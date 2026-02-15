El Apolo se llena de imaginación con ‘El pozo de los deseos’, una celebración del teatro familiar

El Área de Cultura y el ciclo ‘FestivalADA’ ofrecieron ayer una propuesta que destaca por la calidad escénica y el talento en la interpretación

Cuidado con lo que anhelas. Ese es el punto de partida de la obra de teatro ‘El pozo de los deseos’, donde la ambición y la gratitud chocan, con personajes antagónicos, unos que buscan enriquecerse y otros algo tan universal como es el amor. Unas monedas, una buena historia y a dejar volar la imaginación con esta representación musical en el Teatro Apolo. Una propuesta que combina música, humor y una narrativa accesible sin renunciar a la profundidad.

El Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería, dirigido por el concejal Diego Cruz, volvió a demostrar ayer, sábado, su compromiso con una programación diversa, inclusiva y pensada para todos los segmentos de la población. En esta ocasión, el teatro familiar fue el gran protagonista con la representación de ‘El Pozo de los Deseos’, que transformó el Teatro Apolo en un espacio de encuentro intergeneracional donde pequeños y mayores compartieron una experiencia escénica cargada de magia.

La función, enmarcada en el ciclo FestivalADA, impulsado por la Asociación de Directoras de Artes Escénicas de Andalucía, confirmó la buena acogida de las extensiones provinciales de este festival, que apuesta por dar visibilidad al talento femenino en la dirección y dramaturgia escénica andaluza.

Desde el punto de vista técnico, ‘El Pozo de los Deseos’ destacó por una escenografía rica en elementos visuales, alejada de la abstracción y concebida como un auténtico universo teatral. La iluminación, el vestuario y el diseño sonoro acompañaron con precisión los cambios de atmósfera, reforzando el tono misterioso y poético de la historia.

La interpretación fue otro de los grandes pilares de la representación. El elenco de la compañía ‘En La Luna Teatro’ mostró una notable versatilidad, conectando con el público infantil sin descuidar los matices que atrapan a los adultos. El ritmo ágil, apoyado en números musicales bien integrados en la acción, mantuvo la atención constante y provocó reacciones espontáneas en la platea, entre risas, silencios expectantes y aplausos sinceros.

La obra narra la historia de Tom y Shelly, una pareja que sobrevive en una ciudad detenida en el tiempo, marcada por la rutina y las habladurías. El deseo de escapar de esa realidad empuja a Shelly a confiar en la promesa de un pozo legendario capaz de conceder aquello que se anhela. A partir de ese gesto aparentemente inocente, la trama se adentra en un viaje donde lo sobrenatural irrumpe en lo cotidiano, obligando a Tom a enfrentarse a personajes inquietantes y revelaciones decisivas que pondrán a prueba su valentía y su concepto de los deseos.

Inspirada en el imaginario de Washington Irving, la adaptación dirigida por Laura López propone una reflexión accesible sobre el precio de los sueños, el autoconocimiento y la importancia de las decisiones personales. El resultado es un espectáculo que, más allá del entretenimiento, invita a pensar y a dialogar en familia una vez cae el telón.

Con iniciativas como ésta, el Área de Cultura consolida su apuesta por un teatro que educa, emociona y crea comunidad, reafirmando a Almería como una ciudad que entiende la cultura como un espacio compartido entre generaciones.