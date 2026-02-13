Miski Liu Suria

“Grande es la verdad, pero aún mayor es el silencio sobre la verdad.” Aldous Huxley.

Artículo de opinión

De Piscis a Acuario

Fin del viejo orden

Más transparencia

No esperes secretos

Transición clave en 2026

Despertar en abril y julio

Espere un cambio masivo

Se conocerá lo desconocido

Mecenazgo y apoyo al canal:

El botón de donaciones de PayPal está en la esquina superior izquierda de mi blog:

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Desde el móvil, hay que poner la versión web para poder hacer clic en el icono de donar.

https://www.paypal.com/donate?token=CQaN2u8mrQl5VTmP23SVoeTtrxTiJM-SWhN7z9DTC9j7VIjAYogSgsxsQwgdAoe8rxqDFp17vSG2vAc4

Si has notado que el mundo parece polarizado últimamente, no estás solo. Desde la política hasta el clima, puede parecer que la humanidad está teniendo dificultades para convivir, según Lynne Roulo. Aunque estos tiempos pueden dejarte con una sensación de desánimo, la buena noticia es que la polarización se debe a que estamos atravesando una transición de una era astrológica a otra, y el próximo periodo promete ser de mayor conciencia, compasión e iluminación.

No esperes secretos. La era de Acuario es un periodo de transparencia. El acceso a la información te daba poder en la era de Piscis, y como no era fácil acceder a ella, tenías la posibilidad de ocultar tus acciones y tu comportamiento. Era más fácil salirte con la tuya.

En esta nueva era, es accesible la información para todos y cada ser humano está bajo auditoría. Se pueden rastrear las acciones. Se registra y se comparte el comportamiento. Dado que el acceso a la información es para todos, importará cada vez más quién eres como ser humano. ¿Eres íntegro? Será más importante que nunca vivir en sintonía con tu ser superior, pero no será suficiente el acceso a la información porque esta era exige verdadera sabiduría.

La era de Acuario es un momento de gran complejidad, ya que cambia nuestro sentido de identidad personal y nuestros cimientos. Se esperan avances en todos los ámbitos, incluyendo descubrimientos científicos, avances tecnológicos y transformación social. A nivel individual, serán constantes el cambio y el aprendizaje y durarán toda la vida.

La tecnología allanará el camino para cambios radicales en el estilo de vida. Estamos entrando en un mundo completamente nuevo.El mundo al que entraste no será el mismo que dejas. El cambio es la clave, y quienes se mantengan flexibles serán quienes prosperen.

NOTICIAS DEL RESETEO

Cuando se desploma la sociedad, lo hace con un abandono de la normalidad.https://x.com/divdad88/status/2019333506778964286?ref_src=twsrc%5Etfw

Según Ariel , la camarilla quería una versión Frankenstein del nuevo orden mundial, donde estarías gobernado por señores draconianos y no tendrías opción de escapar del control.https://x.com/Prolotario1/status/2019225351327523072

, la camarilla quería una versión del nuevo orden mundial, donde estarías gobernado por señores draconianos y no tendrías opción de escapar del control.https://x.com/Prolotario1/status/2019225351327523072 Se tambalean gobiernos por la desclasificación de la trama Epstein según The Storm Rider.https://rafapal.com/2026/02/06/empiezan-a-tambalearse-gobiernos-por-desclasificacion-trama-epstein/

según The Storm Rider.https://rafapal.com/2026/02/06/empiezan-a-tambalearse-gobiernos-por-desclasificacion-trama-epstein/ La publicación de más de tres millones de documentos de Epstein provoca dimisiones y acusaciones contra la élite política europea.https://es.euronews.com/my-europe/2026/02/05/the-cube-hasta-que-punto-esta-implicada-la-elite-politica-del-continente-en-el-caso-epstei

provoca dimisiones y acusaciones contra la élite política europea.https://es.euronews.com/my-europe/2026/02/05/the-cube-hasta-que-punto-esta-implicada-la-elite-politica-del-continente-en-el-caso-epstei David Icke dice que el culto de Epstein es una pieza pequeña del rompecabezas. Sostiene que detrás de estas redes hay entidades no humanas que parasitan la conciencia alimentándose del miedo, del trauma y del sufrimiento.https://www.youtube.com/watch?v=MirU9hZEUUU

