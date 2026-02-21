La XVII Olimpiada de Geología de la UAL supera los 150 inscritos y desarrolla su fase final provincial en el campus

Ante el alto volumen de inscripciones de alumnado de 4º de ESO y de Bachillerato, se hace selección previa y llegan los 33 mejores a las dos últimas pruebas, una teórica y después otra práctica realizada en el Pabellón de Historia Natural

Sin duda se puede considerar un rotundo éxito de participación el conseguido por la décimo séptima edición de la Olimpiada de Geología organizada por la Facultad de Ciencias Experimentales de la UAL. El número exacto de inscripciones ha sido de 159, pasándose después a los 33 estudiantes preuniversitarios finalistas para la fase provincial. De carácter clasificatorio, las dos mejores han sido Carolina Sánchez, primera, y Victoria López, segunda, ambas del IES Sol de Portocarrero, de La Cañada, que han pasado así a la fase nacional. Esta tendrá lugar en Vigo el próximo día 21 de marzo, e intentarán recuperar la primera posición conseguida por Almería en 2022.

En todo caso, más allá de que se trata de una competición, lo que se fomenta es lo que queda de fondo. Así, los objetivos marcados para este evento y para el resto de olimpiadas que propone anualmente Ciencias Experimentales pasan por el fomento de vocaciones y el acercamiento a la ciencia. El decano, Juan José Moreno, ha sido el encargado de dar la bienvenida al alumnado participante, a sus compañeros y al profesorado, poniendo en valor que “aunque la facultad no tiene la titulación de Geología, esta disciplina forma parte de Ciencias Ambientales”. El objetivo “es que estos estudiantes se interesen por el medio ambiente; de hecho, si están interesados por la Geología, debe ser así porque, al fin y al cabo, la Tierra es un sistema dinámico y la Geología forma parte de él”.

Ha mostrado su satisfacción por el notable incremento de participantes, situando el foco en algo que pasa desapercibido: “No son pocos los chavales que participan en varias de las olimpiadas que tenemos”. Ha recordado que son seis, “las de Matemáticas, Física, y Biología, que ya se han celebrado, esta última recién incorporada, ahora Geología, una olimpiada que aporta mucho a la siguiente, que es la de Ciencias Ambientales, y nos quedaría la de Química”. Este formato es de máxima utilidad para la Facultad de Ciencias Experimentales: “Las olimpiadas son necesarias porque buscan no solo que los alumnos con talento se acerquen a la universidad, sino que después elijan nuestras titulaciones”.

Ha explicado que “son un esfuerzo muy grande para la facultad, porque económicamente suponen una inversión importante, pero merecen mucho la pena, porque traemos aquí a los mejores alumnos de la provincia”. Ha felicitado a Juan Gisbert por su labor al frente de la de Geología y ha recordado “el colofón final” en junio: “Hacemos todos los años un evento con los tres primeros clasificados de cada una de las olimpiadas, les entregamos un premio y un reconocimiento, como también un reconocimiento a sus centros, porque evidentemente si los centros de ESO y Secundaria no se involucran, los estudiantes no vienen a la universidad, así que esto es muy importante para la UAL, que debe apostar por ayudar a que todo este tipo de actividades se consoliden”.

Juan Gisbert, coordinador de la actividad y profesor de Geodinámica Externa, ha recordado que “van ya unos cuantos años en los que se está aumentando el número de participantes y, de hecho, este 2026 hemos tenido que hacer una ‘preclasificación’ en los propios centros para poder manejar después, aquí en la universidad, los exámenes de las pruebas finales”. Estas son “primero un test, que otorga una primera puntuación, y después un reconocimiento de muestras geológicas, entre las que hay rocas, minerales, fósiles, materiales típicos geológicos que se utilizan para construcción…, es decir, un poco de conocimiento general que queremos que tengan”. Se ha quedado en el tintero “hacer una gincana por el campus, por limitación de tiempo”. Eso sí, se ha realizado “una salida de campo” por la tarde.

Al respecto de la preselección entre las inscripciones ha puntualizado que han quedado finalmente tres estudiantes de cada centro, y se han presentado once, la mayoría de la capital, pero también de municipios de la provincia, como Albox, Pulpí o Carboneras”. A eso ha añadido que “tenemos centros que tradicionalmente se han presentado a olimpiadas de la UAL, conocemos a los profesores, tenemos unos buenos contactos”. En el incremento de interés en la Geología que se aprecia en los jóvenes, la Olimpiada tiene mucho que ver y, además, Gisbert ha analizado las claves: “Es una ciencia muy interesante y ofrecemos un plus con una serie de actividades tanto aquí en UAL como en la naturaleza, y así se les saca un poquito de la rutina del colegio”.

Y es que “no solamente vienen aquí a hacer una prueba, sino que les mostramos el Pabellón de Historia Natural, invitamos al resto de sus compañeros de clase, aunque no se presenten a la clasificación final, a que vengan también con ellos, y después nos vamos de excursión”. Este año ha sido a Cala Higuera, “a mostrar allí una serie de volcánicas”. También “algunos tienen la posibilidad de venirse a pernoctar al Aula de Naturaleza Paredes, que gestiona actualmente la empresa Natures, que colabora en la coordinación de la Olimpiadas junto con la Facultad de Ciencias Experimentales, y ofrece ese centro para tener una convivencia”.