Una almeriense bandera de Andalucía lucirá en el Parlamento Andaluz

La pieza ha sido realizada por la Escuela del Mármol de Fines, centro de Formación Profesional para el Empleo adscrito al SAE

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco Eguren, y el delegado territorial en Almería, Amós García Hueso, han hecho hoy entrega al presidente del Parlamento Andaluz, Jesús Aguirre Muñoz, de una bandera andaluza en mármol Verde y Blanco Macael realizada en la Escuela del Mármol de Fines, centro de Formación Profesional para el Empleo (FPE) adscrito al Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

Rocío Blanco ha puesto en valor a la escuela “como ejemplo del nuevo modelo de FPE impulsado por el Gobierno de Juanma Moreno, más ágil, flexible, innovador y cercano al tejido productivo. Un modelo sustentando en el diálogo permanente y la escucha activa con las empresas para conocer sus necesidades e identificar las tendencias tecnológicas que marcarán el futuro de la industria de la piedra natural y sectores afines y así anticiparnos, diseñando una oferta formativa de calidad y capaz de responder a sus demandas, en un proceso de mejora continua y aportación de valor al sector y a la provincia de Almería”.

Amós García ha manifestado que “es un día emocionante para la provincia de Almería que nos llena de orgullo, ya que un trocito de nuestra tierra, en forma del símbolo que nos representa y nos une, viene a quedarse en el lugar donde se hacen las leyes que hacen avanzar Andalucía, en el centro de la democracia de nuestra comunidad autónoma”, puesto que el presidente de la Junta de Andalucía ha determinado que la bandera de mármol se instale en la sede del Parlamento Andaluz. Asimismo, ha destacado que esta pieza escultórica es un ejemplo de uno de los principales sectores productivos de Almería y Andalucía, la industria de la piedra natural, “una actividad de prestigio internacional que sostiene toda una comarca almeriense, que aporta innovación, empleo y crecimiento”.

La Escuela del Mármol de Fines realiza una indudable aportación al crecimiento del sector, proporcionando profesionales cualificados que responden a sus necesidades. Tiene un alto nivel de inserción laboral, del 65%, que alcanza el 85% en algunas especialidades. La Formación Dual y las prácticas en empresas, sumadas a la innovación constante en la programación formativa de la escuela, aportan al alumnado un conocimiento completo además de experiencia, competencias y valores asociados al trabajo que elevan su especialización y empleabilidad.

La Escuela del Mármol de Fines es, desde 2019, Centro de Referencia Nacional (CRN) en Formación Profesional en la familia de Industrias Extractivas, con la misión de innovar y experimentar en la FPE de industrias extractivas para toda España, marcando el camino en estas enseñanzas a nivel nacional. Dentro de los nuevos proyectos de innovación que está desarrollando el centro del SAE como CRN, ha subrayado un nuevo programa de formación en escaneado y modelado 3D en piedra, la incorporación de simuladores de conducción y manejo de maquinaria pesada como herramienta didáctica, formación en nuevas tecnologías e IA aplicadas a la industria de la piedra natural o la creación de un observatorio permanente del sector.

El centro mantiene una estrecha colaboración con empresas punteras, otros centros de referencia nacionales, organizaciones empresariales sectoriales y universidades europeas y sirve como puente entre las administraciones, empresas, entidades e instituciones educativas de la Comarca del Almanzora y como elemento de dinamización socioeconómica de esta zona de interior, en la que viven más de 50.000 habitantes y que engloba a una treintena de municipios.

La bandera andaluza en piedra natural

La pieza escultórica ha sido elaborada por el Departamento de Restauración de la Escuela del Mármol de Fines, cuya responsable Marta Mingorance ha querido respetar los colores naturales de las piedras blanca y verde, que se han cortado, tallado y montado, posteriormente. Las piedras utilizadas son mármoles Verde y Blanco Macael, con unas dimensiones totales de la pieza terminada de 74 x 51 x 2 cm.

El proceso de elaboración, ha requerido el corte de las tres franjas, dos verdes y una blanca central, de igual medida, su posterior pegado con resina, pernos y malla de fibra de vidrio, procediendo a unir de igual manera una talla en mármol Blanco Macael del Escudo de Hércules, con el arco, las dos columnas y los dos leones, incorporado a las tres franjas en su parte central, con pernos de fibra. Finalizando la escultura con unos agujeros en el canto inferior y superior para su colocación.

La pieza representa la bandera andaluza, símbolo de esperanza y de paz formada por tres franjas horizontales -verde, blanca y verde- de igual anchura, tal como fue aprobada en la Asamblea de Ronda en 1918 – Estatuto de Andalucía de 1981. Figura además un Hércules eternamente joven de espíritu, que expresa la fuerza domando o coordinando los estímulos animales representados por dos leones de fuerza instintiva e inscribiendo al pie del escudo la leyenda “Andalucía, por sí para España y la Humanidad’ y sobre el escudo, cerrándolo en arco de medio punto, las palabras latinas ‘Dominator Hercules Fundator’.

Al acto de entrega de la bandera andaluza en mármol han asistido también como representantes de la Escuela del Mármol de Fines Marta Mingorance, autora de la pieza y jefa del Departamento de Restauración; Juan García Venteo, coordinador institucional; y Pedro Segura Cano, del departamento de Administración.