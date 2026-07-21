Miski Liu Suria

Nos dijeron que “nadie vendría a salvarnos” pero esa fue una mentira para mantenernos en la desesperación.

Olla de Oro

Olas de abundancia

Al final del arco iris

Origen de la riqueza

Gestión de la abundancia

Mecanismo de distribución

Objetivos sociales y espirituales

Tierra próspera y tecnología avanzada

Indicadores visibles en la escena mundial

Una olla de oro al final del arco iris es una metáfora de un tesoro maravilloso que se desea alcanzar, que representa una abundancia superior, material y espiritual, que espera al final de un proceso de transformación o camino de luz. La recompensa por atravesar la tormenta y llegar al cambio de conciencia no se limita a dinero: es la plenitud y la realización de propósito.

“Más que una olla de oro al final del arco iris” es el título de una investigación detallada de Steve Beckow sobre el origen de la riqueza para financiar la abundancia mundial. Explica que la financiación del programa económico de Gesara y del reinicio financiero mundial procede del oro traído desde civilizaciones cósmicas, de fortunas ilícitas del antiguo sistema financiero y de tesoros ocultos recuperados, que serían administrados por intermediarios humanos guiados por entidades espirituales para crear una nueva economía mundial de abundancia y justicia.

Beckow explica que ya están reunidos y preparados los recursos necesarios, con varias olas de abundancia programadas para elevar el nivel de vida de la población mundial. La propuesta central es que ese dinero no sólo compensará la pobreza y los abusos del viejo sistema, sino que además financiará proyectos espirituales, tecnológicos y sociales propios de la nueva tierra.

Afirma que la riqueza procede de múltiples fuentes: cargamentos de oro traídos en naves espaciales, reservas antiguas ocultas en lugares como Filipinas, activos vinculados a los ancianos chinos y gran cantidad de oro y efectivo incautado a la élite financiera mundial y trasladada del Vaticano a Fort Knox. También menciona la recuperación de fondos secretos almacenados en bases subterráneas y la existencia de paquetes de prosperidad históricos destinados a ser liberados.

Beckow afirma que se ha completado la mayor parte de la transferencia de oro extraterrestre, dando a entender que la preparación financiera está avanzada desde hace años. Insiste en que habrá varias fases sucesivas u olas de abundancia y que el despliegue se dará en un proceso gradual de redistribución de riqueza y puesta en marcha de proyectos humanos y galácticos.

En el plano humano menciona a los ancianos chinos como custodios de grandes activos, a figuras como Matthew Ward y SaLuSa como fuentes canalizadas, y a intermediarios como Charlie Ward y el propio Beckow, como canales filántropos por donde fluirán los fondos.

Según Beckow, la administración de estos recursos estará supervisada por la Compañía del Cielo con el fin de evitar que se repitan los patrones de corrupción del viejo orden financiero. Estos fondos se canalizarán a través de misioneros de la luz, filántropos y organizaciones seleccionadas, quienes recibirán más apoyo cuanto más transparentes y altruistas sean en el uso del dinero.

El autor describe diversos canales de distribución: aumento digital en cuentas bancarias, envíos físicos de efectivo a través de empresas de mensajería y liberación gradual de paquetes de prosperidad y activos respaldados por oro. Se insiste en que las transferencias seguirán protocolos estrictos y sistemas de control para impedir desvíos hacia cuentas secretas, usos delictivos o enriquecimiento egoísta.

En el plano social, el propósito declarado es hidratar la economía mundial, situando a la ciudadanía por encima del nivel actual de pobreza y permitiendo una vida digna, colaborativa y pacífica para todos. En el plano espiritual, el aumento de la conciencia colectiva y la llegada de la nueva tierra harán desaparecer la criminalidad y el engaño, favoreciendo un entorno donde sean la norma la honestidad y el servicio.

El propósito es desmontar el viejo sistema de corrupción, abuso de poder y desigualdad económica, utilizando fondos ilícitos recuperados y oro universal para hidratar a la sociedad y garantizar que todas las personas queden por encima del nivel actual de pobreza. Se afirma que la conciencia será tan elevada en la nueva tierra que desaparecerá la criminalidad, la honestidad será la norma y la redistribución permitirá una vida digna y cooperadora para todos.

El Arcángel Miguel explica que los fondos se entregarán a través de múltiples vías: paquetes de prosperidad históricos, activos chinos, oro de fuera del planeta y riqueza incautada a la élite financiera, llegando tanto mediante el aumento digital en cuentas bancarias como por envío físico por empresas de mensajería.

Subraya que habrá una estricta supervisión espiritual y sistemas de control para impedir que terminen en corrupción los nuevos recursos, en cuentas suizas o en uso egoísta. Los misioneros de la luz y los filántropos que administren bien los fondos recibirán apoyo adicional para liderar proyectos de la nueva tierra junto a tecnologías galácticas.

