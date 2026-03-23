Los jóvenes de Vícar vuelven a conquistar Sierra Nevada

Noelia Martín Pintor

La celebración del Fin de Semana Blanco durante los días 20, 21 y 22 ha sido todo un éxito con la participación de medio centenar de deportistas

Los jóvenes de Vícar han vuelto a conquistar Sierra Nevada en la última edición del Fin de Semana Blanco celebrado los días 20, 21 y 22 de marzo. Se trata de una actividad organizada por el Área de Juventud del Ayuntamiento de Vícar que cuenta ya con más de dos décadas de historia y cuya respuesta cada año es masiva.

Alrededor de medio centenar de jóvenes han participado en esta expedición deportiva a la estación de invierno de Sierra Nevada para disfrutar del esquí, el snowboard y la convivencia. Una propuesta municipal que “sigue más viva que nunca”, como señala el alcalde, Antonio Bonilla, y que ofrece la oportunidad de “disfrutar de la naturaleza en estado puro a través de la práctica deportiva”. Junto al alcalde, la concejala del área, Gracia Montoro, ha valorado la experiencia vivida en este fin de semana destacando la sintonía del conjunto del grupo donde se han compartido grandes momentos de diversión y encuentro entre participantes de diversas edades.

Como en ediciones anteriores, la experiencia del Fin de Semana Blanco incluía el traslado de ida y vuelta, estancia en régimen de media pensión (desayuno y cena), dos días de forfaits, curso de iniciación a la modalidad deportiva escogida y material para su práctica.

El Área de Juventud del Ayuntamiento de Vícar cierra así otra edición de éxito vaticinando su misma acogida en el próximo invierno 2027.