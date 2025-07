-Editorial Alderabán. Cuenca. 2024.

–PERSONAJES DE LA HISTORIA–

-EL REY RAMIRO II EL GRANDE DE LEÓN. TUMBO A DE COMPOSTELA-

-ANÁLISIS DEL AUTOR SOBRE EL LIBRO RAMIRO III, REY DE LEÓN, SEÑORÍO DE MUJERES.

En este presente libro-biográfico (nº 11) me acerco a la figura regia de un monarca del Reyno de León, que tuvo muy graves problemas desde su nacencia, muy complicada y difícil, hasta su muerte en plena juventud.

El Reino de León es lo esencial en Hispania, sus estructuras sociopolíticas son lo más adelantado habido y por haber en todo el orbe conocido de su tiempo. Infantazgo que otorgaba categoría y protección especial a las hijas, sobre todo, y a los hijos de sus monarcas. Los concejos o conceyus, reuniones de vecinos con capacidad para decidir y representados por sus pendones. Las cartas-puebla, normas de convivencia que se otorgaban a ciudadanos para que llegasen y repoblasen unos determinados territorios. La foralidad, que eran leyes ciudadanas y de los respectivos hinterlands, para crear estructuras de ciudades y de villas al margen del dominio de un posible magnate, y protegidos por el soberano legionense de turno. Existía una clara aplicación del derecho romano, por medio de la estructura de la presura, que consistía en que los primeros repobladores se quedaban con la tierra reconquistada, no pagaban impuestos y solo tenían la obligación de acudir al fonsado bélico con el rey. El Fuero Juzgo o de los Jueces de León, legislación suprema de la Corona de León, que se aplicaba con el rey sentado en el locus apellationis de la catedral de Santa María de Regla. Y, por fin, las Cortes del Reino de León del año 1188, reunidas por la voluntad de un joven monarca de 16 años, Alfonso IX [Zamora/Reino de León, 15 de agosto de 1171-Rey de León entre 1188 y Sarria/Reino de León, 24 de septiembre de 1230].

Todo lo que antecede se refiere a un joven, e incomprendido, monarca de Lleón. Y es Ramiro III Sánchez, muerto a los 23 años de edad, y que coexiste con toda una pléyade de muy paradigmáticos enemigos, contra los que le resultará muy difícil prevalecer, tales como los califas omeyas andalusíes Al-Hakam II (Al-Hakam ibn abd ar-Rahman. Córdoba, 13 de enero de 915-2º Califa omeya de Córdoba entre el 16 de octubre de 961 y Córdoba, 1 de octubre de 976) y Hisham II (Abu l-Walid Hisham ibn al-Hakam, Córdoba, 11 de junio de 965-3º Califa omeya entre 976 y 1009, y de 1010 hasta Córdoba, 18 de mayo de 1013); el conde de Burgos García Fernández “el de las Manos Blancas” (Burgos, ca. 938-Conde entre 970 y Medinaceli, 995), el terrorífico hayyib o mayordomo Almanzor (Abu Amir Muhammad ben Abi’Amir al-Ma’afiri. Torrox/Turrush, ca. 939-Medinaceli, 9 de agosto de 1002); el eximio genial general andalusí Gálib (Gálib Abu Tamman al-Násiri. Ca. 900-Torrevicente, 981), y su enemigo irredento y primo-carnal Vermudo II “el Gotoso” de León [entre 948 y 953-Rey de León desde 985 hasta septiembre de 999], etc.

En un momento determinado del Alto Medioevo hispánico, el Estado de los Ástures o Asturorum Regnum, que se había ido conformando a partir de la batalla de la Covadonga, que en la realidad se debió celebrar en las planicies próximas a Cangas de Onís (territorio dependiente del ducado de Cantabria), por cuestiones de logística bélica, será en ese lugar donde se cree, ya, un núcleo regio, con sus primeros monarcas, el Rey Alfonso I “el Católico o el Mayor” [Cantabria, 693-Rey de Asturias entre 739 y, Cangas de Onís, 757], y la Reina Esmesinda [¿?-AQVI YAZE EL CATOLICO Y SANTO REI DON ALONSO EL PRIMERO I SV MVJER DOÑA ERMENISINDA ERMANA DE DON FAVILA A QVIEN SVCEDIO, GANO ESTE REY MVCHAS VITORIAS A LOS MOROS. FALLECIO EN CANGAS AÑO de 757].

Alrededor de ese palatium regis se ha ido conformando una curia regia, ciertamente complicada, ya que la colaboración per se entre ástures, cántabros y visigodos es muy difícil, y el soberano debe imponer su norma. No obstante, el último de sus soberanos será asesinado por medio de un puñal. Los magnates justificarán el magnicidio, porque este Rey Fruela I “el Cruel” [Cangas de Onís, 722-Rey de Asturias entre 757 y Cangas de Onís, 768] habría asesinado a su hermano, el conde Vimara/Vimarano (m. 765. Andados treze annos del regnado del rey don Fruela, que fue en la era de ochocientos et tres annos, quando andaua ell anno de la Encarnación en setecientos et sesaenta et cinco, e el dell imperio de Costantin en ueyntiseys, el rey don Ffruela, auiendo miedo de su hermano Vimarano quel tomarie el regno, matol con sus manos), estrangulándolo con sus propias manos. De esta forma reprimiría el intento de golpe de estado maquinado por su no dilecto hermano. Quien se estaba ganando los apoyos del resto de los condes curiales.

El vencedor de Covadonga, probable godo-espatario del rey Roderigo, Pelayo o Belai “el Rumí” (¿? Toleto expulsus-Gobierno entre 718 y Cangas de Onís, 737), sería heredado por su primogénito varón, de breve reinado, solo dos años, Favila-Fáfila, el vástago heredero de Pelayo, muerto por el oso que pretendía cazar; aunque probablemente este adversario no fuese un plantígrado sensu stricto, sino uno de aquellos belicosos magnates ástures que aplastaron, posiblemente, a los caldeos mahometanos en la cueva de la Virgen María del monte Auseva.

No se sabe porque misteriosas razones políticas y sociales, el último descendiente de Pelayo, con derechos al trono, y que se llama Aurelio [c. 740-REY DEL ASTURORUM REGNUM desde 768, hasta, Langreo, 774], será el elegido por la curia regia como nuevo soberano.

Pero, este soberano se aleja de esa zona, quizás por lo peligrosa que es esa Curia Regia, plantando sus reales en el valle de Langreo; en las tierras regadas por el río Nalón; en lo que hoy se conoce como Conceyu de San Martín del Rey Aurelio, emancipado de Langreo en el siglo XIX. En su reinado, y reprimidos por el propio monarca, se produjo el levantamiento de los siervos contra sus señores; no se conocen detalles, pero debió ser de importancia capital. Y, esos siervos no son esclavos o similares, sino que se refiere a los funcionarios curiales, descontentos por el comportamiento de los magnates del reino, y que el monarca no pone en su sitio.

