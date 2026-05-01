Más de mil hectáreas andaluzas se dedican al cultivo de flor cortada y planta ornamental

Cádiz destaca en superficie de flor cortada al rozar el 60% del total regional y Almería es líder en extensión dedicada a las plantas (56%)

Con motivo de la celebración del Día de la Madre el primer domingo del mes de mayo, el sector de la flor cortada vive estos días uno de los períodos de mayores ventas. El cultivo de flores es una actividad con una importante tradición en Andalucía, donde en la campaña 2024-2025 se superaron las mil hectáreas dedicadas a flor cortada (587 hectáreas) y a planta ornamental (524 hectáreas).

En el caso de la extensión de flor cortada, destaca especialmente la provincia de Cádiz, que concentra casi el 60% de la superficie; seguida de Huelva (16%) y Sevilla (14). Por su parte, la provincia de Almería, con el 56% del total regional, es el territorio andaluz con mayor superficie dedicada a la planta ornamental. En segundo lugar se encuentra Málaga, con el 18% de las hectáreas.

En cuanto a producción, en la última campaña se rondaron en la Comunidad Autónoma andaluza los 538,2 millones de flores; y se superaron los 40,3 millones de plantas ornamentales. Atendiendo a los datos económicos, las ventas de flor cortada de esta región reportaron en 2024 alrededor de 104 millones de euros; y la comercialización de plantas ornamentales andaluzas rondó los 162 millones de euros ese mismo año.

Claveles

Destaca especialmente el clavel como la variedad más representativa del sector andaluz de la flor cortada. Los últimos datos oficiales disponibles, reflejan que este producto concentraba más del 40% de la superficie dedicada al cultivo en toda Andalucía en la campaña 2022-2023. Por provincias, lideraba el ranking andaluz Cádiz con el 65% de la extensión dedicada a claveles, seguida del territorio sevillano (31%).

En total, la producción de claveles en 2022-2023 en Andalucía superó los 294 millones de unidades. Esta cantidad representa más de la mitad del total de flor cortada producida en esa campaña en la región (casi 571,4 millones de flores). Por provincias, Cádiz concentra el mayor registro (69% de la producción andaluza) seguida de Sevilla (27%).

En lo que respecta a las exportaciones, en 2023-2024 se exportaron desde Andalucía más de 41,7 millones de claveles que reportaron a la región cerca de cinco millones de euros.

La mayoría de estas flores (72%) se comercializaron en el mercado de los Países Bajos; si bien una importante cantidad de claveles andaluces (15%) llegaron también al Reino Unido.

Reunión

Precisamente, la viceconsejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Consolación Vera, ha mantenido estas emana un encuentro de trabajo con representantes del sector de la flor cortada de Sevilla.

Durante la reunión, los asistentes han analizado diversos asuntos de interés para los profesionales que se dedican al cultivo y comercialización de este producto con el fin, como ha destacado Vera, de “conocer de primera mano las necesidades reales y los desafíos que deben enfrentar cada día quienes se dedican a esta actividad en Andalucía”. “La interlocución directa con los productores es imprescindible para poder conocer la realidad del campo y actuar en consecuencia buscando juntos el avance de nuestro sector agrario”, ha remarcado la viceconsejera.