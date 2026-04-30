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La red de bibliotecas municipales florece en mayo con más actividades para todos los públicos y edades

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abril 30, 2026 9:03 pm

Cuentacuentos, bebecuentos, talleres de costura, talleres de adultos e infantiles o presentaciones de libros siguen dando dinamismo a las distintas sedes

Tras el paso de abril que contiene la celebración del Día del Libro y la Feria del Libro, mayo no bajará el ritmo de actividad en la red de bibliotecas municipales que coordina el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, tal y como ha detallado hoy el concejal delegado Diego Cruz, en la presentación de la programación para las próximas semanas. Días en los que volverán los cuentacuentos, bebecuentos, talleres infantiles y de adultos, presentación de libros…

“Tras una muy buena Feria del Libro en el que las ventas en algunos casos se incrementaron hasta en un 10% según los propios libreros, y los actos tuvieron una notable asistencia, la red de bibliotecas municipales siguen siendo punto de encuentro, gracias a la programación que cada mes ponemos en marcha, y gracias también al magnífico trabajo de su personal que se convierten en los mejores prescriptores de libros y de difusores de todos los servicios que las bibliotecas ofrecen”, ha señalado Diego Cruz en su intervención.

Una de las actividades más llamativas del mes viene a reforzar la línea de trabajo “con la queremos que nuestros mayores no sientan esa brecha digital en torno a la tecnología o a las aplicaciones que están ya en el día a día de hasta los más pequeños de la casa”. Se trata de un taller de adultos titulado ‘Canva para todos’. Será el miércoles, 6 de mayo, en la Biblioteca Central José María Artero a las 11.30 horas.

Siguiendo con repetir lo que funciona, en mayo se pondrá en marcha otro taller de ‘Costura creativa’, “que vamos a realizar con voluntariado debido al éxito que ha tenido ‘Espacio para tejer’”. Será los días 12 y 26 de mayo, también en la Central José María Artero a las 10.30 horas.

Los más pequeños de la casa tendrán cuentacuentos el 18 de mayo con ‘Willy no busca trufas’ en la Biblioteca de El Alquián y el bebecuentos ‘Te quiero tal como eres’ el 19 de mayo en la Central. Ambas a las 18.00 horas.

En cuanto a la Celebración del Día Internacional de las Familias se desarrollará el cuentacuentos ‘Un Puñado de Botones’. Una historia para escolares a partir de 3 años que será el 5 de mayo en Cabo de Gata (17.30 horas), el 12 en Los Ángeles, el 14 en la Central José María Artero y el 28 en El Alquián a las 18.00 horas.

Divertido y colorido como las cruces de mayo será el taller ‘Mil Flores’, a partir de los 6 años. Será los días 7 de mayo en El Alquián, 19 de mayo en Cabo de Gata (17.30 horas), el 21 en la Biblioteca de La Chanca, el 26 en la Central y el 27 en Los Ángeles, a las 18.00 horas.

La sala José Montero Padilla de la Biblioteca Central volverá a abrir sus puertas en mayo a la presentación de un nuevo libro. En este caso será ‘La Guerra Civil en Almería: los frentes de Granada 1937-1939’ de Eusebio Rodríguez Padilla. Un acto en el que estará acompañado por Karina Álvarez y Martirio Tesoro, el jueves, 7 de mayo, a las 18.00 horas.

La entrada para todas las actividades es siempre libre hasta completar aforo aunque en algunos casos es necesario o aconsejable reservar la plaza a través de la web https://www.bibliotecaspublicas.es/almeria, donde también se puede consultar toda la programación y los posibles cambios o añadidos que pudieran realizarse.

GabinetedePrensa

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