Para IU, “Góngora se marcha dejando un Hospital Poniente mermado, alquileres por las nubes y el ‘sello de sheriff’ en El Ejido” 

La Asamblea Local de Izquierda Unida en El Ejido ha valorado la salida de Francisco Góngora hacia la Junta de Andalucía como el fin de una etapa de 15 años que “deja un municipio atascado, con los servicios públicos mermados y con una preocupante pérdida de empuje frente a ciudades vecinas”. Tras década y media al frente del Consistorio, “las cifras del INE confirman un claro estancamiento poblacional mientras municipios cercanos como Roquetas de Mar crecen y atraen proyectos, reflejando la falta de un modelo de futuro para el municipio”.

El coordinador de la asamblea de IU en El Ejido, Enrique Usoz, ha realizado un balance frontal del mandato, poniendo el foco en el deterioro de la atención sanitaria. “Góngora se marcha con la medalla de haber sido un espectador complaciente mientras desmantelaban nuestro centro médico de referencia. Durante estos años, el Hospital Poniente ha perdido médicos, especialistas y servicios que se han eliminado o se han derivado a otros municipios, obligando a las familias ejidenses a soportar listas de espera cada vez más largas y a desplazarse fuera para ser atendidas sin que su alcalde haya levantado la voz”, ha denunciado Usoz.

El portavoz de Izquierda Unida ha recordado además los orígenes y las sombras que han acompañado la trayectoria del regidor. “Conviene no olvidar de dónde venimos: Góngora no encarnó ninguna regeneración, sino que se formó como el ‘joven aprendiz’ en las entrañas del urbanismo de Juan Enciso. De esa escuela le quedó una sombra judicial que le persiguió en los tribunales por las operaciones inmobiliarias de su empresa familiar y por recalificaciones rústicas, demostrando que su modelo de gestión dista mucho de ser ejemplar”, ha afirmado el responsable local.

Desde la formación de izquierdas han cargado duramente contra la falta de políticas de vivienda y la gestión en los núcleos. “En 15 años no se ha construido ni una sola alternativa asequible, situando a El Ejido a la cabeza de los alquileres más caros de la provincia y haciendo imposible que un joven se emancipe. A esa falta de soluciones le han sumado la máxima insensibilidad social, como vimos recientemente con los derribos de infraviviendas y cortes de luz a más de 200 familias en plena ola de calor, una vulneración de derechos por la que hemos pedido la intervención del Defensor del Pueblo”, ha expuesto Usoz. “Mientras tanto, se justifica la falta de inversión en pagar deuda y se fríe a los vecinos con tasazos como el de la basura, dejando que en Balerma, Las Norias o Santa María del Águila las calles estén abandonadas y sin mantenimiento”.

Usoz también ha tirado de ironía para retratar la deriva del regidor en sus últimos años de mandato: “Cuando vio que se le acababan las ideas y apretaba la extrema derecha, prefirió grabarse vídeos paseando como un sheriff del viejo oeste. En lugar de arreglar la limpieza, el transporte o la iluminación de los barrios, busco crispar a la gente y montar espectáculo policial para tapar la falta de un proyecto real”.

Cromos y sombras ante el relevo en la alcaldía

Ante el abanico de nombres que se barajan dentro del Partido Popular para sustituir a Góngora, Izquierda Unida ha rechazado que cualquiera de las dos opciones suponga un avance para el municipio.

“Por un lado se oye hablar de Ángel Escobar, una figura de la vieja guardia que ha ocupado vicepresidencias en la Diputación y cargos de responsabilidad provincial, es decir, alguien que ha compartido tiempo, espacio y reuniones diarias con quienes hoy desfilan por los juzgados de Almería por el escándalo de las mascarillas”, ha advertido Enrique Usoz. “Y por el otro nos enseñan a Julia Ibáñez, una diputada que hace solo dos meses pedía el voto para el Parlamento andaluz vendiendo su compromiso autonómico y que ahora demuestra que para el PP las instituciones son un simple cromo de ida y vuelta o un trampolín personal según le convenga al partido”.

En palabras del coordinador local, el cambio de caras no solucionará los problemas reales de la ciudadanía: «Se van 15 años perdidos en los que es más caro alquilar, es más difícil ir al médico y es más duro vivir en nuestros barrios. Quien venga a sustituirle no llega con un proyecto para arreglar la sanidad o bajar los alquileres, sino con el único encargo de apagar fuegos internos mientras en Balerma, Las Norias o Santa María del Águila todo sigue exactamente igual de abandonado”.

ENRIQUE USOZ es el coordinador de la asamblea de IU en El Ejido

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