No se puede olvidar el poder de las mujeres ástures en todo este devenir político; desde la esposa de Pelayo (m. en 737) llamada Gaudiosa (¿?-¿?), que alumbró a dos hijos, el ya citado Favila, muerto en 739, y matrimoniado con Froiluba (según el historiador del siglo XVII, Gregorio de Argaiz, pudo ser hija de un magnate cántabro o bascón llamado Lope); y Ermesinda-Ormisenda (¿720-730?), la cual contrajo matrimonio con el ya citado Alfonso I “el Católico”.

En la Crónica del Rey Alfonso III “el Magno” de León y de Oviedo (siglos IX-X) se cita el siguiente texto:

«Pelagius post nonum decimum regni sui annum completum, propria morte decessit et sepultus cum uxore sua Gaudiosa Regina territorio Cangas in Ecclesia Sanctae Eulaliae de Velanio fuit. Era DCCLXXV.

CUYA TRADUCCIÓN ES : “Pelayo, tras haber completado diecinueve años de reinado, falleció de muerte natural y fue enterrado, junto con su esposa la reina Gaudiosa, en el territorio de Cangas, en la iglesia de Santa Eulalia de Velanio. (Año 737)”».

El cronista del Siglo XVI Ambrosio de Morales describe las tumbas regias de Ermesinda y de Alfonso I:

«Su tumba es la que está al cabo de la iglesia frontero del altar mayor, en una pequeña cueva. En partes está labrada. Es un lucillo de piedra lisa, con cubierta de una pieza, de cuatro pies de ancho a la cabecera y dos a los pies, como ataúd, pero cubierta llana y no tumbada. Su largo, doce pies y tres en alto».

Tuvieron tres hijos: Fruela I “el Cruel” [722-REY DE LOS ÁSTURES O DE ASTURIAS, desde 757, hasta Cangas de Onís, 768]; Vimarano-Vimara (¿?-765); y Adosinda (¿728?-post 785), casada con el rey Silo/Silón [¿?-REY DE LOS ÁSTURES O DE ASTURIAS, desde 774, hasta Santianes de Pravia, 783]. Fruela I se casó con Munia de Álava (ca. 740-780), serían los padres de Alfonso II “el Casto” [c. 760-REY DE LOS ÁSTURES O DE ASTURIAS en 783; y luego entre 791 y, Oviedo, 842].

De nuevo se traslada el reino de los ástures; ahora buscando mejor acomodo para poder evitar los embates furibundos del Islam andalusí, que ya tiene noticias, nada tranquilizadoras, de lo que se está consolidando en las tierras peninsulares septentrionales.

Será la gran princesa Adosinda la que se ocupe de que su sobrino (Alfonso II “el Casto”) no pierda el trono, ya que tras la muerte del rey Silo (Silo Princeps Fecit), el trono del Asturorum Regnum irá a parar a manos de un críptico personaje regio, que ha debido sufrir múltiples humillaciones y vejaciones, en una Corte claramente elitista, como aquella, por su origen e incluso por su edad, depondrá al joven Alfonso II, y ocupará el trono de Pelayo.

Se llama Mauregato [¿719?-REY DEL ASTURORUM REGNUM 783 y, Santianes de Pravia, 789]. Su madre se llamaba Sisalda, probablemente una sierva musulmana de tierras galaicas, viviendo en relación de concubinato con Alfonso I. Su esposa se llamaría Creusa (¿?-m. post 789), se piensa que tuvieron un hijo llamado Hermenegildo, aunque no está contrastado historiográficamente.

Durante el reinado de este monarca se producen dos hechos históricos de relevancia:

1º) ESTE FALSO, y que se refiere al Tributo de las Cien Doncellas, acuerdo por el que el emir omeya cordobés Abd Al-Rahman I al-Dajil o “el Inmigrado o el que Entra” [Damasco, 731-PRIMER EMIR OMEYA DE CÓRDOBA desde 756, hasta Córdoba, 29 de septiembre de 788] se habría comprometido a brindarle su ayuda y a estar en paz con el monarca cristiano. Algo absurdo, ya que es impensable que esto ocurriera sin que no se produjeran rebeliones múltiples.

Pensemos en que la belicosidad de los ástures no aceptarían ese hecho contra sus mujeres, más si cabe, si conocemos el aserto del geógrafo griego Estrabón (Amasia/Ponto Euxino, ca. 64 o 63 a.C.-ca. 23 o 24 d.C.), que indica (4, 18):

“Entre los cántabros y los ástures es el esposo el que aporta la dote a su esposa, y son las muchachas las que heredan y las que se ocupan de elegir las esposas para sus hermanos, lo cual supone una cierta ginecocracia o dominio de las mujeres. Éstas no son costumbres salvajes, pero no son completamente civilizadas”.

Aunque Estrabón se refiere a las mujeres de las dos gentilidades, transmontanas (entre los ríos Navia y Sella) y, la más paradigmática o representativa, la cismontana o augustana (entre los ríos Sil-Tera, con el Duero o meridional, y el occidental río Ástura o Esla. Siendo su civitas Lancia/Villasabariego, y su caput romana o Asturica Augusta/Astorga. Con la legión permanente, VII Gémina-Pía-Félix/10 de junio de 68 d .C., en el castro de Legio/León).

2º) Se produce una disputa religiosa herética, que es la del adopcionismo, entre el ortodoxo-benedictino Beato de Liébana (Liébana, ca. 730-íbidem, ca. 798), y el heterodoxo metropolitano Elipando de Toledo (717-805). Para poder dar término a la diatriba doctrinal, la intervención del emperador Carlomagno fue necesaria [¿Herstal?, 2 de abril de 742, o 747 o 748-Imperator Romanum Gubernans Imperium, desde 25 de diciembre de 800, hasta Aquisgrán-Aachem, 28 de enero de 814]. El adopcionismo sostenía que Jesús fue adoptado como Hijo de Dios, tras su bautismo, su resurrección o su ascensión a los Cielos, en lugar de ser una concepción del Espíritu Santo. Esta herejía contradecía la doctrina de la Santísima Trinidad. En la corte carolingia el mayor adversario del metropolitano de Toledo sería el teólogo y consejero de Carlomagno, el religioso e historiador Alcuino/Alcwin de York (York/Northumbria, ca. 735-abadía de San Martín de Tours, 19 de mayo de 804. Alcuinus Flaccus Albinus).

El historiador Tirso de Avilés y Hevia (¿1530?-¿1532?), refiere que en el epitafio del monarca citado, figuraba lo siguiente:“Hic iacet in Pravia qui pravus fuit. Aquí en Pravia yace el que fue depravado”.

