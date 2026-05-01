Las Cruces de Mayo llenan de música, buen ambiente y tradición el fin de semana en Almería

La alcaldesa visitó ayer las cruces que se encuentran en el Mirador de la Rambla y agradece “el esfuerzo que realizan las hermandades”

Las Cruces de Mayo llenarán el fin de semana de tradición, buen ambiente y música a través de los 11 ambigús y 15 Cruces que se han instalado en la ciudad. La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha querido mostrar su apoyo, visitando los seis ambigús que se han instalado en el Mirador de la Rambla.

La alcaldesa ha conversado con hermandades y cofradías y ha manifestado que “el Ayuntamiento acompaña a las hermandades en la tradición de las Cruces de Mayo. Tenemos once ambigús repartidos por la ciudad, entre ellos las seis que están en la Rambla, con una mejora sustancial como es el toldo para que el mediodía se pueda disfrutar más. Quiero agradecer a los almerienses que desde el pasado 23 de abril y hasta el 2 de mayo están disfrutando de las Cruces, la música y la buena gastronomía”.

La alcaldesa ha estado acompañada por los concejales Diego Cruz, Sacramento Sánchez, Eloísa Cabrera y Óscar Bleda, así como la diputada Lorena Nieto. La novedad de este año es el pórtico de entrada para darle realce, el entoldado para proteger las horas de sol y la decoración con mucho color florido para que el impacto visual sea muy atractivo en el Mirador de la Rambla.

En el Mirador de la Rambla se encuentran los ambigús de las hermandades de Caridad, Pasión, Los Ángeles, Encuentro, Rosario del Mar y Calvario. En el Casco Histórico, Prendimiento, Estudiantes y Santa Cena. En el Colegio Compañía de María, Angustias. Y en el Colegio Stella Maris, Pasión.

Las Cruces de Mayo cuentan, a su vez, con un concurso convocado por el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería. Los ganadores, en las distintas categorías, son la asociación de madres y padres San Urbano del CEIP San Indalecio de La Cañada, la asociación de vecinos La Torre y la Hermandad del Silencio. El concurso de Mayas lo ha ganado la Cofradía de Estudiantes. En total se han repartido 5.040 euros en premios. En el concurso han participado 15 Cruces de Mayo y 4 Mayas.

María del Mar Vázquez ha manifestado que “debemos estar orgullosos de las Hermandades y Cofradías de nuestra ciudad, por el compromiso, trabajo y dedicación con la que desarrollan todas sus actividades durante todo el año”.