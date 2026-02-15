Sociedad holística

Miski Liu Suria

El que se ve conectado con todos los demás, no puede ser cruel con nadie. Aquellos que ven a todas las criaturas en sí mismos y a sí mismos en todas las criaturas, no conocen el miedo.

Sistema mundial futuro

Libertad de expresión

Descentralización y libertad

Rechazo al control de la élite

El hidrógeno verde es el futuro

Autogestión, cooperación y solidaridad

Transformación social mediante el consenso

Una vez que se hagan los anuncios, se podría presentar la estructura de un nuevo sistema mundial basado en la autogestión, la cooperación y la economía solidaria, y apoyado por la coalición de mundos, que pretende buscar la descentralización y la soberanía nacional, al tiempo que promueve la libertad universal y rechaza el control de la élite, según Michael Dargaville.

A su juicio, los visitantes amistosos, compuestos por un 60% de seres humanos de otras naciones estelares, están rodeando este planeta y exigiendo un gobierno mundial justo basado en la paz, el amor, la libertad de expresión y la soberanía de las naciones. Se respetarán todos los países, gobiernos, idiomas, culturas, ideologías y la soberanía nacional.

El concepto de soberanía es fundamental. La soberanía nacional y el respeto a los derechos de cada país soberano es crucial para la formación de un nuevo gobierno. De hecho, el concepto de libertad será el núcleo del nuevo gobierno mundial que se construirá sobre la base de que las naciones conserven su propia soberanía.

La descentralización será crucial para que se mantenga al máximo la base de poder local, ya que esa es la esencia de la verdadera democracia. Descentralización y libertad. En esencia, las cosas no que cambiar mucho. Todos los países y gobiernos se mantendrían como están, pero mejorados, y los representantes de cada país acudirían a la capital del gobierno mundial. Por lo tanto, es vital tener países y soberanía para ello.

PRINCIPIOS

Un nuevo gobierno se basará en el amor, la libertad y la solidaridad, es decir, alternativas de vivienda a gran escala, medicina alternativa, tierras agrícolas, libertad de expresión y libertad de movimiento. Básicamente, será una forma de sociedad holística u holográfica, donde se respetará completamente la soberanía individual y donde la camarilla oscura no controlará los gobiernos y las instituciones no gubernamentales de todo el mundo.

De este modo, se utilizará la soberanía nacional para mantener la infraestructura en funcionamiento, pero tarde o temprano los protocolos de un gobierno mundial afectarán a todas las regiones del mundo y provocarán un cambio mundial. En esencia, cada gobierno conservará sus propias leyes y su propio sistema y luego, con el tiempo, lograrían avances hacia una unión mundial. El mundo necesita hoy un nuevo espíritu, distorsionado por los partidos políticos, que son la voz de la élite.

La coalición de mundos dijo que se disolverán las fronteras nacionales con el tiempo, pero que es fundamental la soberanía en esta etapa, y que se mantendrá hasta que trabajen juntos todos los pueblos del mundo y en plena cooperación. Entonces, este planeta se convertirá en un mundo de felicidad, amor y alegría.

VIAJES ESPACIALES

Se fomentará la financiación de la investigación espacial interestelar. Los visitantes han dicho que nos ayudarán a viajar a otros sistemas para conocer a nuestra familia estelar. Por lo tanto, el futuro es ilimitado. El gobierno mundial se basará esencialmente en la verdad, la libertad, la democracia y la liberación de la pobreza, y adoptará un régimen estricto de respeto a los derechos humanos en todas sus formas.

El gobierno mundial sería fácil de iniciar porque todos los países ya están aquí, ya se han formado. De hecho, la noción de países y de soberanía nacional es esencial para la estructura de un gobierno y la estructura y formación de la democracia. Se construirá un gobierno planetario sobre una mancomunidad de naciones y países. Esto significa que los países podrían criticar a otros países, los individuos podrían criticar a otros países, y las personas tendrían una libertad verdadera.

