La Asociación ARGAR inaugura su sede en la calle Altamira de la ciudad de Almería

La Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer de Almería y Provincia ha estrenado sus nuevas dependencias con un amplio respaldo institucional y de la sociedad almeriense

La Asociación de Padres de Niños y adolescentes con cáncer de Almería y provincia, ARGAR, ha presentado en sociedad su nueva sede que se ubica en un local situado en la calle Altamira, número 18. El nuevo punto de encuentro de la Asociación dispone de espacios adaptados para ofrecer una atención integral tanto a los menores con diagnóstico de cáncer como a sus familias en el entorno extrahospitalario.

Esta tarde ARGAR ha inaugurado su sede en un acto que ha contado con un amplio respaldo institucional. En él han participado, entre otras autoridades, el presidente de Diputación, José Antonio García Alcaina; la delegada de la Junta en Almería, Aránzazu Martín; la concejala de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería, Paola Laynez; la Presidenta de la Federación Española de Familias de Cáncer Infantil, Verónica Ortiz, y la presidenta de la Asociación, Rosa María Onieva. Todos ellos han estado acompañados por otras autoridades, representantes de la sociedad y miembros de la Asociación y simpatizantes que no han querido perderse este importante día.

El gran objetivo del nuevo espacio reside en cubrir las demandas diarias que surgen durante las fases de la enfermedad. Para ello la sede cuenta con oficina y sala de trabajo; salas especializadas: atención psicosocial, estimulación sensorial y fisioterapia; área de almacenaje y aseos (incluyendo uno totalmente adaptado para personas con movilidad reducida) y espacios para el desarrollo de áreas socioasistenciales, neuropsicológicas y de voluntariado.

La concejala de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Laynez, acompañada en este acto por la concejala de Presidencia, Innovación y Proyectos Europeos, Amalia Martín, ha afirmado que “la trayectoria de ARGAR, que lleva años apoyando a las familias de menores con cáncer en cada etapa del proceso y visibilizando sus necesidades en nuestra sociedad, es un ejemplo de compromiso y solidaridad que enriquece profundamente a nuestra ciudad. La nueva sede permitirá impulsar sus servicios psicosociales”.

A su vez, Paola Laynez ha asegurado que “ARGAR sabe que siempre tendrá al Ayuntamiento a su lado, apoyándole en sus diferentes programas y proyectos, para fortalecer recursos, visibilizar el cáncer infantil y garantizar que, juntos, construyamos una red de apoyo que marque la diferencia en sus vidas”.

El presidente de Diputación, José Antonio García Alcaina, ha felicitado a ARGAR por sus nuevas instalaciones y, sobre todo, “por trabajar por la salud y bienestar de los pequeños héroes que se enfrentan a la enfermedad estando a su lado y al de sus familias. Haciendo que todo este proceso les resulte más fácil y más humano porque si por algo se caracteriza ARGAR es por el cariño, amor e ilusión que pone en todos sus proyectos. Diputación siempre estará al lado de ARGAR, de los pequeños y sus familias para sacar adelante cualquier proyecto que mejore sus vidas”

Del mismo modo, García Alcaina ha recordado que la institución provincial ha colaborado con ARGAR en hacer realidad algunos de sus proyectos más importantes como la humanización del área de Oncología del Materno Infantil de Torrecárdenas, en vuestra Casa de Acogida, “y en lo que esté por llegar. Gracias a ARGAR y al trabajo de todas y cada una de las personas que formáis esta gran familia porque por vosotros la provincia de Almería es una tierra más justa y solidaria”.

Por su parte, la delegada del Gobierno, Aranzazu Martín, ha destacado especialmente la excelente coordinación entre la junta directiva de ARGAR, sus profesionales y su imprescindible voluntariado, y el trabajo conjunto con el Hospital Materno Infantil Princesa Leonor, centro de referencia en la provincia para el tratamiento del cáncer infantil a través del área de onco-hematología pediátrica. Esa colaboración es un ejemplo de cómo la unión de esfuerzos multiplica los resultados y mejora la atención integral a los pacientes y a sus familias.

“Desde la Junta de Andalucía queremos felicitar a ARGAR por la extraordinaria labor de acompañamiento que realiza. Acompañar es estar cerca, escuchar, sostener y ofrecer recursos cuando más se necesitan. Vuestra dedicación diaria es un pilar fundamental para muchas familias que encuentran en vosotros apoyo, comprensión y esperanza”.

Rosa María Onieva ha dado las gracias a todas las instituciones, entidades, empresas y personas que han trabajado duro para hacer realidad esta nueva sede. En esta línea, la presidenta de ARGAR ha expuesto que “este ha sido uno de nuestros proyectos más importantes. Ha costado mucho esfuerzo, pero hemos llegado. Nos ha sorprendido la solidaridad de la gente. Le quiero dar las gracias a las instituciones públicas, privadas…, a todos, este espacio nos da la oportunidad de prestar muchos más servicios”.

Además, Verónica Ortiz, en nombre de la Federación a nivel nacional, ha remarcado que “este es el reflejo del buen hacer y de lo que todas las asociaciones suponen a nivel nacional. Hoy es un día para celebrar un gran logro”.