La exposición itinerante ‘Andalucía, 40 años creciendo en Europa’ defiende el europeísmo en el campus de la UAL

Permanecerá en el hall de la Biblioteca Universitaria Nicolás Salmerón hasta el próximo día 17 como tercera parada de su periplo por toda la comunidad autónoma, repasando los hitos históricos desde la adhesión de España a la CEE hasta la actualidad en la UE

Este martes día 7 de abril ha llegado a la Universidad de Almería la exposición ‘Andalucía, 40 años creciendo en Europa: del tratado a la transformación’. Se trata de una muestra itinerante de paneles informativos que se inició el pasado 16 de febrero en la sede de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla y que siguió por el Patio de la Facultad de Empresariales y Turismo de la Universidad de Huelva en marzo. Ahora llega hasta el hall de la Biblioteca Universitaria Nicolás Salmerón, donde permanecerá hasta el próximo día 17. Su siguiente destino será Baena y a la provincia almeriense regresará ya en junio para ser acogida en el Patio de Luces de la Diputación. Acabará en noviembre en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras, de la Universidad de Cádiz.

Ha sido elaborada en el marco de la Red de Información Europea de Andalucía por los Centros de Documentación Europea que la integran, y está coordinada por la Secretaría General de Acción Exterior y Unión Europea. Su fin es conmemorar en toda Andalucía el cuarenta aniversario de la adhesión de España a la CEE en su momento, hoy en día UE. De este modo, propone un recorrido por esta historia compartida a través de un viaje visual y documental que pretende dar a conocer los momentos clave de dicha adhesión y descubrir cómo este proceso ha sido un factor clave en Andalucía para avanzar en la cohesión social y territorial, para reducir los desequilibrios y para favorecer la convergencia con otras regiones europeas. Toda la información puede ser consultada en la web https://www.cde.ual.es/exposicion-itinerante-andalucia-40-anos-creciendo-en-europa-del-tratado-a-la-transformacion/.

Aunque abierta desde este lunes, ha sido inaugurada oficialmente por José Antonio Sánchez, vicerrector de Política Científica, junto a Juan José Alonso, delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, y José Ignacio López-Gay, director del Centro de Documentación Europea de la UAL. Ha participado activamente también Ángela de la Torre, coordinadora de la Red de Información Europea de Andalucía, llevando a cabo una ‘visita guiada’ por el recorrido histórico que relatan los paneles. Se han sumado igualmente varios integrantes de la comunidad universitaria, adelantando lo que se espera que sea un éxito de participación.

“Quiero invitar a que todo el mundo la visite porque merece mucho la pena, está muy bien documentada, es muy sintética, lo que la hace más interesante si cabe y va a dar lugar a pensar. Así lo ha manifestado José Antonio Sánchez, especificando “los grandes privilegios que tenemos hoy en día por pertenecer a la Unión Europea, antiguamente Comunidad Económica Europea”. A través de su visita se podrá “analizar la transformación que tanto Andalucía como Almería han tenido en estos 40 años”. Se ha referido al Centro de Documentación Europea de la UAL, del que ha señalado que “como universidad estamos muy orgullosos de cómo trabaja”. El CDE es uno de los artífices de hacer realidad esta muestra sobre la que el vicerrector ha insistido en que es “especialmente interesante para que la gente más joven conozca bien cómo se ha ido desarrollando este proceso, algo que parece ya tan normal y que en este ámbito se hace visible con programas, por ejemplo, como el Erasmus”. A eso ha unido la convicción europeísta de la UAL “liderando UNIgreen”.

Juan José Alonso ha definido como “un tremendo orgullo” para la Junta de Andalucía “que esta exposición pueda estar en la UAL” para que “los almerienses en general y los universitarios en particular puedan conocer el hito que supuso la entrada de España y de Andalucía en Europa, y todo lo que hemos conseguido gracias a ello”. De hecho, ha explicado que “todos los avances que se han conseguido durante estos 40 años tienen un reflejo muy claro a lo largo y ancho de esta exposición, con hitos significativos que han ocurrido en las ocho provincias”. Ha llamado la atención sobre que “el presidente de la Junta de Andalucía es el vicepresidente del Comité Europeo de las Regiones, algo clave para impulsar leyes fundamentales para Andalucía, como es la del cambio climático o la del turismo sostenible”, adelantando que “a partir del verano del año 2027, será el presidente de dicha comisión”.

Por su parte, José Ignacio López-Gay ha llamado la atención sobre que “infelizmente, además de celebrar una efeméride, la de los 40 años, se ha convertido en idónea frente a la fuerte corriente antieuropeísta de la actualidad”. Se ha referido al peligro que para el concepto de Europa tienen las fake news, y ha advertido de que “la única solución que tenemos es, en vez de desagregarnos, estar más juntos que nunca y tener una voz común”. Eso sí, cabe asumir que “es un difícil” porque “se nos pide muchas veces premura en la toma de decisiones, pero tenemos que tener en cuenta que somos muchos países, muchos intereses nacionales, y mucho interés partidista, y no se puede actuar de forma rápida y alocada”. De hecho, “la Unión Europea tiene su ritmo, que a veces nos gustaría que fuera más rápido, pero va tomando sus decisiones sin dar ‘volantazos’, sino que va siempre en el mismo camino de buscar el orden y la paz mundial”.

Ha recordado que “esta exposición es la continuación de una iniciativa del año pasado, una jornada del 40º aniversario de la firma del protocolo de adhesión de España y Portugal a la Unión Europea, y este año, desde el 1 de enero, se celebra el 40º aniversario de la entrada de facto en la Unión Europea”. Como su director, ha explicado que “el Centro de Documentación Europea de la UAL pertenece a la Red de Información Europea de Andalucía”, responsable de montar una exposición que “es importante que esté aquí en la Universidad de Almería porque todos los universitarios deben tener conocimiento de lo que ha supuesto la entrada en la UE, ya que estamos en unos momentos difíciles y creemos que ahora mismo es cuando más hace falta Europa”. En ese sentido, “solo a través de actuar conjuntamente, podremos solucionar todos los problemas que bombardean este mundo”, ha valorado.