Todavía no está preparado Alfonso II “el Casto” para reinar, por lo que los magnates del reino eligen a un nuevo soberano, se llama Vermudo I “el Diácono” [c. 750-REY DEL ASTURORUM REGNUM desde789 hasta, Oviedo, 797], que era el hermano-pequeño del ya citado Rey Aurelio, e hijos ambos del duque Fruela Pérez de Cantabria (ca. 708-ca.756), hermano del Rey Alfonso “el Católico”, e hijo del duque/dux Pedro de Cantabria (¿?-ca. 730).

Tras ver que no conseguía vencer a las tropas emirales cordobesas (batalla del río Burbia, año-791. Yusuf ibn Bujt), sobre todo a las del emir Hisham I [Abu al-Walid Hisham al-Rida. Córdoba, 26 de abril de 757-SEGUNDO EMIR OMEYA DE CÓRDOBA desde 788, hasta, Córdoba, 12 de junio de 796], renunció al trono y retomó su vida de clérigo. Se casó con una mujer llamada Ozenda-Nunilona, de la que no hay noticias.

El emir Hisham I escribiría así a su hijo y sucesor Alhakén I, lo que define su estilo de moralidad:

“Considera, hijo mío, que los reinos son de Allah-Dios, que los quita y da a quien quiere. Haz justicia igual a pobres y ricos: sé benigno y clemente con todos los que dependen de ti, que todos son criaturas de Allah-Dios: castiga sin compasión a los ministros que opriman a tus pueblos y no te canses de granjear la voluntad de tus vasallos, pues en su amor consiste la seguridad del Estado, en el miedo el peligro y en el odio su ruina cierta” (J. Repollés Aguilar. Hª de España, 1973).

El epitafio del monarca Vermudo I creado por orden del rey Alfonso VII “el Emperador” de León [Caldas de Reyes, 1 de marzo de 1105-REY-EMPERADOR DE LEÓN desde 1126, hasta, Santa Elena, 21 de agosto de 1157], en el monasterio benedictino de San Juan Bautista de Corias (fundadores: condes Piniolo Jiménez y Aldonza Muñoz. Su primer abad Arias Cromaz/m. 1098. Siglo XI) decía:

“SEPVLCHRUM REGIS VEREMVUNDI ET VXORIS DOMINAE OZENDAE, ET INFANTISSAE DOMINAE CHRISTINAE TRANSLATI A CIELLA”.

Su hijo será el futuro rey Ramiro I [c. 790-REY DE OVIEDO desde 842, hasta, Oviedo, 1 de febrero de 850]. Se casaría en primeras nupcias con una mujer de origen vascón-pamplonés llamada Urraca, de la que no hay noticias. Tendrán un hijo, Ordoño I, que será el primer rey que traslade la repoblación y el Aula Regia a la fortaleza de Legio/León, y al que yo considero el primer monarca de León, por aquello de donde estaba la curia regia, en el Medioevo, de forma más o menos oficial o permanente, eso era el Reino de que se tratase.

En el año 842, el viudo Ramiro I se casaría con una mujer llamada Paterna, con la que tuvo dos hijos, García y Aldonza, esta niña fue ciega de nacimiento. También se cree, por diversas fuentes, en Al-Bayan al-Mughrib del historiador Ibn Idhari, que el conde Gatón del Bierzo y de Astorga (¿?-878. Su esposa se llamaría Egilona-Egilo) sería otro de sus hijos, aunque en otras fuentes se colige que sería el cuñado de Ordoño I.

Su epitafio rezaba:

“OBIIT DIVAE MEMORIAE RANIMIRUS REX DIE KAL. FEBRUARII. ERA DCCCLXXXVIII. OBTESTOR VOS OMNES QUI HAEC LECTURI ESTIS. UT PRO REQUIE ILLUS ORARE NON DESINETIS”.

Ya le ha llegado la hora al Rey Alfonso II “el Casto” de Oviedo (Obetao Regnum), el gran monarca del arte prerrománico.

Según un privilegio concedido por el Rey Ordoño II de León al Monasterio benedictino de San Julián y Santa Basilisa de Samos (siglo VI), se concluye que el niño fue educado en dicho cenobio:

«Posteavero, vene Proabus meus jam supradictus Dominus Adefonsus ad huc in pueritia, remorabit ibidem in Sammanos, et in aliumlo cellum, quod dicunt Sub regum in Ripa Laure, cum fratres, multo tempore, in tempore persecutionis ejus».[1]

La preocupación de su tía Adosinda hacia él siempre fue proverbial; cuando estaba Silo en el trono, se encargaría de la administración del Aula Regia. Cuando fue depuesto por su tío Mauregato se refugió entre sus parientes maternos vascones de Álava, ya que el peligro vital era obvio.

Sería definitivamente soberano del Obetao Regnum, el 14 de septiembre de 791. La capital fue trasladada a Oviedo. En 795 envío una embajada a la Corte del rey de los francos Ludovico Pío [Chasseneuil, 16 de abril de 778-EMPERADOR DEL SACRO ROMANO IMPERIO desde el 28 de enero de 814, salvo entre los años 833 y 834, hasta, Ingelheim am Rhein, 20 de junio de 840].

El Rey Casto derrotaría a los sarracenos, sin paliativos, en Lutos (794. Abd al-Karim ibn Abd al-Wáhid ibn Mugaith y su hermanoAbd al-Málik), Narón-Anceo (825. Abd Al-Rahman II).

Se encargará de la organización de los territorios galaicos y astures-cismontanos. Refundará la urbe de Oporto. Sus correrías anti-musulmanas produjeron la llegada confiada y masiva de mozárabes a su Corte. Entre los años 801 y 808 tuvo un conato de rebelión nobiliaria, y se vio obligado a retirarse al monasterio de Ablaña/Abelania, pero, el apoyo del conde Teudano/Teuda le reintegrará en el trono. A partir de este momento reforzará el neogoticismo para enaltecer el poder regio.

La Crónica de Alfonso III “el Magno” a Sebastián indica que murió en año-842:

«Tras haber llevado durante 51 años casta, sobria, inmaculada, piadosa y gloriosamente el gobierno del reino».

Nunca se le conocieron relaciones con ninguna mujer incluida su esposa, ya que estuvo matrimoniado con una princesa de la casa real de los francos llamada Berta/Bertinalda, que en alguna teoría se la define como hermana de Carlomagno. Estos hechos pertenecen a Enrique Flórez, 1770, págs. 62-63, en su Historia Genealógica de la Casa real de Castilla y de León, Tomo-I.

Desde el punto de vista tradicional, se estima que durante su reinado se produjo el descubrimiento de la tumba del apóstol Santiago “el Mayor”, por un ermitaño de Compostela, alrededor del año 830. Desde ese momento viene el refrán popular de que: “Quien va a Santiago y no a San Salvador, visita al criado pero no al Señor”.

