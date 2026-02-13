Por Nicolás Martín Jodar

OK los borregos españoles sostienen la corrupción del PSOE los abusos contra los derechos humanos individuales permiten la procedencia de los muertos en las residencias de ancianos mayores de edad los asesinatos por la mayor mentira y engaño llamados COVID 19 las mayores prevaricaciones políticas las mayores tiranias y traiciones políticas las mayores vulneraciones y violaciones de los derechos humanos individuales los mayores asesinatos políticos y asaltos políticos contra la constitución española los mayores delitos de lesa humanidad y crímenes políticos organizados en España donde los mayores confinamientos encierros domiciliarios y secuestros humanos inconstitucionales procedian de órdenes políticas etc la verdad positiva está saliendo a la luz pública lo que aharan que seamos libres y después haremos justicia humana efectiva y social de todos los españoles que fueron víctimas del mayor engaño y de la mayor mentira de la humanidad etc