El nuevo mundo será el centro de las negociaciones con los visitantes de las estrellas que rodean ahora este planeta y nos ofrecen amor y consejos. Será un faro de la luz, amor, equidad, libertad, verdad, justicia y dignidad y de muchas tecnologías nuevas que beneficiarán a la humanidad.

Cada país del mundo conservará y honrará su propio idioma, historia, honor, sistema judicial y educativo, así como sus propios principios de libertad. De hecho, es esencial para la formación de un nuevo gobierno que cada país mantenga su estructura individual única, y, con el tiempo, se unirá el mundo entero a medida que se solidarice cada país con los ideales del nuevo mundo.

TECNOLOGÍA

Los visitantes benévolos ven a los países como diferentes «tribus en guerra», y desean un mundo unido donde todos vivan una vida plena y honorable. La coalición de mundos tiene gran cantidad de tecnología para darle a este planeta. Ha dicho que no lo harían hasta que se forme al menos un gobierno mundial provisional.

Un ejemplo de este tipo de tecnología es una máquina de rejuvenecimiento que tienen en sus naves espaciales y que tiene el potencial de rejuvenecer a un ser humano durante mil años. La máquina puede rejuvenecer un cuerpo humano cada siete años. Tendremos nuestras manos en estas máquinas una vez que se forme un gobierno mundial.

El uso del hidrógeno verde en todo el mundo cambiará la estructura del planeta. Significa que ningún coche, camión, avión o motor tendrá que funcionar con combustibles fósiles. Esto es una revolución, y está lista para funcionar. El hidrógeno es fácil de producir, totalmente renovable, y será una industria descentralizada.

La coalición de mundos desea ver el uso de la tecnología de hidrógeno verde y de motores de hidrógeno en todas partes. El uso del motor de hidrógeno cambiará el mundo, ya que no habrá necesidad de combustibles, centrales nucleares, carbón, gas ni ningún otro combustible. Además, el hidrógeno verde alimentará centrales eléctricas. Además el motor de hidrógeno es totalmente limpio.

CONTACTOS

El Gobierno de la India fue nominado por la coalición de mundos como el primer gobierno del mundo que dirá oficialmente toda la verdad extraterrestre, aunque en realidad cada gobierno, individuo y organismo soberano tiene el derecho de decir cualquier cosa en cualquier momento.

El proyecto Disclosure dirigido por el doctor Steven Greer, describe el acuerdo con los visitantes de las estrellas grises en un pacto secreto de cincuenta años, pero la coalición de mundos ha declarado que esto no benefició al planeta y ha expulsado a los grises. Recientemente, el Pentágono anunció que cuenta con naves espaciales y pilotos visitantes de las estrellas.

Mucha gente también sabe ahora que los reptoides han usado armas psicotrónicas de control mental desde una base lunar gigantesca durante siglos, causando todas las guerras y controlando nuestro planeta. Esta base en la Luna fue destruida en el año 2000, lo que dio inicio a la nueva era. Los reptiles se pueden transformar en seres humanos, pero no pueden cambiar las pupilas de sus ojos, así que si terminas con alguien con estrellas en los ojos, ten cuidado.

En las universidades, científicos y filósofos han propuesto una nueva teoría física, la física de la conciencia, que afirma que la mente crea la materia. Así es como la coalición de mundos impulsa los viajes interestelares. Tanto la energía como la super-energía son producidas por la mente.

ORIGEN

Mucha gente también sabe ahora que los seres humanos de este planeta estamos emparentados con los humanos de la coalición de mundos, quienes son nuestros antepasados de otras naciones estelares. La coalición de mundos se formó hace unos cinco millones de años cuando formaron un pacto las civilizaciones galácticas humanas.

