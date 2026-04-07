La Universidad de Almería es premiada por su liderazgo internacional en sostenibilidad universitaria

Recibe en el marco del III Encuentro Nacional de MetaRed S España el Sello de Compromiso tras su destacada participación en el análisis de políticas de sostenibilidad en instituciones de educación superior iberoamericanas

La Universidad de Almería ha reafirmado su posición de vanguardia en el ámbito de la responsabilidad social y ambiental al obtener el Sello de Compromiso de MetaRed S. Con este prestigioso distintivo se le reconoce su rigor, su transparencia y su excelencia en la gestión de indicadores de sostenibilidad, así como su impacto positivo en la gobernanza dentro del espacio universitario iberoamericano. En ese sentido, ha sido concedido por la participación activa de la UAL en el importante proyecto ‘Análisis Internacional de Implantación de Políticas de Sostenibilidad en IES Iberoamericanas’, un estudio clave para medir el compromiso real de esas universidades con la Agenda 2030.

El galardón ha sido recogido por Gabriel Aguilera, vicerrector de Sostenibilidad, Salud y Deportes, y Laura Piedra, directora de Sostenibilidad de la UAL, durante la celebración del III Encuentro Nacional de MetaRed S España. Ese evento ha tenido lugar entre los días 23 y 24 de marzo en la Universidad de Jaén y ha reunido a los principales responsables de sostenibilidad de las universidades españolas. Bajo el lema de la colaboración interuniversitaria, esta edición 2026 se ha consolidado como el motor para acelerar la transición hacia modelos de gestión más éticos.

Inaugurado por el rector de la UJA, Nicolás Ruiz, acompañado por la presidenta de CRUE Sostenibilidad y rectora de la Universidad de León, Nuria González, y por el director global de MetaRed, Tomás Jiménez, se ha caracterizado por intensas jornadas de trabajo. Así, se ha debatido el papel de la educación superior como catalizador de la economía circular, la reducción de la huella de carbono y la equidad social en el territorio.

Para la Universidad de Almería, este Sello de Compromiso no es solo un premio, sino un aval al trabajo transversal desarrollado por toda la comunidad universitaria. De hecho, la obtención de este distintivo destaca la capacidad de la UAL para transformar la formación académica en acciones tangibles que influyen directamente en la sostenibilidad del entorno. Así lo ha querido destacar la delegación almeriense: “Este reconocimiento pone en valor el esfuerzo colectivo de la UAL por ser una institución transparente y responsable, capaz de liderar con el ejemplo en la gestión de los recursos y el compromiso ambiental y social”.

Cabe recordar que MetaRed S es una red global formada por universidades iberoamericanas, que promueve la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa. Con el respaldo de la Fundación Universia y Santander, la red facilita el intercambio de buenas prácticas y recursos, ayudando a las instituciones a afrontar con éxito los retos del desarrollo sostenible.