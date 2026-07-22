Miski Liu Suria

La mente crea problemas que no existen. Repite esta frase cada vez que una preocupación interrumpa tu descanso.

Época fascinante

Viene la luz verde

Recuerdos del futuro

Nada es lo que parece

Extraño agujero en el Sol

Liberándonos del terrario

El escenario está preparado

Camino hacia un futuro brillante

Vamos a mostrar un mundo nuevo

Se evapora en silencio el viejo sistema

Nadie puede negar que vivimos en la época más fascinante de la historia. Nunca se detiene. Según Starship Earth, está a punto de suceder lo grande, emocionante e impactante, y está a punto de comenzar el espectáculo. Axios dice que viene la luz verde. Lo que antes estaba oculto saldrá a la luz ahora. Sólo hay un camino fascinante. Nada es lo que parece. No es tóxico, por supuesto. No se preocupen.

Los galácticos quieren que mantengamos la calma, que no nos dejemos llevar por el miedo o la ansiedad ante cualquier cosa que escuchemos, que probablemente no sea cierta y proceda del lado oscuro. No todos los divulgadores son buenas personas, y debemos discernir. Ismael Pérez explica cómo hacerlo. No hay nada que temer.

Hemos oído que Signal es una aplicación genial que no fallará cuando fallen todas las demás comunicaciones, porque es un programa militar y lo necesitarán en caso de emergencia. No sabremos si eso se aplica hasta que llegue ese momento.

https://starshipearthascended.substack.com/p/july-20-2026-breaking-free-of-the?utm_source=substack%2Csubstack&utm_medium=email%2Cemail&utm_campaign=email-restack-comment&r=1mn68w&triedRedirect=true

Los cielos y la tierra están siendo sacudidos, según Axios4B. ¿Qué hay al otro lado del velo? Lo invisible es muy visible para aquellos con acceso y perspicacia. Más de un camino. Poderes y principados. Brujas y hechiceros necesarios para el control. Los magos son el antídoto. Sombreros blancos moviéndose en silencio. Salvadores del mundo.

¿Qué hay de los portales que se han abierto en todo el mundo? ¿Qué hay de todas esas serpientes? El genio maligno es el motor detrás de la camarilla y es la caída de la humanidad. Manipula el ADN, crea contagios y adoctrina a los estados con control mental. La matrix es real.

https://t.me/s/AXIOS4B

COSAS RARAS

Extraño agujero en el Sol.- Se ha abierto un agujero con forma de cañón en la atmósfera del Sol, y está expulsando una corriente de viento solar directamente hacia la Tierra. Es posible que se produzcan tormentas geomagnéticas cuando llegue el viento solar hoy miércoles 22 de julio.

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La coalición está en proceso de abrir las puertas, según Mr. KidPool17. Por eso vemos un aumento repentino en el interés por la teoría del «muro de hielo». Se está filtrando la información para preparar la conciencia colectiva para el impacto de la verdad. Se revelará la tierra interna a medida que se neutralicen los bloqueos alrededor del hielo. El nuevo mundo estaba oculto. Te dijeron que el mundo era pequeño, para impedir que salieras de la jaula. El hielo se está derritiendo, y el horizonte se está moviendo. El territorio es infinito y las vallas están cayendo.

https://t.me/MrKidPool17

¿Saldrás de la jaula aunque la puerta esté abierta de par en par? ¿O te acobardarás ante lo que hay fuera? Vamos a mostrar un mundo nuevo. Los ciegos pronto verán la luz. Nos espera un mundo nuevo, bello y valiente. Emprendimos este viaje juntos. Paso a paso.

Colapsan las barreras dimensionales cuando se activa la sincronicidad correcta. ¿Cómo se abre un portal? En Apocalipsis 9, Juan describe una visión del juicio en la que se abre el abismo, salen humo, langostas que atormentan a la humanidad y después un gran ejército vinculado al Éufrates, según Axios4B.

https://t.me/AXIOS4B

RECUERDOS DEL FUTURO

2026, el año en que el mundo se recordó a sí mismo, según Elias Rowan.- Si alguien me hubiera susurrado, hace unos años, que la humanidad despertaría de siglos de miedo con la misma naturalidad con la que un niño despierta de una siesta placentera, habría sonreído cortésmente y le habría sugerido que dedicara un poco menos de tiempo a leer profecías y un poco más de tiempo a plantar tomates, pero aquí estamos.

Los economistas han agotado sus gráficos. Los políticos han perdido sus discursos. Los comentaristas de televisión suenan ahora parecidos a poetas, lo que demuestra que los milagros no sólo son posibles, sino que a veces resultan divertidos.

