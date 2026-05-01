CSIF conmemora el 1º de Mayo con preocupación, firmeza y responsabilidad ante la situación económica actual

· El sindicato ha reunido a un millar de afiliados y simpatizantes en su tradicional fiesta lúdico reivindicativa que ha organizado con motivo del Día de los trabajadores

· Su manifiesto ha abordado los problemas reales de la ciudadanía, centrados en la precariedad laboral o en los precios elevados de la cesta de la compra o de la energía, entre otros

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, ha conmemorado el Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras con su ya tradicional acto lúdico reivindicativo en el primer tramo de la Rambla, bajo el lema ‘Con CSIF, trabaja mejor’ en la que el sindicato ha denunciado la crisis en la subida de los precios que afecta directamente a las familias.

El acto ha dado comienzo con la lectura del manifiesto por parte de la presidenta de CSIF Almería, Aima Serrano, que ha centrado su discurso en los problemas reales y cotidianos de la ciudadanía, desde la precariedad laboral a los elevados precios de la cesta de la compra, de la energía o de la vivienda, entre otros conceptos.

Serrano ha explicado que, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en la última encuesta de Condiciones de Vida, una cuarta parte de la población se encuentra en situación de riesgo de pobreza o exclusión social, destacando también que “el 8,5 por ciento de la población llega a fin de mes con mucha dificultad, un 36,4 no tiene capacidad para gastos imprevistos y el 32,2 por ciento no se puede ir ni una semana de vacaciones”, ha subrayado.

En esta misma línea, la presidenta ha valorado la evolución al alza del empleo, pero se ha mostrado preocupada ante unos datos del paro muy elevados entre los más jóvenes o también un volumen de personal fijo discontinuo que maquilla la precariedad en el trabajo. “Y tampoco podemos obviar la tasa de temporalidad tan elevada que presentan las administraciones públicas, estancada en el 30 por ciento desde hace años, más del doble que el sector privado”, ha subrayado.

Por otro lado, desde un punto de vista más local, Serrano también ha querido poner el valor la profesionalidad de los empleados y empleadas públicas en el proceso del plan de regularización extraordinaria de personas migrantes que ha calado especialmente en la provincia de Almería. “Han demostrado un compromiso y lealtad a los servicios públicos encomiable, pese a la falta de personal y de medios. Como siempre ellos y ellas sí que han sabido estar a la altura, pese a la falta de planificación de quienes debían dirigir este procedimiento”, ha remarcado.

Por último, la presidenta ha aprovechado para recodar que, pese a las dificultades, CSIF celebra este 1º de Mayo como tercera fuerza sindical. “Defendemos con orgullo nuestro crecimiento, que nos posiciona como alternativa sindical a las organizaciones de clase. Somos el sindicato más representativo en las administraciones públicas, mayoritario en la Administración General del Estado y seguimos multiplicando nuestra presencia en el ámbito privado”.

Así, el sindicato ha organizado su 1º de Mayo, un año más, con marcado carácter lúdico reivindicativo, con actividades para los más pequeños como globoflexia, ginkana o pintacaras, además de los tradicionales momentos de convivencia con la elaboración de una gran paella y bocadillos y con el acompañamiento de bebidas. Los asistentes han podido colaborar con un euro solidario, cuya recaudación irá íntegramente destinada a la ‘Fundación Contigo, contra el cáncer de la mujer’, una ONG dedicada a mejorar la calidad de vida de las pacientes, a través del impulso de proyectos de investigación clínica. Su misión principal es frenar el cáncer de la mujer, enfocándose en la investigación para lograr mejores tratamientos y prevención.