PUNTO DE INFLEXIÓN

Según Ismael Pérez, la humanidad se encuentra en un punto de inflexión histórico donde se están dividiendo las líneas temporales. Advierte que la coalición de mundos ha movilizado a su flota estelar para observar y custodiar este momento culminante de la evolución colectiva.

Pérez describe cómo llega la tierra el crecimiento de un ciclo evolutivo milenario, en el que colapsan los antiguos sistemas y emergen nuevas posibilidades de conciencia. A su juicio, las múltiples líneas temporales que coexisten actualmente, como escenarios de conflicto, estancamiento o ascensión, se reducirán pronto a tres principales. Cada ser humano se alineará con una de ellas mediante sus decisiones, su frecuencia y su nivel de conciencia, lo que implica una bifurcación de realidades, ya que no todos experimentarán el mismo futuro.

La coalición de mundos, compuesta por civilizaciones avanzadas, se coloca como observadora y guardiana de este proceso, sin intervenir directamente debido al principio del libre albedrío, pero lista para acompañar la transición de la humanidad hacia una nueva era de unidad y responsabilidad. Pérez destaca temas como el despertar colectivo, la transformación individual, la importancia de la unidad, el discernimiento y el coraje ante los cambios profundos. El mayor campo de batalla, no es territorial sino por el futuro que la humanidad decide crear.

SOMBREROS BLANCOS

Mr. KidPool describe una operación mundial oculta, dirigida por los sombreros blancos, cuyo objetivo sería desmontar a la camarilla y al lado oscuro mediante un golpe de estado silencioso y devolver la soberanía al pueblo, culminando en un gran despertar con la revelación pública de sus delitos y de tecnologías ocultas.

Una coalición internacional denominada sombreros blancos, integrada por altos mandos, agentes de inteligencia y soberanistas de múltiples países, que están infiltrados en todos los niveles de la infraestructura de la camarilla, lleva décadas ejecutando una operación de precisión desde dentro, un golpe silencioso para desmontar las trece líneas de sangre y la camarilla que controla los bancos centrales, los medios y las sociedades secretas, retrasando la fase final hasta neutralizar un “interruptor de hombre muerto” económico y nuclear, con el fin de liberar al planeta de la esclavitud por deudas y preparar un evento de revelación mundial respaldado por un sistema de transmisión de emergencia que anunciará el triunfo definitivo de la luz.

Afirma que lo que hoy se percibe como teatro político en los grandes medios oculta una operación masiva en la sombra, dirigida por los sombreros blancos contra la camarilla mundial. Presenta esta operación como un golpe de estado silencioso cuyo objetivo último es restaurar la soberanía popular, terminar con la esclavitud por deudas y anunciar que ha ganado la luz.

Según Mr. KidPool, los sombreros blancos han logrado penetrar bancos centrales, conglomerados mediáticos y sociedades secretas, recopilando durante décadas pruebas de delitos contra la humanidad. Las pruebas reunidas se almacenan en servidores seguros fuera del planeta y dentro de un sistema financiero cuántico. Los arrestos no aparecerían como tales en las noticias, sino disfrazados de jubilaciones, dimisiones o problemas de salud, lo que en realidad sería la eliminación de la gerencia intermedia del gobierno en la sombra, mientras los altos mandos estarían retenidos en lugares seguros a la espera de una revelación mundial.

El texto explica la lentitud del proceso como una operación quirúrgica de precisión. Afirma que la élite habría instalado un “interruptor de hombre muerto” en la economía mundial y en los sistemas de defensa, de modo que una acción demasiado rápida podría provocar un colapso mundial, razón por la cual la coalición desactiva esos mecanismos uno a uno.

Como signos externos de esta desactivación, Mr. KidPool menciona cambios bruscos en las alianzas geopolíticas, el colapso del petrodólar y la aparición de presupuestos secretos. Se está cortando la financiación del ejército privado de la camarilla y bloqueando sus rutas de escape, incluida su salida por puertas estelares de salto.

La fase culminante de la operación dependerá del control del sistema de transmisión de emergencia a escala planetaria. Llegado el momento, la coalición tomará todas las señales de televisión y radio para emitir diez días de la verdad en los que se revelará el programa espacial secreto, las camas médicas, la verdadera historia de la tierra y los delitos de la élite.

No se trata de una simple crisis política sino de la liberación de un planeta. A su juicio, el guion está escrito, los actores están en sus puestos, y el telón final está a punto de levantarse, porque la operación está prácticamente concluida.

Nos dijeron que “nadie vendría a salvarnos” pero esa fue una mentira para mantenernos en la desesperación. Mr. KidPool sostiene que ya está aquí la caballería y que ya han tomado el fuerte, que la guerra ha terminado, y que sólo falta que lleguen las noticias, porque la luz ha vencido y la liberación es un hecho consumado aunque aún no se haya comunicado oficialmente.

https://t.me/MrKidPool17

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