dice que el culto de es una pieza pequeña del rompecabezas. Sostiene que detrás de estas redes hay entidades no humanas que parasitan la conciencia alimentándose del miedo, del trauma y del sufrimiento.https://www.youtube.com/watch?v=MirU9hZEUUU Juan O Savin afirma que estamos perdidos en la maleza durante los próximos 90 a 120 días. Se puede volver muy extraño durante un tiempo y es posible que se produzcan falsas banderas. Estamos en proceso de «volver a meter a los monstruos en su caja».https://rumble.com/v75b5rm-live-february-04.html

ECONOMÍA

El Dow Jones alcanza los 50.000 puntos históricos.https://esrt.press/actualidad/585967-wall-street-recupera-dow-jones-bitcoin-fortalece

El bitcóin rebota un 10% y recupera los 70.000 dólares.https://www.expansion.com/mercados/bitcoin/2026/02/06/698642d0468aebbd5e8b457d.html

Las criptomonedas temen la llegada de Warsh a la Fed.https://www.expansion.com/mercados/criptomonedas/2026/02/07/698633eb468aeb45538b4591.html

temen la llegada de a la Fed.https://www.expansion.com/mercados/criptomonedas/2026/02/07/698633eb468aeb45538b4591.html La fascinación por las criptomonedas no muestra signos de desvanecerse.https://www.expansion.com/economia/2026/02/07/698652b8468aebd26d8b4591.html

Asia Central crece más de un 6% en 2025 y supera a las economías avanzadas.https://es.euronews.com/business/2026/02/06/asia-central-crece-mas-de-un-6-en-2025-y-supera-a-las-economias-avanzadas

crece más de un 6% en 2025 y supera a las economías avanzadas.https://es.euronews.com/business/2026/02/06/asia-central-crece-mas-de-un-6-en-2025-y-supera-a-las-economias-avanzadas YouTube ingresa más que Netflix y se coloca entre las empresas más valiosas.https://www.eleconomista.es/medios-comunicacion/noticias/13764452/02/26/youtube-ya-ingresa-mas-que-netflix-y-se-coloca-en-el-podio-de-las-empresas-de-entretenimiento-mas-valiosas-del-planeta.html

ingresa más que y se coloca entre las empresas más valiosas.https://www.eleconomista.es/medios-comunicacion/noticias/13764452/02/26/youtube-ya-ingresa-mas-que-netflix-y-se-coloca-en-el-podio-de-las-empresas-de-entretenimiento-mas-valiosas-del-planeta.html Los BRICS confirman que más de cuarenta países están listos para integrarse en su sistema de pagos respaldado por oro. Los bancos centrales acumulan oro físico para una operación mundial.https://t.me/s/MrPool_Q

EEUU

Trump lanza una web para comprar medicamentos más baratos.https://es.euronews.com/salud/2026/02/06/donald-trump-lanza-en-eeuu-una-web-para-comprar-medicamentos-mas-baratos

lanza una web para comprar más baratos.https://es.euronews.com/salud/2026/02/06/donald-trump-lanza-en-eeuu-una-web-para-comprar-medicamentos-mas-baratos Cinco estados estudian eliminar el impuesto a los propietarios de vivienda .https://www.foxbusiness.com/politics/states-considering-eliminating-property-taxes-homeowners

.https://www.foxbusiness.com/politics/states-considering-eliminating-property-taxes-homeowners Laura Trump cree que el presidente Trump se prepara para revelar la existencia ET.https://operationdisclosureofficial.com/2026/02/06/kabamur-taygeta-president-trump-is-preparing-to-disclose-extraterrestrials/

cree que el presidente se prepara para revelar la existencia ET.https://operationdisclosureofficial.com/2026/02/06/kabamur-taygeta-president-trump-is-preparing-to-disclose-extraterrestrials/ Trump da luz verde a la divulgación de bases secretas ovni que esconden naves estrelladas y cuerpos no humanos.https://www.msn.com/en-us/news/us/trump-green-lights-ufo-disclosure-of-secret-bases-hiding-crashed-ships-and-non-human-bodies/ar-AA1VMxWw

