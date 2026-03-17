Miski Liu Suria

La certeza es una visión clara de algo, sin temor a errar. No se trata de creer sino de sentir.

Certeza silenciosa

El último empujón

Momento de pausa

Modo sigiloso avanzado

Convergencia de energía

Caminando sobre el lodo

La onda se convierte en ola

La tribu que cambia el mundo

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Hay una certeza silenciosa que muchos llevamos en lo más profundo de nuestro ser, según el diario de Sunny. No es algo que nos enseñaron en la escuela ni nos transmitieron las instituciones. Es algo que recordamos. La sensación de que no vinimos aquí sólo para seguir los mismos patrones que han mantenido a la humanidad estancada durante generaciones. Somos la tribu que vino a cambiar el mundo.

Muchos de nosotros lo sentimos ahora más que nunca. Un impulso a vivir de otra manera. A cuestionar los sistemas que nos legaron. A sanar las heridas que heredamos. A construir algo mejor para las generaciones venideras. No se trata de una sola persona, de un grupo ni de una ideología. Se trata de un número creciente de seres humanos que eligen la conciencia en lugar del piloto automático, la compasión en lugar de la división y la verdad en lugar de la comodidad.

Se puede ver en todas partes ahora. La gente se aleja de las viejas formas de pensar. Se responsabiliza de su propia sanación. Aprende a tratarse con más respeto entre sí, a la Tierra y a sí misma. Puede que no siempre parezca espectacular desde fuera, pero el cambio real rara vez lo es al principio. Empieza silenciosamente, una persona elige un camino mejor, luego otra y luego otra. Y en poco tiempo la onda se convierte en ola.

Algo está cambiando en la humanidad. No porque alguien lo haya forzado, sino porque suficiente gente está recordando quiénes son realmente y el tipo de mundo en el que quieren vivir. Si sientes ese movimiento dentro de ti, no estás solo.

https://sunnysjournal.com

ÚLTIMO EMPUJÓN

Últimamente he escuchado lo mismo en todas partes. Cansados y agotados emocionalmente, como si el alma estuviera procesando algo grande. Mucha gente se siente como si estuviera caminando sobre el lodo según Zachary Fisher. La motivación es menor. Las emociones son más fuertes, e incluso las cosas más sencillas parecen requerir más esfuerzo que antes.

Cuando cambia la energía del colectivo, quienes son sensibles a ella, suelen sentirla primero. Lo procesamos en nuestro cuerpo y emociones antes de que se dé cuenta el resto del mundo de que algo está cambiando. A veces puede resultar abrumador, pero tiene un propósito.

Al igual que en la última etapa del parto antes del nacimiento, aumenta la presión justo antes del gran avance. El cuerpo está cansado. La mente, a la expectativa. Todo se siente intenso y de repente, llega algo nuevo.

CONVERGENCIA

¿Te sientes un poco mal pero no sabes por qué? El mundo ha entrado en un momento de pausa en el campo energético, según Alexander Quinn. Éste es el tipo de pausa que ocurre cuando se está reorganizando algo grande bajo la superficie. Cuando sucede esto, los portadores de la luz se sienten más sensibles, reflexivos, emotivos o con la mente nublada, porque están captando inconscientemente lo que sucede bajo la superficie de las cosas.

Esto se puede sentir como sueños vívidos, dificultad para concentrarse, oleadas repentinas de fatiga que creías haber superado y la sensación de que todo parece estar sucediendo a la vez, pero por razones que no tienen sentido. La energía del nuevo año llegará el 21 de marzo.

Estamos en una convergencia de energía. Esta combinación tiende a actuar como un punto de inflexión en la historia de un ciclo. Comienza a cambiar de forma algo que ha sido poco claro, confuso o enredado. Puede que la mente aún no tenga el lenguaje para describir lo que está cambiando, pero intuitivamente el alma del mundo siente que se comienza a formar una dirección nueva, aunque aún no se ha consolidado por completo.

