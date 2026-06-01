Las Jornadas Europeas de Arqueología presentan más de un centenar de actividades para poner en valor el extenso patrimonio andaluz

Patricia del Pozo anuncia en Antequera la reapertura del dolmen de Menga a la visita pública a partir del próximo fin de semana tras concluir las labores de conservación y protección

La consejera de Cultura en funciones resalta el “compromiso del Gobierno andaluz en la salvaguarda del patrimonio arqueológico, que es un eficaz recurso de progreso social y económico”

La consejera de Cultura y Deporte en funciones, Patricia del Pozo, ha presentado en el Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera (Málaga) el más del centenar de actividades que celebrarán, los días 12, 13 y 14 de junio, las Jornadas Europeas de Arqueología 2026 en museos, conjuntos culturales, bibliotecas y enclaves de toda Andalucía, con el objetivo de poner en valor y acercar a los ciudadanos su extenso patrimonio.

Para ello, se van a desarrollar propuestas para todos los públicos que incluyen, entre otras, talleres para adultos y los más pequeños, rutas por enclaves arqueológicos, visitas guiadas y teatralizadas, conciertos para investigar los sonidos medievales, conferencias sobre, por ejemplo, la necrópolis romana hallada en Málaga recientemente en las obras del metro, y el conocimiento de herramientas digitales para generar modelos 3D mediante fotogrametría e Inteligencia Artificial (IA).

Del Pozo ha presentado todas estas actividades coincidiendo con una visita a las obras de conservación y mantenimiento que se han realizado en el túmulo del dolmen de Menga, enclavado en el Conjunto Arqueológico que es Patrimonio Mundial de la Unesco desde 2016, en la que ha estado acompañada por el alcalde de este municipio malagueño, Manuel Barón. En ese sentido, la consejera anunció la reapertura a la visita del dolmen de Menga el próximo fin de semana, tras la culminación de los trabajos de conservación y protección desarrollados los dos últimos meses.

“Con un presupuesto de 53.584 euros, con cargo a fondos europeos FEADER, la actuación ha tenido como objeto evitar las filtraciones y reponer la estanqueidad del túmulo de este dolmen, reforzando su conservación y resistencia a los fenómenos de humedad y erosión”, explicó la consejera en funciones. Para ello, se ha llevado a cabo una impermeabilización transpirable de la cámara megalítica, garantizando la integridad de este bien, que no había sido objeto de una actuación de esta naturaleza desde 2005.

Respecto a las Jornadas Europeas de Arqueología, Del Pozo hizo hincapié en que esta actividad “es una iniciativa angular en las políticas de difusión patrimonial de la Consejería de Cultura y Deporte, que persigue acercar a los andaluces a su extenso patrimonio arqueológico andaluz e involucrarlos en su conservación para que puedan identificarlo como un valioso recurso de desarrollo social y económico”.

En ese sentido, defendió el “compromiso siempre firme del Gobierno andaluz por la conservación, protección y difusión del patrimonio arqueológico de la comunidad, tanto por su valor histórico y artístico como por ser un eficaz recurso de progreso social y económico”.

Por su parte, el alcalde de Antequera, Manuel Barón Barón, ha agradecido la visita de la consejera de Cultura y Deporte en funciones, Patricia del Pozo, así como el compromiso continuado de la Junta de Andalucía con la conservación y puesta en valor del Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera.

Barón ha destacado que las actuaciones realizadas en el dolmen de Menga permiten garantizar su adecuada conservación y presentación de cara a su próxima reapertura, “en un momento especialmente significativo para nuestra ciudad, ya que nos preparamos para conmemorar el décimo aniversario de la declaración de los Dólmenes de Antequera como Patrimonio Mundial de la UNESCO”. En este sentido, ha subrayado que “Menga volverá a abrir sus puertas en las mejores condiciones posibles para seguir siendo uno de los grandes referentes patrimoniales y culturales de Andalucía y de España, contribuyendo además al atractivo turístico y al desarrollo de Antequera”.

Más de un centenar de propuestas en 55 municipios

La celebración de las Jornadas Europeas de Arqueología es una iniciativa que partió originalmente del Instituto Nacional de Investigaciones Arqueológicas Preventivas (organismo francés equivalente al Ministerio de Cultura español) con el objetivo de acercar esta disciplina a la ciudadanía, destacando todos los aspectos relacionados con el patrimonio arqueológico, fomentar su participación, ayudar a descubrir el mosaico cultural europeo y promover el intercambio de conocimientos entre los profesionales de esta disciplina y los ciudadanos, para que estos se involucren en su patrimonio.

