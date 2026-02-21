La Cátedra de Economía Social reconoce la excelencia investigadora en sus I Premios

Los autores de la mejor tesis doctoral y mejores TFM y TFG reciben un galardón por sus trabajos, que impulsan el desarrollo sostenible, inclusivo y responsable en el entorno productivo almeriense

La sede del Centro de Investigación en Derecho de la Economía Social y en la Empresa Cooperativa (CIDES) ha sido hoy el escenario de un doble encuentro estratégico para el sector. Tras celebrar una reunión de trabajo del Consejo Asesor de la Cátedra de Economía Social, sus miembros han procedido a la entrega de los Premios a las Mejores Tesis Doctorales, Trabajos Fin de Máster (TFM) y Trabajos Fin de Grado (TFG) correspondientes al curso 2024-2025.

El certamen, que ha evaluado 21 candidaturas presentadas por alumnos de la Universidad de Almería (UAL), nace para fomentar la investigación de excelencia en sostenibilidad e inclusión. El acto ha contado con la presencia de Belén Sainz-Cantero Caparrós, directora del CIDES y secretaria del Consejo Asesor de la Cátedra; Carlos Vargas Vasserot, director de la Cátedra de Economía Social de la UAL; Carlos Cano, director de EmprendeUAL; Amós García, delegado de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía y Rebeca Gómez, codirectora de la Cátedra.

El jurado, integrado por los miembros del citado Consejo Asesor, ha destacado la dificultad de la decisión por el alto nivel de los trabajos presentados. Los galardones han reconocido trabajos que destacan por su calidad científica y su conexión con los principios de la economía social:

El Premio a la Mejor Tesis Doctoral se ha otorgado a Ana Montiel Vargas por su tesis en Derecho ‘Las empresas B y las empresas de inserción. Análisis jurídico de dos tipos específicos de empresas sociales’. El jurado ha subrayado su profundidad y su calificación de sobresaliente cum laude con mención internacional.

El Premio al Mejor Trabajo Fin de Máster ha sido concedido a Sergio Arturo Sánchez Farías por su investigación sobre las barreras culturales para la creación de valor compartido en pymes españolas. Se ha valorado su solidez y su alineación con la sostenibilidad estratégica.

Por último, el Premio al Mejor Trabajo Fin de Grado ha recaído en Irene Marruecos Rodríguez por su análisis sobre el impacto de las medidas medioambientales de la PAC en el sector agrícola de España. El jurado resaltó su contribución al entendimiento de una agricultura más verde y coherente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Todos los premiados se han mostrado muy agradecidos por estos reconocimientos que ponen el final perfecto al esfuerzo y trabajo que han realizado con el apoyo de sus directores.

Con esta entrega de premios, la Cátedra de Economía Social de la UAL reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible, inclusivo y responsable del entorno social y productivo almeriense, premiando el talento joven que liderará la transición hacia modelos de negocio más humanos.