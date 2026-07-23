Miski Liu Suria

Todo es más lento de lo que nos gustaría, pero está sucediendo.

La Verdad del ‘Reset’

Tratado del Oro de 2013

Sólo lo saben diez personas

La decisión recae en tres grupos

Camino hacia un futuro brillante

Comienza una revolución cuántica

Restaurando la confianza en el futuro

Michael Cottrell introducirá los códigos

“La verdad sobre la revaluación de las monedas y el canje de los bonos” es el título de un artículo escrito por una persona, que se supone bien informada, llamada Dobie Tejas. Todo este proceso quedó plasmado en un documento llamado Tratado del Oro de 2013. No es nada del otro mundo, pero los protocolos del tratado dictan cómo se llevará a cabo.

Hay mucha gente que sigue a personas como Bruce de la Gran Llamada, Wolverine, Peter Walker, Texas Snake, Mike Bara y Jennifer Fallaw y algunos otros, que obtienen información de fuentes que no están cerca de la cima del reinicio de Gesara. Siempre ha habido alrededor de diez personas que tienen conocimiento directo de cuándo comenzaría eso, y ninguna de sus fuentes tiene acceso a esas diez personas principales.

Todos están entusiasmados con que suceda esto y está por llegar, pero las personas mencionadas no tienen ni idea de cuándo. Nadie lo sabe. Seguir escuchando desinformación sobre el evento sólo alimenta las expectativas no gestionadas y siembra semillas de decepción. Lo único que hace es mantenerlos atados a sus canales de Telegram con la esperanza de que les proporcionen un número gratuito cuando lo publiquen.

Según Dobie Tejas, esta sería la verdad absoluta. No es desinformación. Espero que esta información nos ayude a comprender el proceso y a darnos cuenta de que nadie sabe cuándo sucederá, sólo que sucederá.

DECISIÓN

La decisión sobre cuándo comenzará la revaluación de Gesara recae en sólo tres grupos: la familia del Dragón Dorado, cuyos activos financian todo el evento, el Tesoro a cargo de la distribución de activos y del sistema QFS, y el ejército a cargo de la seguridad del evento.

Existe una persona implicada, víctima de injusticias, cuyo nombre fue incluido en el Tratado de Oro de 2013. Su nombre es Michael Cottrell. Su participación en el lanzamiento de la revaluación de Gesara está vinculada a un conjunto de códigos que introducirá en los ordenadores que le proporcionarán los tres grupos mencionados en el momento en el que se decida poner en marcha la operación, porque habrán determinado que es seguro como para proceder con ello.

Por favor, amigos, moderen sus expectativas. Se está trabajando en los niveles 1, 2 y 3 desde hace algún tiempo. Cuando se complete ese trabajo, se podrá trabajar en los niveles 4 y 5. Los desencadenantes de los niveles 4 y 5 se encuentran en los pasos anteriores, según las acciones del Sr. Cottrell, cuando llegue el momento. No hasta entonces.

El nivel 5 es el público en general. Los niveles 4A y 4B son los grupos de internet. El nivel 3 corresponde a los nativos americanos, a los agricultores y a grandes grupos religiosos. El nivel 2 corresponde a las ballenas de élite con plataformas de monedas y a las corporaciones, y el primer nivel son los gobiernos. No me pregunten por qué está estructurado de ese modo, porque yo tampoco lo entiendo.

Cottrell, quien aparece en el programa de MarkZ los viernes por la mañana, ha declarado repetidamente que su participación dará inicio a todo el proceso. Se describe del siguiente modo: El EBS podría activarse dos horas antes, durante o después de la visita del ejército, el Tesoro y la familia del Dragón Dorado al Sr. Cottrell para que introduzca los códigos.

ACONTECIMIENTOS

La introducción de dichos códigos desencadenará los siguientes acontecimientos:

El EBS emitirá una señal en todo el mundo.

Los derivados del mercado de valores caerán a cero.

Los ejércitos declararán la ley marcial.

Se disolverán las leyes del almirantazgo.

