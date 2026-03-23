Las exportaciones andaluzas llegan a 3.201 millones en enero de 2026, con un superávit de 320 millones, frente al déficit de España

El aeronáutico es el capítulo que más crece, con más del doble exportado que en enero de 2025, y las hortalizas, el de más ventas, logrando un récord histórico para un mes de enero

Andalucía, única comunidad del ‘podium exportador’ con saldo positivo en su balanza comercial con el exterior

Andalucía ha iniciado el año 2026 con un registro exportador de 3.201 millones de euros y un superávit de su balanza comercial con el exterior de 320 millones, que contrasta con el déficit que sufre el conjunto de España, de 4.010 millones de euros, debido a una tasa de cobertura del 88%, 23 puntos por debajo de la andaluza, que es del 111%.

De esta forma, Andalucía consolida en el primer mes de 2026 su posición de tercera comunidad del ránking exportador de España, con el 11,1% del total, y única de este ‘pódium exportador’ que inicia el año con saldo positivo entre sus ventas y sus compras en el exterior, frente al déficit de 4.067 millones de euros que sufre la Comunidad de Madrid, y el de 1.173 millones que registra Cataluña.

Los 3.201 millones de euros exportados por Andalucía suponen una bajada del 5,8% sobre enero de 2025, motivado principalmente por las ventas de combustibles y, especialmente, por el aceite de oliva.

Igualmente, las exportaciones de España bajaron un 2,9% (28.927 millones) en enero, al igual que las de las otras dos grandes comunidades exportadoras, que sufrieron una caída mayor que las de Andalucía: Cataluña, con un descenso del 6,7%, y Madrid, con un retroceso del 13,2%. Las importaciones andaluzas también experimentaron un descenso del 17,8%, hasta los 2.881 millones de euros, y las del conjunto de España bajaron un 8,4% (32.937 millones).

Siete de los 10 primeros capítulos exportadores por Andalucía incrementaron sus ventas sobre las de enero de 2025, y diferentes ámbitos estratégicos crecieron de forma sustancial, reflejando la diversificación del sector exterior andaluz: la mayor subida la protagoniza el capítulo aeronáutico, con más del doble exportado que en enero de 2025 (+113%), hasta alcanzar los 183 millones de euros en enero de 2026, el 5,7% del total. Sin embargo, el primer capítulo exportador de Andalucía es el de las hortalizas, que alcanza su mayor registro desde que se tienen datos homologables (1985): 689 millones de euros en enero, que significan más de uno de cada cinco euros (21,5%) del total de las ventas de Andalucía, con un crecimiento del 10,4% sobre enero de 2025.

El segundo mayor crecimiento, del 36%, le corresponde al capítulo de perlas, piedras y metales preciosos, con 57 millones (1,8%) el mayor registro alcanzado en su historia para un mes de enero.

En cuarto lugar en ventas está el capítulo de minería, que llega a los 212 millones (6,6%) y crecen un 33%. Por su parte, las máquinas, aparatos y material eléctrico alcanzan los 154 millones (4,8%) y suben un 21,9%. Crecen también los capítulos de fundición, hierro y acero, con un 5,6% más, hasta los 88 millones (2,7%); y el cobre y sus manufacturas, con 160 millones (5%) y un crecimiento del 2,6%.

El mayor descenso, del 45%, lo sufre el mencionado capítulo de combustibles minerales, con 249 millones (7,8%), afectados por las fluctuaciones de precio del petróleo. También baja un 12,3% el de frutas, que alcanza los 203 millones (6,4%) exportados, y el de grasas y aceites animales y vegetales, con un 21,6% menos y 306 millones en ventas, debido al peso en el mismo del aceite de oliva.

China, primer mercado no comunitario

El sector exterior andaluz muestra diversificación también en los mercados en el primer mes de 2026, con presencia en cuatro continentes entre sus primeros diez destinos: China se sitúa como el primer mercado no europeo y sexto mundial de las exportaciones andaluzas, gracias a un crecimiento interanual del 29,5%, el segundo mayor del Top 10, que sitúa las ventas al gigante asiático en 194 millones de euros (6,1% del total), el mayor registro alcanzado para un mes de enero desde que se tienen datos homologables (1985).

Aun así, Francia se sitúa como el mercado de mayor crecimiento y líder en el ranking de ventas andaluzas, con 413 millones de euros (12,9% del total) y subida del 38%. Le sigue Alemania, con 413 millones (12,9%) y un incremento del 2,3%; y, en tercer lugar, Italia, con 321 millones (10%) y una subida del 11,8%, siendo el mejor mes de enero para este mercado desde que se tienen datos homologables (1985).

El cuarto mercado es Portugal, que alcanza los 315 millones (9,9%) con un ligero descenso del 1,4%. En quinta posición está Reino Unido registra 195 millones (6,1%) y una bajada del 5,1%. El sexto es China y el séptimo, Países Bajos, que alcanza los 180 millones (5,6%) con un aumento del 2,4%. El octavo es Estados Unidos, con 154 millones (4,8%) y bajada del 29,1%. Cierran la clasificación de los 10 primeros países, Marruecos, con 97 millones (3,0%) y un descenso del 44%, y Bélgica, con 75 millones (2,3%) y una bajada del 2,5%.

Almería es líder en ventas y Córdoba, la que más crece

Por provincias, Almería lidera el ranking de ventas al exterior, con casi uno de cada cuatro euros que vende Andalucía (23,6%): los 755 millones de euros exportados suponen un récord para el mes de enero, gracias a un incremento de las ventas del 5,9% sobre el mismo mes de 2025, basado principalmente en el notable crecimiento de las hortalizas.

Por su parte, Córdoba protagoniza la mayor subida de las ventas, con un 10,7% más que en enero de 2025, hasta alcanzar los 299 millones (9,3% del total), su mejor registro de la historia, que la lleva al quinto lugar del ranking.

Sevilla ocupa la segunda posición en ventas y crecimiento: 680 millones (21,3%) y un incremento del 9,1%, basado principalmente en la fuerte subida del sector aeronáutico. Le sigue Cádiz, con 484 millones (15,1%), que registra una bajada del 29,6%. En cuarta posición se encuentra Huelva, con 474 millones (14,8%) y un descenso del 13,4%, motivada por el descenso de las ventas de combustibles y frutas.

En sexto lugar está Málaga, que suma 269 millones (8,4%), con una subida del 0,2%. Le siguen Granada, con 132 millones (4,1%) y bajada del 15,2%, y Jaén, con 108 millones (3,4%), con un descenso del 19,9%.

Estos datos derivan de las cifras de la Estadística de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo elaboradas para Andalucía por el Observatorio para la Internacionalización de la Economía Andaluza de Andalucía TRADE.