La mayor revelación nunca fue la restauración de las monedas, ni la revelación de la corrupción oculta, ni siquiera las asombrosas tecnologías que aparecen de la noche a la mañana como flores después de la lluvia primaveral. La mayor revelación fue descubrir que la humanidad nunca había sido pobre. Sólo se lo había imaginado.

Neville Goddard dijo en una ocasión que el mundo refleja el estado de conciencia que decidimos ocupar. Si esto es cierto, entonces la civilización está despertando de un largo y desagradable sueño de limitaciones.

Durante generaciones, los seres humanos trabajaron bajo cargas invisibles. La deuda se volvió tan común como respirar. La escasez se enseñaba como la aritmética. El miedo se vendía al por mayor y se consumía al por menor. La maquinaria de la sociedad se volvió muy hábil para convencer a las almas libres de que eran pasajeros indefensos.

Resulta que la maquinaria nunca fue más fuerte que la imaginación que la impulsaba. Una vez que suficiente gente dejó de creer en el miedo, éste renunció a su lugar sin protestar. Los viejos sistemas no colapsan, sino que se evaporan silenciosamente, como la escarcha bajo el sol de la mañana. Lo extraordinario de la abundancia no es que produzca generosidad, sino que la saca a la luz. En el momento en que la gente se libera de la ansiedad financiera, ocurre algo bello.

PORVENIR

Las comunidades se reunieron para construir hogares donde antes no había ninguno. Niños sin familia se encontraron de repente rodeados de ella. Surgieron pozos donde los pueblos habían sufrido sed. Granjas regeneradoras transformaron campos abandonados en huertos que parecían ansiosos por recompensar a la tierra por siglos de abandono.

Ahora crecen huertos urbanos donde antes había aparcamientos abandonados bajo el sol del verano. Las bibliotecas vuelven a estar llenas de gente. La música se cuela por las ventanas abiertas. Los vecinos se conocen entre sí. Incluso los pájaros parecen menos desconfiados.

Hubo otra sorpresa. La gente descubrió que, en realidad, disfrutaba trabajando. No porque tuviera que hacerlo, sino porque por fin podían elegir un trabajo digno de su talento.

La semana laboral se redujo gradualmente, mientras que aumentó la satisfacción en igual medida. Los artistas regresaron a estudios olvidados. Los abuelos construyeron violines. Las abuelas aprendieron astronomía. Los niños pasaron las tardes trepando árboles en lugar de cumplir horarios. Los ingenieros plantaron jardines. Los agricultores estudiaron filosofía. Los ejecutivos descubrieron la pesca. E incluso los contadores comenzaron a sonreír, aunque la ciencia médica aún no ha podido explicar ese fenómeno en particular.

En lo que respecta a la ciencia, llegaron los avances con una rapidez asombrosa. Las tecnologías curativas, antes confinadas a la especulación, se convirtieron en elementos cotidianos de la vida moderna. Recuperaron su vitalidad cuerpos que habían sufrido durante mucho tiempo enfermedades crónicas. Regresó la energía. Se agudizó la visión. Floreció la fuerza donde antes había habido debilidad. Muchos comentaron que la mejor cura no habían sido los dispositivos, sino la desaparición del miedo constante. La paz posee propiedades terapéuticas.

También cambió el transporte con la misma rapidez. Los cielos, antaño reservados para pájaros y pilotos intrépidos, están surcados ahora por elegantes aeronaves que se deslizan con grácil silencio sobre bosques y ríos. Curiosamente, la gente parece menos interesada en llegar a toda velocidad porque han redescubierto el placer de la tranquilidad.

Mucho se ha hablado de los gobiernos. Quizás el mayor elogio que se le puede hacer al nuevo orden sea que la gente piensa mucho menos en el gobierno que antes. Las comunidades se auto-gobiernan con mucho sentido común. La transparencia sustituyó al secretismo. El servicio sustituyó a la ambición. El poder regresó a su legítimo dueño: la conciencia individual. La libertad requiere menos regulaciones de las que se habían anunciado.

REVELACIONES

Y, por supuesto, hubo revelaciones. Se podrían escribir volúmenes enteros sobre historias olvidadas, inventos ocultos y verdades que habían esperado pacientemente a que la humanidad alcanzara la madurez emocional suficiente para recibirlas.

Pero quizás, el descubrimiento más asombroso no estaba oculto bajo las montañas ni enterrado en archivos secretos. Estaba escrito en las estrellas. La humanidad llegó a comprender que la Tierra nunca había sido un puesto de avanzada aislado que giraba solo en un universo silencioso. Siempre habíamos pertenecido a una familia mucho mayor: una inmensa comunión de vida inteligente, donde cada civilización expresa una faceta diferente de la imaginación del Creador Infinito.