Inicialmente, los seres humanos se formaron hace unos siete millones de años en el sistema estelar Vega, donde fueron desarrollados por fuerzas divinas poderosas desde primates hasta alcanzar un alto nivel de conciencia, y luego establecieron colonias por toda la galaxia. Han luchado contra los reptiles durante millones de años. Así pues, este planeta está volviendo a su antigua gloria prístina, pero es necesario que se diga la verdad.

Es esencial que en la construcción de este nuevo mundo se utilicen las naciones y los países como bloques de construcción para la democracia, para la infraestructura y para otros medios de construir este nuevo sistema. Los visitantes de las estrellas quieren que las religiones actuales se den cuenta de que han sido utilizadas por fuerzas negativas y readapten su filosofía y su espiritualidad.

Bajo un nuevo gobierno, tendría representantes la jerarquía espiritual, que es el gobierno real de este planeta. Se dice que se revelará el Cristo planetario retornado, una vez que se haya formado un nuevo gobierno mundial.

Si no se uniera nuestro planeta a la coalición de mundos, la Tierra sería destruida por seres regresivos, y no podemos unirnos a la coalición de mundos hasta que exista un gobierno mundial. Los gobiernos están poniendo en riesgo su vida al no hacer anuncios oficiales sobre el primer contacto y unirse a la coalición de mundos.

SOCIEDAD HOLÍSTICA

Una sociedad holística, también llamada holográfica, se define como un modelo social integral donde cada individuo y grupo refleja el todo, parecido a un holograma en el que cada parte contiene la información completa del conjunto. Este enfoque destaca la interdependencia total, el equilibrio armónico y la evolución colectiva, inspirado en principios holísticos que ven los sistemas sociales como un super-organismo mayor que la suma de sus partes.

La sociedad holística difiere de los sistemas políticos actuales al priorizar la interconexión total y el consenso voluntario sobre jerarquías y representaciones formales. El modelo holístico ve a cada ser humano como un microcosmos del todo, fomentando la responsabilidad compartida sin coerción estatal. En contraste, los sistemas modernos generan fragmentación y desigualdad.

Se describe como un sistema político descentralizado adoptado por razas antiguas de visitantes de las estrellas tras las guerras de Orión, con consejos locales voluntarios sin jerarquía, expandido por la coalición de mundos. Precede a esto, tradiciones antiguas como la alegoría platónica de la caverna, el maya hindú de ilusión cósmica y el gnosticismo que revela la realidad ilusoria creada por un demiurgo falso y sienta las bases para sociedades no fragmentadas.

El concepto procede del griego ‘holos’ que significa todo, que analiza realidades en su totalidad en lugar de fragmentos aislados. Se presenta como una estructura sin jerarquía rígida, con consejos locales voluntarios y participación abierta para resolver problemas comunitarios.

Cada ser humano contribuye al bienestar general, como una célula, prioriza las relaciones armónicas entre los seres humanos, la naturaleza y el cosmos, fomentando desarrollo integral físico, emocional, espiritual. Las decisiones surgen del consenso local, evitando el poder centralizado.

En la holística, no existen gobiernos centralizados ni partidos políticos; las decisiones emergen de consejos locales abiertos donde expertos voluntarios resuelven problemas por consenso, reflejando el todo en cada parte, como en un holograma. Los sistemas actuales dependen de élites electas o impuestas que centralizan el poder, fomentando la burocracia y el control vertical.

TRADICIONES

Tradiciones antiguas describen a la sociedad holística como comunidades interconectadas donde el individuo refleja el todo cósmico, guiadas por sabiduría espiritual y armonía universal, a diferencia de estructuras jerárquicas modernas.

