Los bungalows ganan protagonismo como alojamiento turístico este verano y rozarán el 100 % de ocupación en numerosos establecimientos

GabinetedePrensa julio 23, 2026 0
Bungalow
La evolución de la oferta de los campings, con alojamientos más confortables y servicios adaptados a nuevos perfiles de viajeros, impulsa la demanda de bungalows durante los meses de verano Ana Beriain, presidenta de la Federación Española de Campings: “El bungalow representa la evolución del camping hacia un modelo vacacional que combina naturaleza, confort y servicios para responder a las nuevas necesidades de los viajeros
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Imagen: Camping Bayona..
Los bungalows se han convertido en uno de los elementos clave de la evolución del camping como alternativa vacacional, con una demanda que continúa creciendo durante la temporada de verano.Según las previsiones de la Federación Española de Campings (FEEC), este tipo de alojamiento alcanzará ocupaciones cercanas al 100 % durante el mes de agosto en numerosos establecimientos.La transformación de la oferta de los campings en los últimos años ha permitido incorporar alojamientos con mayores niveles de confort y servicios, adaptados a un perfil de viajero que busca disfrutar de la naturaleza sin renunciar a las comodidades habituales de otros modelos turísticos.»Los datos de ocupación de los bungalows reflejan que cada vez más viajeros buscan una forma de disfrutar de sus vacaciones que combine la libertad del camping con el confort de un alojamiento equipado«, afirma Ana Beriain, presidenta de la Federación Española de Campings.Además, la evolución del sector también se refleja en la incorporación de nuevas modalidades de alojamiento. Junto a los bungalows, cada vez son más los campings que ofrecen propuestas de glamping con tiendas safari, cabañas o casas en los árboles, una oferta que permite atraer a nuevos perfiles de viajeros y ampliar las posibilidades de unas vacaciones en plena naturaleza.Esta evolución se enmarca en una temporada de verano en la que los campings españoles afrontan los meses de mayor demanda con unas previsiones de ocupación media cercanas al 90 %, según los últimos datos de la Federación Española de CampingsEl verano confirma la fortaleza del sector del campingEl buen comportamiento de la demanda confirma la consolidación del camping como una opción vacacional cada vez más diversa, con una oferta que abarca desde parcelas tradicionales hasta alojamientos equipados como bungalows y propuestas de glamping, capaces de adaptarse a diferentes perfiles de viajeros.El sector afronta así la segunda parte del verano con buenas perspectivas, en un contexto de elevada demanda y con los bungalows como uno de los principales exponentes de la transformación que está viviendo el camping en España.»El crecimiento de los bungalows demuestra que el sector ha sabido evolucionar y ampliar su propuesta de valor, ofreciendo experiencias que van más allá del alojamiento y que permiten disfrutar de unas vacaciones completas en contacto con la naturaleza«, concluye Sergio Chocarro, secretario general de la Federación Española de Campings.

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