Se restaurará el derecho consuetudinario.

Desaparecerá el gobierno corporativo y se restaurará la República orgánica original.

Se liberarán los activos del Tratado del Oro de 2013.

Comenzará la revaluación de las divisas y se financiará el proyecto original de Gesara.

Wells Fargo enviará correos electrónicos a los participantes de la revaluación en EEUU.

En ese sentido, si usted compró bonos o divisas a través de distribuidores autorizados, entonces su información de compra se envió directamente al Tesoro, e incluye su nombre y dirección de correo electrónico.

http://www.100trillions.com

http://www.banknoteworld.com

Cuando comience la revaluación de Gesara, recibirá un correo electrónico de los servidores de correo electrónico de Wells Fargo Bank. Si recibió bonos o divisas como obsequio, encontrará el número gratuito en un correo electrónico de Dinar Recaps o Big Call Universe si está registrado en alguno de estos sitios:

https://dinarrecaps.com/new-email-signup-form

REVOLUCIÓN CUÁNTICA

Guardian Daniel explica el comienzo de una revolución cuántica.- Tu paciencia no ha sido en vano. El camino se está moviendo y el proceso está absolutamente vivo. Lo que viene a continuación dentro del corredor de transformación, que conduce a la conclusión oficial del mandato el 20 de enero de 2029, demanda que permanezca la vanguardia completamente en calma, enfocada y conectados entre nosotros.

El sistema financiero cuántico QFS no trata sólo de cuentas, transferencias o acceso digital. Trata de restaurar la confianza en el futuro de la familia humana. Trata de dar a la gente una estructura donde se pueda proteger de modo inexpugnable su valor real, sus activos ganados y su movimiento diario. Es el fundamento de una prosperidad permanente que ya no dependa del miedo.

Por lo tanto, cada uno debe comprender este momento en que la conciencia crea unidad, la unidad crea fuerza, la fuerza crea movimiento, y ese movimiento nos acerca al futuro cada día bajo la auténtica Ley de la Tierra. El sistema heredado ha alcanzado su límite absoluto y está totalmente preparada una nueva estructura. Ha comenzado la revolución cuántica.

RESUMEN DE FULFORD

Estamos presenciando el colapso de la civilización occidental. Según el periodista italiano Claudio Resta, “los líderes occidentales son incapaces de encontrar una solución al desafío que plantea el cambio de era que está experimentando el planeta, con el fin de una minoría en el poder de occidente que ha subyugado y dominado a los pueblos de la Tierra durante 450 años.”

https://vtforeignpolicy.com/2026/07/the-american-sunset

Sin embargo, este problema se remonta a más de 450 años. Lo que presenciamos es el fin de un proyecto monoteísta occidental de miles de años que pretendía someter a todo el planeta al dominio de un único dios-rey, pero el mundo ha rechazado ese modelo y desea en cambio que el planeta sea como una aldea pequeña y amigable.

Fracasó el monoteísmo occidental porque se basa en la idea de que el mundo se va a acabar. El resto del mundo, ahora liderado por los BRICS y por los defensores occidentales de la justicia creen que el mundo está a punto de comenzar una nueva era dorada.

Esto se refleja en el mundo secreto de las altas finanzas, donde los gobiernos y los oligarcas occidentales se han quedado literalmente sin dinero, oro, petróleo, productos manufacturados, ni ningún otro bien tangible para pagar sus deudas con el resto del mundo. Esto significa que se paralizaría la actividad económica, a menos que el mundo siga prestando dinero a occidente. Sin embargo, el mundo exige a occidente que deje de exterminar al 90% de la humanidad para esclavizar a los supervivientes.

Lo que occidente necesita hacer, ojalá este otoño, es convocar una nueva reunión de Bretton Woods para negociar un cambio fundamental en la forma en que se gobierna este planeta. Sin embargo los líderes occidentales actuales recurren a la censura, al fraude electoral y a guerras perpetuas en un intento desesperado por mantenerse en el poder, hasta que sea posible un cambio de régimen.

Enlace al vídeo en español:

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