da luz verde a la divulgación de bases secretas ovni que esconden naves estrelladas y cuerpos no humanos.https://www.msn.com/en-us/news/us/trump-green-lights-ufo-disclosure-of-secret-bases-hiding-crashed-ships-and-non-human-bodies/ar-AA1VMxWw Irán y EEUU comenzaron negociaciones en Omán en medio de tensiones.https://esrt.press/actualidad/585910-condicion-iran-rechazar-negociaciones-eeuu

y EEUU comenzaron negociaciones en en medio de tensiones.https://esrt.press/actualidad/585910-condicion-iran-rechazar-negociaciones-eeuu EEUU impone más sanciones al petróleo de Irán , después de las negociaciones.https://x.com/UK_REPT/status/2019801983243211129

de , después de las negociaciones.https://x.com/UK_REPT/status/2019801983243211129 Irán se niega a poner fin al enriquecimiento de uranio en las negociaciones.https://x.com/disclosetv/status/2019792039651545591?ref_src=twsrc%5Etfw

se niega a poner fin al enriquecimiento de en las negociaciones.https://x.com/disclosetv/status/2019792039651545591?ref_src=twsrc%5Etfw EEUU tiene más de 450 misiles Tomahawk desplegados en Oriente Medio .https://x.com/RAGERECON/status/2019699708470387081?ref_src=twsrc%5Etfw

.https://x.com/RAGERECON/status/2019699708470387081?ref_src=twsrc%5Etfw Rusia se abre a negociar con Trump un nuevo tratado de desarme, pero China se niega.https://efe.com/mundo/2026-02-06/rusia-eeuu-negociaciones-tratado-desarme-nuclear/

se abre a negociar con un nuevo tratado de desarme, pero se niega.https://efe.com/mundo/2026-02-06/rusia-eeuu-negociaciones-tratado-desarme-nuclear/ China avanza en un arma de microondas para interferir la red Starlink.https://es.euronews.com/next/2026/02/06/china-desarrolla-dispositivo-de-microondas-para-un-arma-anti-starlink

avanza en un arma de microondas para interferir la red Starlink.https://es.euronews.com/next/2026/02/06/china-desarrolla-dispositivo-de-microondas-para-un-arma-anti-starlink China presenta su portaaviones volador sacado de «Star Wars».https://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/13764279/02/26/china-acaba-de-presentar-un-portaaviones-volador-sacado-de-star-wars.html

presenta su portaaviones volador sacado de «Star Wars».https://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/13764279/02/26/china-acaba-de-presentar-un-portaaviones-volador-sacado-de-star-wars.html Despega el ‘Dragón Poderoso’, nuevo caza furtivo chino que redefine el combate aéreo.https://esrt.press/actualidad/585961-despega-dragon-poderoso-nuevo-caza-furtivo-chino-redefine-combate-aereo

EUROPA

La dependencia europea del gas ruso y estadounidense superó el 80% en enero.https://noticiaslatam.lat/20260206/de-que-paises-depende-mas-europa-para-el-suministro-de-gnl-1171124222.html

ruso y estadounidense superó el 80% en enero.https://noticiaslatam.lat/20260206/de-que-paises-depende-mas-europa-para-el-suministro-de-gnl-1171124222.html Alemania se retracta de un caso de censura de alto perfil.https://truthsocial.com/@gatewaypundit/posts/116024800411062263

se retracta de un caso de de alto perfil.https://truthsocial.com/@gatewaypundit/posts/116024800411062263 Alemania refuerza su contra-inteligencia ante el aumento del espionaje iraní .https://es.euronews.com/2026/02/06/alemania-refuerza-contrainteligencia-militar-aumento-espionaje-irani

refuerza su contra-inteligencia ante el aumento del espionaje .https://es.euronews.com/2026/02/06/alemania-refuerza-contrainteligencia-militar-aumento-espionaje-irani Rusia y Ucrania acuerdan un intercambio de prisioneros.https://noticiaslatam.lat/20260205/rusia-ucrania-y-eeuu-acordaron-intercambiar-314-prisioneros-anuncia-witkoff-1171072716.html

y acuerdan un intercambio de prisioneros.https://noticiaslatam.lat/20260205/rusia-ucrania-y-eeuu-acordaron-intercambiar-314-prisioneros-anuncia-witkoff-1171072716.html Intento de asesinato del viceministro de Defensa de Rusia .https://es.euronews.com/2026/02/06/atentan-en-moscu-contra-el-general-vladimir-alekseyev-un-mando-clave-del-gru-ruso