En la antigua Galia y Britania , los druidas formaban una sociedad holística: sacerdotes, jueces y sabios veían a la naturaleza como un organismo vivo e interdependiente, con rituales chamánicos para equilibrar la comunidad, los espíritus y el cosmos mediante consenso oral y ciclos naturales.

y , los formaban una sociedad holística: sacerdotes, jueces y sabios veían a la naturaleza como un organismo vivo e interdependiente, con rituales chamánicos para equilibrar la comunidad, los espíritus y el cosmos mediante consenso oral y ciclos naturales. En la antigua Grecia , esta tradición iniciática promovía una sociedad visionaria de renacimiento espiritual colectivo, con los misterios de Eleusis , que simbolizaban la unidad del alma individual con el todo divino, fomentando la cohesión social más allá de las clases.

, esta tradición iniciática promovía una sociedad visionaria de renacimiento espiritual colectivo, con los misterios de , que simbolizaban la unidad del alma individual con el todo divino, fomentando la cohesión social más allá de las clases. En el chamanismo siberiano y americano los mundos espirituales mediaban en sociedades tribales holísticas, donde cada miembro encarnaba el equilibrio espiritual con visiones inducidas por tambores o plantas que restauraban la armonía grupal.

EJEMPLOS

Los arcturianos juegan un papel pionero y colaborador en la sociedad holográfica, al ser una de las primeras razas en adoptar este sistema descentralizado, junto con los andromedanos, tras las guerras de Orión. Son aliados íntimos de los andromedanos, aplicando la estructura holística en sus variantes, con consejos locales voluntarios que reflejan el todo en cada parte mediante el consenso telepático y la pericia compartida. Actúan como sanadores de la conciencia elevada, usando energía holográfica para sanar traumas y elevar la frecuencia colectiva.

La sociedad holística de Andrómeda se caracteriza por una estructura descentralizada sin gobiernos ni jerarquías, donde cada individuo refleja el todo como un holograma perfecto. Funciona mediante consejos locales voluntarios abiertos a todos, donde aportan su colaboración expertos en temas específicos por afinidad y consenso, sin líderes permanentes ni elecciones; las decisiones emergen de la interdependencia colectiva, priorizando la armonía cósmica y la evolución espiritual.

ECOALDEAS

Las sociedades holísticas en la Tierra se manifiestan principalmente en ecoaldeas y en comunidades que priorizan la interconexión entre los seres humanos, la naturaleza y el desarrollo integral, emulando principios holográficos de totalidad en cada parte.

Los Portales en Sevilla , practica la agricultura orgánica y la energía limpia desde 1984.

, practica la agricultura orgánica y la energía limpia desde 1984. Arterra Bizimoduen Navarra , fue fundada en 2014, con enfoque en permacultura, educación holística y transformación social mediante consenso comunitario.

, fue fundada en 2014, con enfoque en permacultura, educación holística y transformación social mediante consenso comunitario. Tamera en Portugal (1995) promueve la paz, y la vida armónica con prácticas regenerativas.

(1995) promueve la paz, y la vida armónica con prácticas regenerativas. Damanhur en Italia cultiva la espiritualidad y la autosuficiencia mediterránea

cultiva la espiritualidad y la autosuficiencia mediterránea Torri Superiore en Italia tiene jardines compartidos y arquitectura sustentable.

tiene jardines compartidos y arquitectura sustentable. Findhorn en Escocia (1962) integra espiritualidad y economía circular en un modelo pionero.

(1962) integra espiritualidad y economía circular en un modelo pionero. Las Gaviotas en Colombia ofrece soluciones comunitarias y reforestación

ofrece soluciones comunitarias y reforestación En Costa Rica, Ecovilla San Mateo regenera tierra, comunidad e individuos mediante la reforestación, huertos compartidos y conexiones locales.

regenera tierra, comunidad e individuos mediante la reforestación, huertos compartidos y conexiones locales. Twin Oaks en Virginia (EEUU) opera con economía cooperativa e ingresos compartidos desde 1967.

(EEUU) opera con economía cooperativa e ingresos compartidos desde 1967. Pueblos indígenas como los Maskoke en Alabama practican manejo holístico de pastoreo para restaurar sus ecosistemas ancestrales.

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/@miskiliusuria/videos

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.