Cuando fallece, la Curia-Regia elige como sucesor a Ramiro I, que se encontraba en la Bardulia, territorio del pueblo vascongado de los várdulos.

Esta ausencia fue aprovechada, manu militari, por el cuñado-regio y conde de palacio llamado Nepociano [mitad del siglo IX-REY DE OVIEDO], apoyado por mesnadas de ástures y vascones. La batalla tuvo lugar en Cornellana (842). Nepociano fue capturada, aherrojado, cegado y encerrado en un convento ignoto.

En el año 844 tendrá lugar la batalla de Clavijo, y las tropas ástures derrotaron a los andalusíes. Se colige que, en un momento determinado, apareció en la batalla el apóstol Santiago “el Mayor” montado en un caballo blanco y portando un estandarte. Esto sería referido por el arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada (Rodrigo/Ruy Jiménez de Rada/El Toledano. Puente la Reina, ca. 1170-Vienne, 10 de junio de 1247. 56º arzobispo de Toledo, desde 1209). El hecho hagiográfico sería el origen del culto a Santiago Matamoros. Ramiro I instituyó el ‘Voto de Santiago’ (cada año se ofrecía a Compostela las primeras cosechas y vendimias), lo que se suprimiría en las Cortes de Cádiz en 1812.

En Asturias se va a desarrollar un estilo arquitectónico magnífico, denominado estilo ramirense o arte prerrománico asturiano. Todos sus monumentos son declarados por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. Son: San Miguel de Lillo o Liño. Santa Cristina de Lena y, sobre todo, la transformación del palacio de verano del monarca en esa maravilla llamada Santa María del Naranco.

Su hijo, Ordoño I, ahora ya está en el trono de los ástures. Ya se puede pasar la frontera y tratar de asomarse a las repoblaciones en el antañón territorio de los ástures-augustanos o cismontanos. Aquí estará el futuro Reino de León. Estuvo educado en Lugo-Lucus Augusti. Sería rey por herencia y no por elección.

Se encargaría de la repoblación y amurallamiento de las ciudades de Legio-León; Asturica Augusta-Astorga; Tui-Tuy, y Amaya Patricia-Peña Amaya.

De su matrimonio con Nuña, hipotética hermana del conde Gatón del Bierzo y de Astorga, engendro varios hijos: Alfonso III “el Magno”. Vermudo Ordóñez (se rebeló contra su hermano mayor. En el monasterio de Lorvao existe un texto que dice: Veremudo dive memorie). Además, Nuño, Fruela y Odoario Ordóñez, también se rebelaron contra su hermano mayor, y sí fueron cegados. Su hija se llamaría Leodegundia Ordóñez, que se casaría con García Íñiguez II de Sobrarbe (c. 810-881).

[1] Armando Besga Marroquín, 2002. Boletín del RIDEA, págs.-201-218

-Documento de la Nodicia de Kesos-

La Primera Crónica General o Estoria de España del Rey Alfonso X “el Sabio” de León y de Castilla (1270-1274. Edición de Arco y Garay, 1954, pág. 138), indica su muerte por las complicaciones de la hiperuricemia o Gota, en Oviedo el 27 de mayo de 866:

“Andados X annos desse rey don Ordonno –et fue esto en la era de DCCC et LXX et un annos- enfermo el rey de los pies, de una enfermedad a que dizen en la física podagra… Et desta enfermedad podagra enfermo el rey Ordonno, et murió ende en Oviedo, et enterraronle y muy onrradamentre como a rey en la iglesia de Santa Maria. La su alma reyne con Dios, ca muy buen rey fue”.

En su epitafio se escribió: “ORDONIUS ILOLLE PRINCEPS, QUEM FAMA LOQUETUR, CUIQUE REOR SIMILEM SECULA NULLA FERENT: INGENS CONSILIIS ET DEXTERAE BELLIGER ACTIS. OMNIPOTENSQUE TUIS NON REDDAT DEBITA CULPIS. OBIIT SEXTO KAL. JUNII. ERA DCCCCIIII”.

Le sucederá su hijo, Alfonso III “el Magno” [c. 852-REY DE LEÓN Y DE OVIEDO desde 866, hasta, Zamora, 20 de diciembre de 910]. EN LA URBE DE LEÓN CREA SU CONSEJO DE GOBIERNO Y EL TRIBUNAL DE JUSTICIA. Lucho con energía contra los sarracenos, y los derrotó en la batalla de Polvoraria (878. Muhammad I. “Aún más: el casual encuentro junto al sitio nominado Polvoraria, sobre el río Órbigo, causa el quebranto de la morisma, que pierde más de quince mil soldados”.).

Recibió una importante inmigración de mozárabes, lo que le permitió la repoblación de las plazas fuertes leonesas de Toro y de Zamora. Pactaría con el muladí Ibn Marwán al-Yalliqi de Mérida-Augusta Emerita.

Se define a los mozárabes/musta’rabí o arabizado, los cristianos que mantendrían su organización eclesiástica y judicial, eran tributarios de los musulmanes. Eran, por consiguiente, los cristianos que vivieron en las tierras de mayoría mahometana.

Entre mayo y diciembre de 873 se casaría con la pamplonesa Jimena Garcés (¿?, ca. 848-m. junio de 912. Donaría la Cruz de la Victoria a la catedral de Oviedo).

Este monarca legionense es el antecesor del concepto imperial de Enrique II Plantagenêt de Inglaterra [Le Mans, 5 de marzo de 1133-REY DE INGLATERRA, entre 1154, hasta Chinon, 6 de julio de 1189].

Sus titulaciones diplomáticas son: Adefonsus totius Hispaniae imperator-867. Adefonsus Hispaniae imperator-877. Adefonsus Hispaniae rex-906.

De su matrimonio le nacieron: García I; Ordoño II; Fruela II; Gonzalo; Ramiro. El final de su vida conllevó la rebelión de su hijo García I de León (REX LEGIONIS. Ca. 870-Rey de León entre 910 y Zamora/Reino de León, 914). Mandó elaborar la Cruz de la Victoria. Y la redacción de las Crónicas: Albeldense-881. Profética-883. De Alfonso III-911.

Claudio Sánchez-Albornoz escribe sobre el fallecimiento del monarca en su libro: Orígenes de la nación española- 1972 a 1975:

«A la muerte de Alfonso III en Zamora, en diciembre del año 910, terminaron dos siglos decisivos de la historia española. El Asturorum regnum, el reino de los ástures había cumplido su histórica misión en la forja de España y de lo hispano. Con su máxima expansión geográfica coincidía su fin».

El profesor Sánchez-Albornoz castellanista de pro, no reconoce que este soberano ya es de facto y de iure Rey de León, por cuestiones geográficas, políticas, sociales y jurídicas.

Ahora García I Adefónsez es el monarca efectivo de León; previamente, su rebelión contra su padre le conllevaría ser encerrado en el castillo de Gauzón.