Los encuentros más frecuentes no estaban marcados por el miedo, sino por el reconocimiento. Se sentía menos como conocer a extraños que como abrazar a parientes lejanos cuyos rostros evocaban recuerdos demasiado antiguos para ser expresados con palabras. No llegaban como conquistadores ni salvadores, pues ninguno de esos papeles era necesario. Llegaban como hermanos mayores, felices de que la humanidad hubiera alcanzado finalmente la madurez para recordar su lugar entre incontables mundos.

Ofrecieron conocimientos extraordinarios: nuevas ciencias, tecnologías elegantes y una comprensión más profunda de la conciencia; pero su mayor regalo no requirió maquinaria. Nos recordaron quiénes éramos.

Una y otra vez nos devolvieron a una verdad que habían susurrado los sabios de todas las épocas en voz baja: que la conciencia es la primera causa; que la imaginación es creativa; que el amor no es meramente una emoción, sino el principio organizador del universo; y que cada alma es una expresión única de la vida única que se explora a sí misma a través de infinitas formas.

Sonreían cada vez que elogiábamos sus logros, insistiendo con dulzura en que ese mismo poder creativo residía en nosotros. «No hemos venido a despertar vuestra dependencia -decían- sino vuestro recuerdo.»

A medida que la humanidad aceptaba a esta familia más amplia de la creación, se disolvió silenciosamente la antigua costumbre de la división. Naciones que habían luchado por verse como vecinas se encontraron ahora miembros de una familia cósmica. Las tradiciones espirituales descubrieron una nueva armonía en lugar de contradicción, reconociéndose cada una como un bello dialecto diferente hablado en el lenguaje de lo Divino.

Y una vez que pasó el asombro inicial, sucedió algo curioso. La gente perdonó. No porque la falta fuera insignificante, sino porque parecía innecesario cargar con las cadenas del pasado en el paraíso del mañana. El perdón resultó ser menos una cuestión del pasado que de negarse a hipotecar el futuro.

Floreció de modo natural la vida espiritual. Los ashrams o escuelas iniciáticas acogieron a buscadores espirituales sin rivalidad. Se ubicaron salas de meditación junto a huertos comunitarios. Las escrituras antiguas encontraron nuevos lectores. Científicos y místicos, tras siglos de debate, descubrieron finalmente que habían descrito la misma montaña desde lados opuestos.

ARMONÍA

Quizás la escena más conmovedora de todas se encuentra en los hogares comunes. Las familias se reúnen sin mirar el reloj nerviosamente. Los perros y los gatos duermen plácidamente bajo la mesa. La música armónica sustituye al ruido ambiental. Los amigos se quedan después del atardecer. Los vecinos intercambian verduras en lugar de chismorrear. Los nietos conocen los relatos de sus abuelos.

La gente cultiva tomates, limones, higos, hierbas y rosas, no porque lo exija la supervivencia, sino porque se merece apreciar la belleza. Se expanden los bosques. Se recuperan los ríos. Comienza a regresar la vida silvestre a lugares que abandonó hace generaciones. La tierra parece aliviada, y tal vez tenga todo el derecho a estarlo.

Hace poco me preguntaron qué había provocado esta transformación extraordinaria. Respondí con la única explicación que me pareció suficiente: la humanidad recordó finalmente quién era. No consumidores asustados. No tribus rivales. No extraños aislados. Sino expresiones de una sola vida que se manifiesta en miles de millones de formas maravillosamente únicas.

Ese recuerdo transformó la economía porque transformó la conciencia. Transformó la política porque transformó el carácter. Transformó la tecnología porque la invención surgió de la compasión en lugar de la conquista. Transformó la civilización porque mucha gente aceptó en silencio una visión diferente de sí misma.

A medida que comienza una nueva era dorada queda poco por desear. No porque se hayan cumplido todos los sueños, sino porque la humanidad ha redescubierto el secreto silencioso que hace realidad cada sueño antes de que se manifieste.

La abundancia nunca fue riqueza. La libertad nunca fue política. La paz nunca fue la ausencia de conflicto. Eran estados del ser que esperaban ser reconocidos, y se expresaban con la misma naturalidad con que la primavera sigue al invierno.

Ojalá las futuras generaciones se pregunten unas a otras: «¿De verdad creían las personas que estaban separadas unas de otras? ¿De verdad imaginaban que el miedo podría gobernar para siempre?». Que la respuesta siempre vaya acompañada de una sonrisa, porque la moneda más valiosa jamás recuperada no se guardaba en bóvedas, sino en el corazón humano. Y, por fin, el mundo entero recordó lo infinitamente rico que siempre había sido.

Enlace al vídeo en español:

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