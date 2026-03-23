XIX Premios Estrategia NAOS 2025 de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria Torres y Carrera, Premio NAOS de la AESAN en la modalidad iniciativa empresarial por Kómoda News

La plataforma Kómoda News de Torres y Carrera ha obtenido el Premio Estrategia NAOS 2025 de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030,en la modalidad de iniciativa empresarial. El organismo público ha concedido este galardón al proyecto Kómoda News, rigor y ciencia para la promoción de hábitos saludables por ser una plataforma digital abierta y gratuita, creada para combatir la desinformación en salud, alimentación y estilos de vida mediante divulgación rigurosa y accesible. El Jurado de la XIX edición de los Premios Estrategia NAOS ha valorado el proyecto Kómoda News por presentar una misión articulada en cuatro objetivos: ofrecer un espacio fiable y comprensible, convertirse en referencia informativa, promover pensamiento crítico y cultura científica y contribuir a hábitos saludables y sostenibles desde el enfoque «Una Sola Salud», tal y como recoge el BOE que ha publicado la resolución. Se reconoce así una iniciativa que sitúa la comunicación basada en evidencia como una herramienta relevante en la promoción de hábitos de vida saludables y convierte a Torres y Carrera en la primera agencia de comunicación en obtener este galardón. “Este reconocimiento pone de relieve el papel de la comunicación en contextos complejos, donde la calidad de la información resulta determinante para la toma de decisiones informadas por parte de la ciudadanía”, explica Paula Carrera, directora de Kómoda News y presidenta de Torres y Carrera. “Conseguir este premio muestra el papel que las consultoras de comunicación tenemos que desempeñar para luchar contra la desinformación y los bulos y es también una demostración de que se puede hacer comunicación científica y rigurosa y a la vez divulgativa”, añade. En este sentido, Kómoda News se ha consolidado como una plataforma de referencia que aborda la comunicación sobre alimentación, nutrición y salud desde el rigor y el diálogo con la comunidad científica. La iniciativa Kómoda News ya había sido reconocida con un Primer Accésit en la edición de los Premios Estrategia NAOS 2023 y el pasado año obtuvo un premio IPRA Golden World Awards for Excellence por su lucha contra las fake news.

Otros premiados

En esta edición, además de Kómoda News, han obtenido el Premio NAOS 2025 otras 7 iniciativas como la Plataforma de la Infancia, galardonada con el Premio Especial Reconocimiento; el proyecto de Atención Primaria del Área Sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras del SERGAS en la modalidad Promoción de una alimentación saludable en el ámbito familiar y comunitario; el proyecto M.A.M.I Deporte de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Granada por la promoción de la práctica de la actividad física en el ámbito familiar y comunitario; Wadisalud, de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada (alimentación saludable en el ámbito escolar) y el proyecto de promoción de actividad física en el ámbito escolar EF Ministerio del Tiempo, de CRA Villas del Tajo (Talavera de la Reina). En el ámbito sanitario, el premio es para la Universidad de Granada y la Universidad Loyola Andalucía y en el laboral «Cuídate para cuidar» del Servicio Aragonés de Salud. Además, la AESAN reconoce otros proyectos con 8 accésit. Torres y Carrera Torres y Carrera es una agencia de marketing y comunicación fundada en 2003 por Xurxo Torres y Paula Carrera. En estas dos décadas de vida, la consultora Torres y Carrera se ha convertido en un agente referente del sector de la comunicación y las relaciones públicas como acreditan los más de 60 reconocimientos profesionales correspondientes a campañas desarrolladas tanto para clientes como a iniciativas propias relacionadas con la investigación social. La agencia se caracteriza por su vocación innovadora y su compromiso con el entorno. El pasado año celebró los 20 años de la Fundación Alba Torres Carrera, primera fundación del sector en España. También ha sido una de las primeras empresas de PR en adherirse al Pacto Mundial de Naciones Unidas.