Su hermano Ordoño tomará partido por el padre, por lo que entre ambos hermanos las relaciones fueron bastante distantes y conflictivas.

Cuando Alfonso III fallece, García I impide que el obispo Genadio de Astorga (¿?, c. 865-c. 936) entregue a la iglesia de Compostela el donativo de los 500 metcales (sistema ponderal árabe, equivalente a cuatro gramos y cuarto, y sinónimo de dinar. En el siglo XIII era una moneda de vellón), que el monarca fallecido había otorgado por la remisión de sus pecados.

Se casará con la condesa Muniadomna, hija del conde Munio Núñez de Castilla (899-c. 901 a 909). Establece su curia regia en la urbe leonesa. Dirigiría la repoblación de las ciudades de Toro, Roa, Osma, Clunia, y San Esteban de Gormaz.

Al no tener descendencia, los magnates elegirán a su hermano Ordoño II [c. 871-REY DE GALICIA, entre 910 y 914, subordinado al rey de León, y, REY-EMPERADOR DE LEÓN, entre 914 hasta, León, junio de 924. EGO SERENISSIMUS IMPERATOR ORDONIUS], quien en ese momento histórico es el régulo de Galicia. Fue educado por los Banu Qasi de Zaragoza, importante familia muladí (cristianos conversos al Islam). Su ancestro condal hispanorromano se convertiría al Islam. Conde Casio de Tudela).

Antes del año-910, Ordoño II, llegó hasta los arrabales de Sevilla, y, según la Historia Legionense o Historia Silense, saquearía la barriada de Regel, “considerada como una de las más fuertes y opulentas”.

Ibn Hayyan señala: “…al morir su hermano García la cristiandad unánimemente lo llamó desde León y Astorga, capitales de su reino; dejó como vicario en Galicia condes de su confianza y se fue a la comunidad que le dio el más completo señorío, demostrando su esfuerzo en la lucha contra sus enemigos musulmanes, aunque Allah-Dios puso coto a sus proezas, devolviéndoles la fuerza cuando fueron al poco reunificados por el califa Al-Nasir, que desbarató a los cristianos por favor divino”.

Como existen varios meses de inacción regia, se concluye que algún tipo de enfermedad importante contrajo en la lucha sobre Badajoz, ya que antes de ir hacia León para tomar posesión de su corona, en un documento de donación otorgado a Mondoñedo, refiere: “Presiento que mi muerte está próxima y que no me queda otra esperanza que la misericordia del Omnipotente y la intercesión de los santos”.

Uno de sus hitos bélicos más destacados es el de Castromoros (26 de julio de 920. San Esteban de Gormaz. Hulit Abulhabat). Las tropas leonesas causaron unas bajas musulmanas exorbitantes: “el número de sus cadáveres excedía del cómputo de los astros, pues desde la orilla del río Duero hasta los castillos de Atienza y de Paracuellos, todo el territorio se hallaba cubierto de cadáveres”.

Otro hito bélico es la batalla de Valdejunquera/Campaña de Muez (26 de julio de 920), Al-Nasir derrotó a las tropas leonesas (Ordoño II) y pamplonesas (Sancho Garcés I), capturando a los obispos San Hermogio/Hermigio de Tui (915-ca. 926) y Dulcidio de Salamanca de Zamora entre 924 y 950. En Salamanca, in partibus infidelium). Los restos capturados en las fortalezas de Muez y de Viguera fueron degollados. Ordoño II acusó de alta traición a los condes Nuño Núñez (conde de Burgos, 920-926. Tío de Fernán González), Fernando Ansúrez (m. post 929) y Abolmondar Albo (nombre mozárabe de Abu Al-Mundhir, de la Kunya homónima), por no haber acudido al fonsado, fueron capturados, encarcelados y ejecutados.

A finales del año 923, el Rey Ordoño II de León ocupó Nájera. La Crónica post Albeldense lo describe como: “Prudentísimo en la guerra, justo y muy misericordioso con los ciudadanos, piadosísimo y entrañable, fuera del usual modo humano, para los infelices y los pobres y famoso por su honestidad en todos los negocios concernientes al gobierno del reino”.

Se casaría hasta en tres ocasiones: En la primera ocasión con la condesa Elvira Menéndez (¿?-Reina de León entre 914, m. 921. Epitafio: HIC COLLIGIT TUMULUS REGALI EX SEMINE CORPUS GELCYRAE REGINAE ORDONII SECUNDI UXOR. OBIIT ERA DCCC… ET HOC ETIAM), con la que tuvo cinco hijos: Sancho Ordóñez (m. 929), Alfonso IV (m. 933), Ramiro II (m. 951), García Ordóñez (m. post 934), y Jimena Ordóñez (m. post 935).

En el año-922 lo hizo con Aragonta González, de la que no tuvo vástagos, y sería repudiada. Fundaría el monasterio de Salceda) Y en el año-923 con Sancha Sánchez de Pamplona (m. septiembre de 959 a julio de 963).

La Primera Crónica General refiere su muerte: “Despues tornose para León, et desi fuesse para Çamora. Et estando y adolescio et muriose dessa dolentia. Et fue enterrado en León en la iglesia de Santa Maria, que es la Cathedral. Et fue el so enterramiento fecho muy onrradamientre. Pero dize don Lucas de Tui que cuando este rey don Ordonno se sintió dolient, que se fizo luego levar para Leon, et que y murio”.

Un nuevo rey está en León, es el tercer hermano Adefónsez, y se llama Fruela II “el Leproso” [c.874-REY DE OVIEDO subordinado a León, REY DE LEÓN entre 924 hasta, León, agosto de 925].

Sampiro lo nombra:

«En el año 924, muerto Ordoño, le sucedió en el reino su hermano Fruela. Por la brevedad del mismo no alcanzó ninguna victoria ni combatió a ningún enemigo, salvo a los hijos de Olmundo, a los que, según dicen, mandó matar siendo inocentes. También se dice que por castigo divino perdió pronto el reino, pues tras la muerte de los hermanos desterró, también sin culpa, al obispo Frunimio. Y así abreviado el tiempo de su reinado vino a morir enseguida por enfermedad, habiendo ocupado el trono un año y dos meses».

Se casó con Nunilo Jiménez (m. pre-25 de noviembre de 913); de cuyo matrimonio, antes de 911; nacieron: Alfonso Froilaz “el Jorobado” [¿?-Rey de León entre 925 a 926. Muerto ca. 932. Sería cegado por Alta Traición por Ramiro II “el Invicto” de León].

En 917 se matrimonió con Urraca, hija del valí Abdallah ibn Muhámmad de Tudela, con la que tuvo: Ramiro Froilaz, Ordoño Froilaz, Urraca Froilaz. También aparecen otros dos hijos sin madre conocida: Fortis y Eudón.

Será substituido por su primogénito, ya citado, Alfonso Froilaz “el Jorobado”.

