Por Nicolás Martín Jodar

Los borregos españoles siguen votando a los políticos de todos los colores de España, que a estos mismos borregos españoles los mismos políticos encerraron, los secuestraron, los encarcelaron, los engañaron, les mintieron, asesinaron a sus padres, hermanos y demás familiares queridos.

Los mismos políticos organizados que promovieron la mayor mentira y masacres hospitalarias, procedentes de una manga larga de crímenes y de los mismos políticos criminales organizados que pisotearon a los mismos borregos españoles todos sus derechos humanos individuales fundamentales explicitos soberanos inalienables, a los mismos borregos españoles, los cuales sostienen la mayor mentira engaño y las mayores masacres sanitarias de España y de la humanidad nunca vistas desde el último reseteo humano, hace algunos milenios y años, ahora después de aquellos remotos tiempos y de las últimas guerras mundiales, esta misma manga larga de criminales políticos organizados de España están practicando el plan kalergui proviniente de otro reseteo humano mundial y de la sustitución de nuestra sociedad humana y de nuestra soberanía humana efectiva, por otras personas y razas humanas diferentes a las de muestras vidas y culturas muy distintas a las nuestras, incluyendo a la misma masa de borregos españoles y a los mismos políticos asesinos criminales que por tiranos y traidores abolieron nuestra Constitución española pasando por la monarquía por los poderes públicos y por altas instancias judiciales fiscales y constitucionales. Estos mismos que ninguno de ellos pasaron por las inyecciones letales ni por los ingentes experimentos mal llamados COVID 19 asintomáticos que la gran masa de los mismos borregos españoles pusieron sus brazos y sus mismos cuerpos que desde el año 2020 estan cayendo como moscas por las calles`, por los centros sanitarios, por los hospitales y por todas las residencias sanitarias de mayores de España están masacrado sin piedad alguna en toda España en absoluto gracias maxima difusión en mí nombre completo gracias.