.https://es.euronews.com/2026/02/06/atentan-en-moscu-contra-el-general-vladimir-alekseyev-un-mando-clave-del-gru-ruso El Consejo de Europa insta a prohibir las terapias de conversión sexual en 46 países.https://es.euronews.com/my-europe/2026/02/06/el-consejo-de-europa-insta-a-prohibir-las-terapias-de-conversion-en-46-paises

en 46 países.https://es.euronews.com/my-europe/2026/02/06/el-consejo-de-europa-insta-a-prohibir-las-terapias-de-conversion-en-46-paises Científicos de Oxford logran el teletransport e usando una supercomputadora cuántica . Este hito es el primer paso para crear una internet cuántica.https://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/13763768/02/26/parece-ciencia-ficcion-pero-es-real-cientificos-de-oxford-logran-la-teletransportacion-usando-una-supercomputadora-cuantica.html

logran el usando una supercomputadora . Este hito es el primer paso para crear una internet cuántica.https://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/13763768/02/26/parece-ciencia-ficcion-pero-es-real-cientificos-de-oxford-logran-la-teletransportacion-usando-una-supercomputadora-cuantica.html Freddie Ponton critica el “28º Estado” de Europa, un plan para crear reglas especiales donde las empresas mandan más que los ciudadanos y las leyes nacionales. Lo llaman ayuda para empresas emergentes (startups), pero en realidad da poder total al dinero y a las corporaciones. Europa perdería soberanía popular por una tecnocracia donde decide el dinero, disfrazada de ‘innovación’ en medio de una crisis.https://eraoflight.com/2026/02/02/europes-28th-state-a-legal-lab-where-capital-rules-citizens-dont/

ESPAÑA

Se encareció la vivienda en España un 9,5% en 2025.https://efe.com/economia/2026-02-05/compraventa-viviendas-crecio-107-2025-marco-maximo-desde-2008/

en España un 9,5% en 2025.https://efe.com/economia/2026-02-05/compraventa-viviendas-crecio-107-2025-marco-maximo-desde-2008/ La gran banca española ganó un 7% más en 2025.https://efe.com/economia/2026-02-06/gran-banca-espanola-gana-34-000-millones-2025-logra-nuevo-record/

El Ibex salda una semana muy volátil con un avance del 0,35%.https://www.expansion.com/mercados/cronica-bolsa/2026/02/06/6985913c468aeba6248b45ad.html

salda una semana muy volátil con un avance del 0,35%.https://www.expansion.com/mercados/cronica-bolsa/2026/02/06/6985913c468aeba6248b45ad.html Se despide la borrasca Leonardo tras dejar once mil personas desalojadas en Andalucía .https://efe.com/espana/2026-02-06/borrasca-leonardo-lluvias-inundaciones/

.https://efe.com/espana/2026-02-06/borrasca-leonardo-lluvias-inundaciones/ Los turistas que visiten el País Vasco deberán pagar 7,5 euros por día a partir de 2027.https://www.eleconomista.es/transportes-turismo/noticias/13764750/02/26/los-turistas-que-visiten-el-pais-vasco-deberan-pagar-una-tasa-de-75-euros-por-dia-a-partir-de-2027.html

deberán pagar 7,5 euros por día a partir de 2027.https://www.eleconomista.es/transportes-turismo/noticias/13764750/02/26/los-turistas-que-visiten-el-pais-vasco-deberan-pagar-una-tasa-de-75-euros-por-dia-a-partir-de-2027.html China dobla a EEUU en contenedores en el puerto de Valencia .https://www.eleconomista.es/transportes-turismo/noticias/13763090/02/26/china-dobla-a-estados-unidos-en-contenedores-en-el-puerto-de-valencia-tras-crecer-un-57-en-tres-anos.html