Los hijos de Ordoño II ascienden al trono leonés. En primer lugar, el primogénito Sancho Ordóñez [c. 895-REY DE GALICIA SUBORDINADO A LEÓN, desde 926 hasta 929]. Su esposa se llamará Goto Muñoz (ca. 900-ca.964).

En segundo lugar, el segundogénito llamado Alfonso IV “el Monje” [c. 899-REY DE LEÓN entre 926 y 931. Muere en Ruiforco, en agosto de 933]. Tras la muerte de su esposa Onneca Sánchez de Pamplona (m. junio de 931) padecerá una importante depresión, que le conducirá, sin solución de continuidad, a su abdicación y a profesar en el monasterio de Sahagún. Tendrían dos hijos: Ordoño IV, Fruela.

El obispo Sampiro relata:

«Alfonso, hijo de D. Ordoño, recibió el cetro paterno. Manteniéndose este en el reino vínole deseo de tomar camino de penitencia, y empleándose en tales ocupaciones, envió emisarios por su hermano Ramiro a tierras de Viseo, diciendo como quería renunciar al reino y cederlo a su hermano. Vino Ramiro ciertamente a Zamora con todo el ejército de sus magnates, y recibió el reino, adelantándose por cierto su hermano a un monasterio en el lugar que se llama de los Señores Santos (Sahagún), sobre la orilla del río Cea».

Pero, en el invierno de 931, Alfonso cambia de opinión e intentará recuperar el trono de León, que ya está en las manos de su hermano, el Magnus Basileus, Ramiro II “el Grande o el Invicto”.

El historiador musulmán Ibn Muhammad al-Razi escribe:

«Luego algunas personas enemistadas con el rey Ramiro lo maliciaron (a Alfonso IV) en su contra y le hicieron arrepentirse de haberle dejado el reino, haciéndole temer que pudiera hacerle daño y desear recuperar el poder: le prometían alzarse con él contra su hermano Ramiro sin ahorrar esfuerzo hasta devolverle el poder y deponer a este. Movido por la ambición, salió del monasterio donde estaba y entró en Simancas, en disputa con Ramiro, mas sus tíos y ancianos de su familia se reunieron con él y reprocháronle grandemente el abandono del monacato, la acción iniciada contra la solidaridad familiar y la sedición que provocaba entre los cristianos asustándole con que estos podrán desahuciarlo e incluso hacerle culpable de crimen y maldición, con lo que se arrepintió y volvió rápidamente al monasterio en que estuvo, sin llegar a reunir mesnada, ni producir guerra regresando al monacato y manifestando arrepentimiento de su propósito. Se tonsuró como clérigo, tomó báculo, y estuvo viviendo en el monasterio algún tiempo, pero mientras tanto su corazón sentía deseos mundanos y su hermano Ramiro, que había concebido temor de él, le guardaba rencor».

Ramiro II reaccionó con rapidez, llegó a León desde Toledo, para capturar a su hermano. En Asturias venció a los hermanos Froilaz, Alfonso, Ramiro y Ordoño. Todos ellos serán cegados en el año 932, y encerrados en el monasterio de Ruiforco de Torío hasta su deceso.

-REY RAMIRO II DE LEÓN. A. Erías Mtnez.-

El invicto Magnus Basileus está en el trono. Nunca perderá una batalla frente al Islam; pero conviene destacar la de Simancas-Alhandega (1-6 de agosto de 939), en el que aplastó a las tropas de Abd Al-Rahman III Al-Nasir [Córdoba/Qurtuba, 7 de enero de 891-Primer califa omeya independiente de Córdoba, entre 929 y Medina Azahara, 15 de octubre de 961].

En el Al-Muqtabis se escribe:

«…y en la retirada el enemigo los empujó hacia un profundo barranco, que dio nombre al encuentro (Alhándega), del que no pudieron escapar, despeñándose muchos y pisoteándose de puro hacinamiento: el califa, que se vio forzado a entrar allí con ellos, consiguió pasar con sus soldados, abandonando su real y su contenido, del que se apoderó el enemigo»

Manuel Bachiller del Pozo (1755) en “ Antigüedades de Simancas ” refiere:

«Después de esto tornase el rey D. Ramiro con los suyos con grandes ganancias de oro, y de plata, y piedras preciosas y con muchos cautivos, y entre ellos llegó Abenaya, ca puesto caso que Abenaya había sido preso por el conde en lo de Haza».

Ramiro II tuvo dos enlaces matrimoniales, el primero con la condesa Adosinda Gutiérrez, repudiada por parentesco primigenio y según la ley canínica, eran primos, y de la que procedieron sus hijos: Vermudo (muerto antes de 941). Ordoño III. Teresa Ramírez casada con el Rey García Sánchez I de Pamplona [ca. 919-Rey de Pamplona desde 925 hasta Castillo de Monjardín, 22 de febrero de 970]. Y el emperador de León se matrimonió con la infanta pamplonesa Urraca Sánchez (¿?-23 de junio de 956. “HIC REQUIESCIT FAMVLA DEI URRACA REGINA ET CONFA. UXOR DOMINI RAMIRI PRINCIPIS ET OBIIT DIE II FERIA HORA XI. VIII KALEN. JULIAS IN ERA DCCCCLVIIII), de esta unión nacerían Sancho I “el Craso” y Elvira Ramírez.

A pesar de que los afectos regios se dirigen al infante Sancho, el orden dinástico se respeta, y sube al trono imperial el primogénito Ordoño III [ca. 925-Rey de León entre 951 y Zamora, 956]. Este soberano legionense se dedicará a realizar una completa reorganización del estado leonés, fortaleciendo las instituciones del trono, como ya había iniciado su progenitor.

Era más que necesario maniatar a los magnates condales, siempre problemáticos. Pero la típica muerte en la juventud de los monarcas leoneses, dejó en suspense este movimiento regio.

La felonía del conde Fernán González de Burgos está a la vuelta de la esquina, ya que este magnate está apoyando a su hermanastro, Sancho, para el trono de León. Su regia esposa es la condesa Urraca Fernández (¿?-Reina de León entre 951 y 956, y 958 y 960. M. 1007), hija de los condes Fernán González de Burgos (Fredinandus Gundisalviz. Castillo de Lara de los Infantes, ca. 910-Burgos, 970) y de Sancha de Pamplona. Tendrán un hijo que sería Vermudo II “el Gotoso” [948/953-Rey de León desde 985 y Monasterio de Santa María de Carracedo, septiembre de 999. H. R. REX VEREMVUDI ORDONII. ISTE IN FINE VITAE SUAE DIGNAM DEO POENITENTIAM OBTVLIT. ET IN PACE QUIEVIT ERA MXXXVII].

