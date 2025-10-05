La Universidad de Cambridge premia a un centro examinador de Almería como el más innovador a nivel mundial

El centro examinador Exams Andalucía, que opera en la provincia de Almería, ha sido premiado como el mejor de todo el mundo por la labor que en los últimos años ha realizado para innovar en los exámenes de inglés de Cambridge

La entrega de premios ha tenido lugar en Cambridge (Reino Unido), y a ella han asistido más de 90 representantes de centros examinadores Platinum de 24 países distintos

El centro examinador Exams Andalucía, que opera desde hace años en la provincia de Almería, ha sido elegido por Cambridge English como el más innovador de todo el mundo, por la labor que en los últimos años ha realizado para innovar en los exámenes de inglés de Cambridge.

En una gala celebrada en los salones del conocido Clare Collage en el corazón de la ciudad de Cambridge (Reino Unido), a la que han asistido más de 90 representantes de centros examinadores Platinum de un total de 24 países distintos, el director del centro examinador andaluz, Ricardo Freires, ha recogido este galardón, al que optaban tres centros de distintos continentes (Sao Paulo Open Centre de Brasil, English Express Italy SRL y Exams Andalucía). Al acto ha asistido también el director de Marketing y Comunicación del centro, Abel Barranco.

“Es un verdadero honor y un orgullo que la Universidad de Cambridge nos entregue este premio al centro más innovador del mundo, que reconoce el excelente trabajo no solo de todo el personal de Exams Andalucía, sino también de los más de 650 centros preparadores oficiales y academias de inglés que trabajan con nosotros, muchas de ellas en Almería, y que están repartidas por toda España”, ha destacado Freires durante la entrega del galardón en Cambridge.

El director de Exams Andalucía señala que este premio “nos anima a seguir trabajando e innovando en lo que a la certificación del nivel de inglés se refiere, un ámbito que nuestro centro examinador lleva años liderando”.

Sobre Exams Andalucía

Exams Andalucía, anteriormente Institute of Modern Languages (IML Granada), abrió sus puertas en Granada hace más de 65 años, y ha sido reconocido por Cambridge English, departamento perteneciente a la Universidad de Cambridge, como el mayor centro examinador de Europa por el número de candidatos presentados a examen: más de 30.000 candidatos en el año 2019, procedentes de 500 centros preparadores, colegios e instituciones.

En la actualidad existen más de 650 centros preparadores oficiales adscritos al Platinum Examination Centre Exams Andalucía, repartidos por toda España.

Recientemente, algunos de ellos han sido reconocidos por Exams Andalucía como «Premium Preparation Centre», valorando aspectos fundamentales como el número de candidatos, los resultados obtenidos y la calidad en la enseñanza.

En la actualidad, Cambridge English está presente en más de 130 países de todo el mundo, y sus exámenes son reconocidos por más de 25.000 organizaciones e instituciones.