Para la organización de esta edición, la Consejería de Cultura y Deporte ha contado con la participación de sus museos, conjuntos y enclaves, así como con la colaboración de asociaciones, fundaciones, centros de enseñanza (Primaria, Secundaria y Universidad), ayuntamientos y entidades privadas.

Todo este esfuerzo ha permitido la convocatoria de más de un centenar de propuestas, a lo que se suman una serie de recursos digitales. Las actividades, todas gratuitas, se distribuyen en todo el territorio andaluz alrededor de 55 municipios. De la buena acogida que el público ha brindado a estas jornadas hablan las cifras de asistencia registradas el pasado año, con 4.858 visitantes, consolidando a Andalucía como uno de los referentes europeos de esta celebración.

El Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera es uno de los enclaves que celebrará las Jornadas Europeas de Arqueología, con una visita teatralizada que recordará a los personajes andaluces relevantes en la historia del sitio. Además, en la provincia de Málaga se han organizado visitas a la villa romana de La Estación de Antequera, al yacimiento de la Cueva de Ardales y la Cueva de la Pileta en Benaoján, así como conferencias en el Museo de Málaga sobre la necrópolis romana encontrada por las obras del metro en la ciudad, entre otras propuestas.

Además, en la provincia de Almería un taller de grabado sobre iconografía del neolítico almeriense que se desarrollará en la Biblioteca Francisco Villaespesa, otro en el enclave de la Puerta de Almería sobre cómo se fabricaban juguetes hace 2000 años, un pasacalle por el centro de la ciudad organizado por el Museo de Almería y una visita a las casas argáricas del municipio de Antas, entre otras.

La provincia de Cádiz acoge una ruta organizada por el Centro de Arqueología Subacuática (CAS) por La Caleta, uno de los lugares emblemáticos de la capital gaditana al que se propone un acercamiento como lugar de defensa, navegación, pesca y memoria. En la provincia se podrán disfrutar, entre otras actividades, de visitas guiadas a Nueva Gadeira en Chiclana, de un concierto didáctico en torno a los sonidos del medievo en San Fernando y un taller sobre las factorías romanas de salazón en Algeciras.

En Córdoba se han preparado visitas guiadas a yacimientos como el de Ategua o el sitio de Monturque, donde se podrá acceder a unas cisternas romanas del siglo I ubicadas bajo el cementerio y al castillo medieval. También se realizarán talleres en el Conjunto Arqueológico de Madinat al-Zahra, así como conferencias en los museos Arqueológico y Bellas Artes de la capital.

Modelos 3D e Inteligencia Artificial

Por su parte, en la provincia de Granada se desarrollarán, entre otras iniciativas, un taller en la Villa Romana de las Gabias sobre fotogrametría e IA para generar modelos de 3D en arqueología, dirigido a un público adolescente; una visita guiada al espacio arqueológico del Carmen de los Porcel organizado por el Patronato de la Alhambra y el Generalife o una ruta por el recinto fortificado del Castillejo de los Guájares.

La provincia de Huelva acoge propuestas como una ruta náutica por la arquitectura industrial de la Ría, visitas guiadas al Museo de Huelva y talleres, así como el acceso a las excavaciones del Castillo de Niebla o un itinerario teatralizado al yacimiento de Tejada la Vieja en Escacena del Campo.

En Jaén se realizarán visitas al Conjunto Histórico Artístico de Baños de la Encina, donde se podrá conocer su castillo almohade; pero también a la excavación en el Castillo de la Yedra en Cazorla, así como disfrutar de conferencias y talleres en el Museo Íbero.

Finalmente, en Sevilla se podrán visitar, entre otras propuestas, el recinto amurallado de Alcalá de Guadaíra, el recinto arqueológico de la Plaza de Armas del Alcázar Real de Écija, el enclave arqueológico de los Dólmenes de Valencina de la Concepción o el Conjunto Arqueológico de Itálica. También se presentará en el Centro Logístico del Museo Arqueológico en La Rinconada el reciente hallazgo de una escultura romana en la Puebla de Cazalla.