Cuando fallezca, morte propria decessit, será substituido por su hermanastro Sancho I “el Craso” [ca. 935-Rey de León entre 956 y 958. Y 960 y entre el 15 de noviembre y el 19 de diciembre de 966], cuya obesidad mórbida le impedirá hacer frente a sus obligaciones regias. En estas condiciones se dirige a buscar ayuda a la corte de su abuela la reina Toda Aznárez de Pamplona (2 de enero de 876-REINA CONSORTE DE PAMPLONA Y DE NÁJERA, hasta 15 de octubre de 958).

Las crónicas refieren que llegó a pesar unos 240 kilos. Su comida copiosa conllevaba hasta la ingesta de alimentos por siete veces diarias, con 17 platos elaborados en gran parte de ellos por carne de caza muy sazonada.

No podía subirse a caballo, ni empuñar la espada en el campo de batalla, ni cohabitar con ninguna mujer. Era llevado en unas parihuelas. En el año 958 fue destronado por una conjura nobiliaria, que colocará en el trono a su primo Ordoño IV “el Malo o el Jorobado” [ca. 925-Rey de León entre 958 y 960. Muerto en Córdoba en 962 o 963].

Sea como sea, Abd Al-Rahman III Al-Nasir acepta al monarca de León, y lo pone en las expertas manos del embajador y médico hebreo, Hasday Ben Shaprut (Jaén, ca. 915-Córdoba, ca. 975. Hasday Abu Yusuf ben Yitzhak ben Ezra ibn Shaprut), cuya estatura física estaba contenida entre 1’05-1’15 metros. El trato económico conllevó en la entrega a Al-Nasir de diez fortalezas cristianas.

En primer lugar, se le cosió la boca al rey para evitar que comiera sólidos. Solo le dejó una pequeña abertura en los labios por la que se le introducía una paja con la que beber agua e infusiones. Estuvo atado de pies y manos a la pata de su cama en una habitación para no saltarse el régimen. Daba largos paseos por los jardines de Madinat Azahara, siendo remolcado con cuerdas por unos sirvientes.

Con baños de vapor eliminaba los edemas. El tratamiento duró 40 días. Para evitar la flacidez propia de los adelgazamientos agudos, se le daban unos masajes terribles. Parece ser que perdió entre 120-160 kilos. Ya podía montar a caballo y pelear.

Sampiro, 336: “Ipsi agareni herba mattulerunt, et crassitu dinem abstulerunt a ventre eius”.

En 959 recuperó el trono entrando en la leonesa Zamora. Ordoño IV se dirigió a Córdoba para implorar la ayuda de Al-Nasir contra Sancho I, pero el khalifa fue fiel a los pactos. Asimismo, el monarca de León entregó las fortalezas, ya que la dignidad de sus antepasados le exigía cumplir lo pactado. La amistad entre Sancho I y Al-Nasir fue muy estrecha y hasta la muerte del califa omeya cordobés.

En un diploma sahagunino ya escribe:

“Yo, Sancho, fortalecido en el reino por la gracia del Señor”.

Hasta tal punto ha mutado su estilo apriorístico de vano, orgulloso y belicoso que, de nuevo en Sahagún escribe:

«Yo, Sancho, asentado en la regia cumbre por la voluntad divina, aunque Dios omnipotente dispuso, para utilidad de las gentes de nuestro reino, que alcanzáramos esa dignidad con sufrimientos, recargando con el gobierno de no pocas gentes los cuidados de nuestra curia, tenemos en cuenta, sin embargo, que estamos sujetos a la común condición de los mortales, y que la felicidad de la bienaventuranza futura no la merecemos si no nos dedicamos al culto de la verdadera fe y agradamos a nuestro Creador reconociéndole cuanto le debemos».

Su reinado es definido por Justiniano Rodríguez Fernández, de la siguiente manera: “Un reinado carente de pulso vital y un monarca alumbrado por sanas ideas de gobierno, pero desprovisto de personalidad y de temple para hacerlas valer en la práctica”. Juicio valorativo que no comparto, ya que el monarca de León vino recuperado de Córdoba, e incluso se le notaba un importante cambio de ideas y de praxis; pero no le dejaron llevar a buen puerto su nuevo modus operandi, al ser envenenado, con una manzana ponzoñosa, por los magnates galaicos (Gundisaluus, qui dux erat (…) veneno pocula illi in pomo duxit).

Con respecto al comportamiento levantisco de los magnates galaicos, existe un documento de marzo de 960, del monasterio de Abelio (Tumbo de Sobrado, I, núm. CXXI, doc. 122, en el que el monje mozárabe Silo Lucidi escribe:

«Qué apoderándose el diablo de los corazones de todos los infelices, hasta el punto de despreciar y abjurar del católico rey, de odiar sus leyes y rechazar sus mandatos y negarle los tributos, cada cual se apartaba a vivir sobre las altas rocas, comportándose soberbiamente contra Dios y devorando a sus gentes. Por manera que viendo estas cosas preferimos abandonar el monasterio, para no perecer en él, y nos trasladamos a lejanas comarcas donde contábamos con alguna otra heredad y donde la malicia y la funesta rapacidad de tan perversas gentes estaba un poco calmada».

Sancho I contrajo matrimonio (28 de marzo de 959) con la condesa Teresa Ansúrez [ca. Pre 943-Reina de León hasta Oviedo, 25 de abril de 997], y solo tuvieron un hijo, quien será el nuevo rey-niño de León, Ramiro III.

Terminaré este acercamiento a mi prefacio sobre el joven rey legionense, tan vilipendiado por la historiografía castellanista, mayoritaria en Hispania, que está acostumbrada a tratar ácremente a cualquier monarca de León, que se cruce en su camino.

-ALFONSO V DE LEÓN. A. Erías Martínez-

Para ello, y sobre este tierno infante legionense huérfano, dejaré que sea Don Justiniano Rodríguez Fernández el que escriba:

«Atenido siempre Sampiro a sus escuetos modelos conceptuales, nos dio de este rey, a quien pudo conocer personalmente, un breve resumen biográfico, el primero de los llegados hasta nosotros, con algunas noticias sobre circunstancias y sucesos importantes de su reinado. Sin duda conoció de él otras graves circunstancias que prefirió silenciar por su proximidad y su latente rescoldo social en los días del cronista, tal como la notoria ilegitimidad de su autoridad soberana y los modos extraños de su elevación al trono a los 5 años de edad, bajo la cobertura formal de una regencia representada por una mujer, la princesa Elvira, solamente justificable por el inmenso prestigio de su padre, el ya lejano Ramiro II. Convertido el cronista en hechura oficial de Vermudo II, tampoco en el reinado de éste aludió al gran problema de su duradera postergación, perdido en el silencio compostelano mientras se alzaban sucesivamente, por capricho político y prepotencia de las parcialidades nobiliarias, los cetros de Sancho I, Ordoño IV y el propio Ramiro III, en cuya legitimación vino a decirse por modo oficial que no había entonces ningún otro varón nacido de sangre regia. Sampiro debió de conocer estos precedentes, que calló con exquisita prudencia, acaso por la mira de no reavivar el fuego de las parcialidades políticas, todavía vigentes en sus días, y borrar el espectro de la generalizada disensión social que desde Ordoño III había venido arrumbando, principalmente en Galicia, las soluciones del común interés. Según Sampiro, muerto Sancho, su padre, le sucedió Ramiro, a los cinco años de edad, gobernándose bajo el consejo de su tía Elvira, mujer prudentísima, consagrada a Dios».[1]

