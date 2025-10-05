Mojácar 5 Estrellas y su combinación de alta cocina y música en directo vuelven a brillar en una magnífica segunda edición

Los chefs Ángel León, José Álvarez, Cristóbal Muñoz y Alba Martínez formaron un póker de lujo combinado con la música de Iván Ferreiro, Pignoise, Marlena y muchos más en tres días de actividades



Si a un cartel musical de calidad se le suma la excelencia de una gastronomía de alta cocina con varios de los mejores chefs del momento y una sede de auténtico lujo como es Mojácar, la combinación no tener otro resultado que el de éxito absoluto. La localidad almeriense ha vivido un fin de semana triunfal con la segunda edición del festival ‘Mojácar 5 Estrellas’. Una cita que ya en su primera edición consiguió hasta cinco nominaciones en los Iberian Festival Awards y que del viernes al domingo ha vuelto a reunir a un público deseoso de vivir una experiencia inolvidable.



Mojácar 5 Estrellas está organizado por Crash Music y el Área de Cultura del Ayuntamiento de Mojácar y está patrocinado por la Diputación de Almería, Costa de Almería, Sabores Almería, Junta de Andalucía, Macenas, Estrella de Levante y los Pueblos Más Bonitos de España, además de Schweppes, Larios, Luxeapers, Ecoinver y Cupra Indalo Motor.



Muchos de los representantes de estas entidades administraciones no quisieron perderse ni un solo minuto del festival, que alzaba el telón el viernes, 3 de octubre, con un acto inaugural coronado por la actuación de la joven artista almeriense Noelia Hernández, flamante ganadora de la segunda edición de ‘Proyecto Vivero’, iniciativa de Crash Music para promover el talento musical en la provincia de Almería. Una deliciosa actuación de entrada libre en la Fuente de los 13 Caños de la calle La Fuente, un marco de excepción para canciones repletas de emoción y sentimiento, como la dedicada a su abuela centenaria.



El sábado, día 4, era la jornada central en el resort Mojácar Macenas. En el ‘line-up’ de la cocina en directo, cuatro talentos reconocidos como Ángel León de Aponiente, Cristóbal Muñoz de Ambivium, José Álvarez de La Costa, y Alba Martínez Hinojo de Lacala. Los cuatro chefs coordinaron y prepararon un menú de platos que hizo las delicias, nunca mejor dicho, de los asistentes.



Ángel León propuso callos de morena, atún en escabeche de higuera y chistorra de lubina encebollada y yema de huevo en pan brioche; Cristóbal Muñoz hizo lo propio con tartaleta de trucha y holandesa de chuleta madurada; por su parte, José Álvarez optó por tortilla de gamba roja de Garrucha; y Alba Martínez Hinojo ofreció cordero segureño y curry verde thai. Conciertos para ‘chuparse los dedos’ El plato principal del menú musical era Iván Ferreiro y, como tal, cumplió con creces las ganas de su amplia colección de seguidores. Siempre con una entrega, una voz y un sonido inconfundible, el artista gallego sigue disfrutando de la excelencia de su último disco de estudio, ‘Trinchera Pop’, pero hubo concesiones a su pasado en Piratas con ‘Años 80’ o ‘El equilibrio es imposible’ o la inolvidable ‘Turnedo’ de su repertorio como solista.



Antes de Iván Ferreiro, el público ya pudo degustar las incontestables tablas de Michael Foster y su mezcla de sonidos tanto electrónicos como pop de los 70, 80 y principios de los 2000; se emocionó con las letras sinceras, cargadas de vivencias y emociones vívidas, con la cercana Paula Mattheus, que conquistó con su voz cálida; y bailó de lo lindo con la energía juvenil de pop y rock de mirada libre de unas inagotables Marlena, capitaneadas por el dúo formado por Ana Legazpi y Carolina Moyano.



A modo de ‘sorbete’, entre actuación y actuación fueron Me & The Reptiles, proyecto integrado por Mamen (Me DJ) y René (Reptile DJ), los encargados de que la música no parara, pinchando los mejores temas de indietrónica nacional e internacional, con intervenciones ocasionales de violín eléctrico.



Pero tras Iván Ferreiro todavía quedaba el ‘gran postre final’ con la mezcla de punk, pop y rock de Pignoise. La banda liderada por el exfutbolista del Real Madrid Álvaro Benito que siguen prolongando el estado de dulce iniciado hace un par de años, cuando celebraron su vigésimo aniversario. Un grupo que ya ha conquistado a dos generaciones con su mezcla de melodías castizas y también anglosajonas, con un carisma y entrega encomiables, como demuestran en las hímnicas ‘Sigo llorando por ti’, ‘Nada que perder’, ‘Estoy enfermo’ o ‘Te entiendo’. Domingo de ‘mañaneo’Entre las novedades de Mojácar 5 Estrellas de este año también se encontraba una última ronda el domingo a mediodía. El vocal dj set gratuito de Miah puso el brindis final en la playa Ventanicas de Mojácar, frente al Chiringuito Tito’s, de nuevo con entrada gratuita y para disfrute de todos los mojaqueros, almerienses y turistas.