Esto puede ser bello e inspirador, pero también puede resultar abrumador, ya que se vuelve más difícil discernir lo que nos pertenece y lo que pertenece a la colectividad, y en este momento la colectividad está sintiendo guerras y enormes cambios políticos ocurriendo en todo el mundo simultáneamente.

También se puede sentir como si dejara de funcionar el viejo mapa antes de que sea visible el nuevo. Eso deja a la gente con una sensación de desorientación, como si hubieran cambiado las reglas del mundo, pero nadie hubiera escrito aún las nuevas instrucciones.

Recuerda que los momentos en que el mundo parece detenerse suelen ser los momentos previos al inicio de un nuevo capítulo y de grandes avances. Así que puede que algunas personas se sientan un poco apáticas, o que las cosas se hayan estancado, no avancen o incluso hayan retrocedido, pero en realidad están haciendo lo contrario.

https://ascensionwithsierra.blogspot.com/2026/03/alexander-quinns-latest-energy-update.html

SIGILO

Modo sigiloso avanzado, según Nordiqa.- A veces eres invisible cuando la Matrix no está muy segura de qué hacer contigo porque desenredaste el espagueti del trauma, te retiraste del trabajo emocional no remunerado, te pusiste en tierra, te integraste, aprendiste el poder sagrado del no, y has desbloqueado el modo sigiloso avanzado.

Al principio, se siente la invisibilidad como rechazo. Más tarde te das cuenta de que está sucediendo algo más sutil. Te sales silenciosamente de varios bucles cuando dejas de transmitir búsqueda de aprobación, caos emocional, tensión inconsciente y la necesidad de ser validado. Y esos bucles son la base de la mayoría de las interacciones. Sin ellos, es más difícil engancharte.

No es que te estés escondiendo. Es porque ya no estás enredado con cada relato en la habitación. Se despliega la realidad a tu alrededor como si los guionistas no esperaran que tu personaje alcanzara este nivel todavía.

Esta etapa no significa vibrar por encima de la gente. Simplemente, has dejado de conectar tu sistema nervioso a cada toma de corriente emocional de la habitación. Sigues siendo amable, pero tu sistema nervioso ya no actúa como la red eléctrica de la comunidad. Así que la matrix olvida a veces dónde conectarse contigo.

No busques visibilidad. Si la gente no te ve con claridad, significa que no estás proyectando un papel. Ser subestimado es un super-poder. La historia está llena de personas que construyeron mundos en silencio mientras todos los demás discutían sobre el clima.

Así que no te atenúes sólo para ser más fácil de detectar. La etapa avanzada no consiste en ser visto en todas partes; sólo ser visible para los ojos correctos. Menos ruido, más paz, y muchas menos invitaciones al caos emocional disfrazado de conversación.

https://x.com/nordiqa42645/status/2032149884120240231?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2032149884120240231%7Ctwgr%5Ef4b6d876e1b6b609a314e681789a1fd7d158941a%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Foperationdisclosureofficial.com%2F2026%2F03%2F13%2Fascension-with-sierra-another-brilliant-nordiqa-post%2F

NOTICIAS

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atacó al portaaviones Abraham Lincoln.https://canarias-semanal.org/art/33754/el-golpe-al-abraham-lincoln-iran-desafia-el-poder-naval-de-estados-unidos Un dron iraní de 20.000 dólares inutilizó el portaaviones Gerald Ford valorado en 13.000 millones de dólares.https://prepareforchange.net/2026/03/14/flash-flash-irans-20000-drone-disabled-americas-13-billion-uss-ford-5000-sailors-evacuating/

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ECONOMÍA

Internet está harto de noticias catastrofistas.https://www.zerohedge.com/geopolitical/entire-internet-has-doomer-fatigue

El oro no necesita una crisis para ganar.https://www.zerohedge.com/sponsored-post/gold-doesnt-need-crisis-win

no necesita una crisis para ganar.https://www.zerohedge.com/sponsored-post/gold-doesnt-need-crisis-win El oro superó los cinco mil dólares por primera vez.https://www.zerohedge.com/the-market-ear/gold-breaks-5k-safe-haven-narrative-cracks