Según E. Sáez y C. Sáez, sobre el hecho de que no hubiese ningún varón nacido de sangre regia, existente en la Colección de la catedral de León (II, doc. 436):

«Es de manifiesta falsedad. También es claro que el artificio de sus alegaciones sobre la ausencia de otras personas de sangre real como legítimas continuadoras de la dinastía soberana parece principalmente encaminado a justificar la elevación de la princesa a la regencia del reino durante la minoría de su sobrino Ramiro. El documento nos ofrece así el trasfondo dialéctico de una facción política ligada a la princesa Elvira Ramírez frente al posible interés del bando ansuriano, representado por la madre del joven rey y sostenido por el poderoso ascendiente de su hermano Fernando Ansúrez, partido éste que finalmente logró imponerse, acarreando el apartamiento oficial de Elvira, cuando –según opinan los historiadores- sobrevino frente a Gálib el desastre de Gormaz, donde el ejército leonés estuvo dirigido por la propia princesa y por su sobrino, el joven rey».

«Constreñido y forçado por los mandamientos de la muy sabia y muy gloriosa reyna de las Españas doña Verenguela, me mandó que escribiese los libros, compuestos de los coronistas por santo Ysidoro y por otros sabios de la estoria de los reyes españoles. Puse este prohemio y prefaçión en la primera fruente del volumen porque aprendan los generosos príncipes por sangre e por claros fechos governar los reynos a sí subiectos no menos sabia que piadosamente que con mano valiente y poderosa, porque entonces la orden del derecho se guarda, quando se proçede en el regimiento de los súbditos más de gran ygualdad que de poderío».

El libro presenta un subtítulo denominando al Reino de León como ‘SEÑORÍO DE MUJERES’, lo que es efectivo y coherente; ya que la Corona de León siempre legisló sobre la igualdad entre ambos sexos. Las mujeres medievales legionenses heredan de las ástures cismontanas o transmontanas este concepto. Además, dos reinas subrayan el aserto, una solo está en la posesión del trono y legisla en comandita con su esposo, es Sancha I, Reina-Propietaria de León; y otra es la reina y emperatriz titular de León, Urraca I “la Temeraria” [León, 24 de junio de 1081-Imperatrix Legionis et Regina Tute Yspanie, desde 1109 hasta Saldaña/Reino de León, 8 de marzo de 1126].

Estos hechos no existen en ningún lugar de Europa. Infantas leonesas como Urraca de Zamora o Elvira de Toro. Reinas consortes con una gran capacidad de decisión como Jimena de Pamplona para Alfonso III “el Magno”; Elvira Menéndez y Sancha de Pamplona para Ordoño II; Adosinda Gutiérrez (sensu stricto: ‘¡qué fue Reina de León!) y Urraca Sánchez con Ramiro II “el Grande”; Urraca Fernández con Ordoño III; la abadesa Elvira Ramírez (hija predilecta de Ramiro II, que firmaba como reina en ocasiones); Constanza de Borgoña con Alfonso VI; María de Molina con Sancho IV, etc. Inclusive hasta Jimena de Oviedo cuando se casó con el Cid Campeador en la urbe de León (Fuero Juzgo o Fuero de los Jueces del Reino de León), el cual debió entregar el 55% de sus posesiones a su esposa, aunque en la segunda boda en Burgos por los ‘Usos y Costumbres’ de Castilla solo el 10%.

Otro de los factores sociológicos importantes relacionados con este monarca es el relativo a la gran importancia, que ya proviene de Alfonso III “el Magno”, de la existencia de un importante número de mozárabes (‘mustarabib’ o arabizados) en el Reino de León, quienes siempre tratan de defender su identidad frente a la habitual presión impositiva de los omeyas de Córdoba. Trasladando a León su extraordinaria preparación intelectual y cultural, su lengua y sus ricas tradiciones religiosas.

Otro de los personajes enfrentado a este joven será el háyib/mayordomo Almanzor (Turrush/Torrox, ca. 939-Medinaceli, 9 de agosto de 1002. Abu’Amir Muhammad ben Abi’Amir al-Ma’afirí/Al-Mansur o El Victorioso), quien también intentará destrozar ese Reino de León, que tantos problemas crea a Córdoba. Ramiro III sí actúa, a pesar de su juventud indubitable, en el hecho bélico de recuperación del territorio en poder del Islam, que hasta ahora se ha definido como Reconquista.

[1] Justiniano Rodríguez Fernández. “El Reino de León en la Alta Edad Media. La Monarquía astur-leonesa de Pelayo a Alfonso VI, 718-1109”. Centro de Estudios e Investigación San Isidoro de León, 1995; págs. 331-332.



-Ramiro III de León. Cartulario.



No se puede olvidar, que en el Reinado de Ramiro III se crea un documento, en el Monasterio de Rozuela que se ha definido como la ‘Nodicia de Kesos’, realizado en un proto-romance que se puede definir como el antecedente del leonés o llionés.

Es un texto de un valor incalculable, ya que lo que parece ser un documento notarial, me atrevo a subrayar, de forma indefectible, que es un documento, probablemente, de pago de impuestos a la hacienda del Rey Ramiro III, de quien se indica, taxativamente, que recibió unos quesos en el propio monasterio y se los llevó a León; o a la homónima de la catedral de León. Sea como sea, Jimeno/Semeno podría no ser un monje, sino algún notario que realizase la contabilidad de los quesos del cenobio.

Como colofón final deseo indicar que: Ramiro III sufrirá lo que se puede definir, la DAMNATIO MEMORIAE, inclusive colocando los hechos propios de él en la consecución o en el haber de su primo Bermudo II.

Estimo como diagnóstico médico final, que el joven soberano del Regnum Imperium Legionensis pasaría a mejor vida por causa de algún proceso cardiovascular, de tipo genético o de incidencia familiar. ¡Timeo Danaos et dona ferentes!

-PORTADA DEL LIBRO-

-BIBLIOGRAFÍA ESENCIAL Y LAS FUENTES (SUBRAYADAS)-

-PORTADA Y CONTRAPORTADA DEL LIBRO-

-MONOGRAFÍAS PUBLICADAS POR EL AUTOR SOBRE ESTE PERÍODO-

XIII.-CURRICULUM VITAE-

