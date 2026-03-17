Lo que Moreno Bonilla no quiere ver

José María Martín es secretario general del PSOE de Almería

Almería aparece con frecuencia en los discursos de Moreno Bonilla, pero casi nunca en la realidad que viven muchas familias, que perciben la enorme distancia que ha puesto entre su despacho en el Palacio de San Telmo y los problemas que marcan el día a día de los almerienses.

La vivienda es uno de los ejemplos más evidentes, ya que su precio no deja de subir. Sin embargo, para el Gobierno andaluz es un problema que solo existe cuando se trata de colgarse una medalla que ni siquiera le corresponde —ya que los fondos que utiliza proceden del Gobierno de España— y porque sus medidas para construir vivienda protegida con fondos propios, sencillamente, no existen.

La Junta tiene la posibilidad de abaratar los pisos en el ámbito de sus competencias, que en materia de vivienda son prácticamente todas, pero durante estos años ha demostrado una absoluta falta de voluntad política. De hecho, a pesar de la que está cayendo, desde 2020 Moreno Bonilla ha dejado sin ejecutar más de 1.600 millones de euros destinados a políticas de vivienda.

Frente a esa falta de iniciativa, desde el PSOE nos hemos comprometido a situar el acceso a la vivienda como una prioridad. Con María Jesús Montero al frente de la Junta vamos a construir 100.000 viviendas públicas en Andalucía, de las que más de 10.000 se harán en Almería. Además, se pondrá en marcha una medida específica para los jóvenes que permitirá abaratar el acceso a la vivienda hasta en un 20 % adelantándoles la entrada.

Todas las administraciones, si quieren, pueden actuar para poner de su parte, tal y como también le pedimos el pasado verano a la Diputación provincial a través de una moción que el PP terminó aprobando. En esa iniciativa propusimos un plan de vivienda pública destinado a municipios pequeños y medianos, una medida que se sumaba a otra que trasladamos al equipo de gobierno hace ahora dos años para facilitar a los ayuntamientos la adquisición de solares con el mismo objetivo.

Pues bien, ni en un caso ni en otro se ha producido ningún avance en un asunto tan importante para muchas personas en nuestros pueblos, probablemente porque los dirigentes del Partido Popular lleven demasiado tiempo ocupados en atender los requerimientos judiciales relacionados con el caso ‘Mascarillas’. Mientras tanto, el problema de la vivienda ha seguido creciendo sin que la Diputación de Almería haya movido ni un solo dedo para afrontarlo.