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y subida de las acciones a medida que más barcos cruzan el estrecho.https://www.zerohedge.com/markets/oil-dumps-stocks-jump-strait-opens-ish-bitcoin-gold-down-again Catherine Austin Fitts advierte de un tsunami financiero debido al dinero programable.https://www.zerohedge.com/geopolitical/entirely-demonic-catherine-austin-fitts-warns-financial-tsunami-coming-because

advierte de un tsunami financiero debido al dinero programable.https://www.zerohedge.com/geopolitical/entirely-demonic-catherine-austin-fitts-warns-financial-tsunami-coming-because El secretario del Tesoro, Scott Bessent, admite que el oro es inmune a los déficits, la deuda y la guerra, lo que ha desatado peticiones para reconsiderar el patrón oro 55 años después de la suspensión de Nixon.https://amg-news.com/breaking-gold-never-dies-u-s-treasury-secretary-scott-bessent-reignites-the-gold-standard-debate-gold-cant-have-a-budget-deficit-gold-cant-start-a-war/

EUROPA

La inflación amenaza a Europa.https://www.zerohedge.com/the-market-ear/europe-be-hit-inflation-tsunami

amenaza a Europa.https://www.zerohedge.com/the-market-ear/europe-be-hit-inflation-tsunami Europa se enfrenta a la escasez de remedios contra la inflación.https://www.reuters.com/commentary/breakingviews/europe-confronts-shortage-inflation-remedies-2026-03-16/

Los líderes europeos rechazan la intervención en el estrecho de Ormuz .https://www.aljazeera.com/news/2026/3/16/eu-leaders-reject-military-involvement-in-strait-of-hormuz-amid-war-on-iran

.https://www.aljazeera.com/news/2026/3/16/eu-leaders-reject-military-involvement-in-strait-of-hormuz-amid-war-on-iran Bruselas rechaza reanudar la compra de energía rusa .https://www.europapress.es/economia/energia-00341/noticia-bruselas-rechaza-reanudar-compras-energia-rusa-avisa-no-volveremos-importar-molecula-20260316122556.html

rechaza reanudar la compra de energía .https://www.europapress.es/economia/energia-00341/noticia-bruselas-rechaza-reanudar-compras-energia-rusa-avisa-no-volveremos-importar-molecula-20260316122556.html El precio del petróleo podría superar pronto los 150 dólares por barril.https://noticiaslatam.lat/20260316/1172524150.html

podría superar pronto los 150 dólares por barril.https://noticiaslatam.lat/20260316/1172524150.html Un problema técnico obliga a suspender la Bolsa de Metales de Londres durante horas.https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/13826713/03/26/un-problema-tecnico-obliga-a-suspender-las-operaciones-de-la-bolsa-de-metales-de-londres-durante-horas.html

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ESPAÑA

Von der Leyen avala la petición de Iberdrola, Endesa y Naturgy de alargar la vida útil de la central de Almaraz .https://www.expansion.com/economia/2026/03/16/69b8416be5fdea9a568b4579.html

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.https://efe.com/espana/2026-03-16/espana-onu-iran-debate/ El Gobierno español anunció un segundo paquete de ayuda humanitaria a Cuba.https://es.euronews.com/2026/03/16/el-gobierno-espanol-anuncia-un-segundo-paquete-de-ayuda-humanitaria-para-cuba

AMÉRICAS

Cuba sufrió un apagón total del sistema eléctrico.https://www.europapress.es/internacional/noticia-cuba-sufre-apagon-total-sistema-electrico-20260316194922.html

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reinició su energía tras el apagón masivohttps://esrt.press/actualidad/593319-cuba-restablece-energia-tras-apagon-nacional Trump dice que espera “tener el honor” de tomar Cuba .https://www.youtube.com/watch?v=fKhsByGNXCQ

dice que espera “tener el honor” de tomar .https://www.youtube.com/watch?v=fKhsByGNXCQ La guerra en Irán beneficia a Brasil, Guyana y Colombia.https://www.expansion.com/latinoamerica/2026/03/16/69b72272468aeb051a8b4587.html

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

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Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

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Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

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El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.