dobla a EEUU en contenedores en el puerto de .https://www.eleconomista.es/transportes-turismo/noticias/13763090/02/26/china-dobla-a-estados-unidos-en-contenedores-en-el-puerto-de-valencia-tras-crecer-un-57-en-tres-anos.html España planea verificar la identidad de los internautas con reconocimiento facial .https://es.euronews.com/next/2026/02/06/espana-planea-verificar-con-reconocimiento-facial-la-identidad-de-los-internautas-en-redes

.https://es.euronews.com/next/2026/02/06/espana-planea-verificar-con-reconocimiento-facial-la-identidad-de-los-internautas-en-redes Descubierto un hueso de elefante de guerra cartaginés cerca de Córdoba.https://es.euronews.com/cultura/2026/02/06/descubierto-un-antiguo-hueso-de-elefante-de-guerra-en-el-sur-de-espana

AMÉRICAS

Siete mandatarios prometieron un continente más unido en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026.https://cnnespanol.cnn.com/2026/02/05/latinoamerica/caf-mandatarios-desafios-davos-orix

México, Brasil y Chile apoyan a Michelle Bachelet para la secretaría general de la ONU.https://noticiaslatam.lat/20260202/1170970800.html

y apoyan a para la secretaría general de la ONU.https://noticiaslatam.lat/20260202/1170970800.html México aumentará más del 30% la inversión para Pemex durante este año.https://noticiaslatam.lat/20260206/mexico-incrementara-mas-de-30-la-inversion-para-pemex-durante-este-ano-1171104856.html

aumentará más del 30% la inversión para Pemex durante este año.https://noticiaslatam.lat/20260206/mexico-incrementara-mas-de-30-la-inversion-para-pemex-durante-este-ano-1171104856.html La Asamblea Nacional de Venezuela aprueba en primera discusión la ley de amnistía .https://cnnespanol.cnn.com/2026/02/05/venezuela/asamblea-nacional-venezuela-ley-amnistia-presos-politicos-orix

aprueba en primera discusión la ley de .https://cnnespanol.cnn.com/2026/02/05/venezuela/asamblea-nacional-venezuela-ley-amnistia-presos-politicos-orix Venezuela realizará una consulta nacional para reformar su sistema de justicia.https://noticiaslatam.lat/20260203/venezuela-realizara-una-consulta-nacional-para-reformar-el-sistema-de-justicia-1171014148.html

realizará una consulta nacional para reformar su sistema de justicia.https://noticiaslatam.lat/20260203/venezuela-realizara-una-consulta-nacional-para-reformar-el-sistema-de-justicia-1171014148.html María Corina Machado cree que podría haber elecciones en Venezuela en menos de un año.https://efe.com/mundo/elecciones-venezuela/

cree que podría haber elecciones en en menos de un año.https://efe.com/mundo/elecciones-venezuela/ Colombia y Ecuador en diálogo permanente para superar sus diferencias.https://esrt.press/actualidad/585966-colombia-ecuador-acordar-dialogo-permanente-tensiones

y en diálogo permanente para superar sus diferencias.https://esrt.press/actualidad/585966-colombia-ecuador-acordar-dialogo-permanente-tensiones Enero fue el mes con más hechos violentos de los últimos tres años en Colombia .https://noticiaslatam.lat/20260205/1171057262.html

.https://noticiaslatam.lat/20260205/1171057262.html La candidata oficialista Laura Fernández aventaja en las elecciones de Costa Rica .https://noticiaslatam.lat/20260202/1170954837.html

aventaja en las elecciones de .https://noticiaslatam.lat/20260202/1170954837.html China advierte a Panamá que pagará un alto precio por la suspensión de contratos.https://cnnespanol.cnn.com/2026/02/04/latinoamerica/china-panama-alto-precio-anulacion-contrato-reuters

advierte a que pagará un alto precio por la suspensión de contratos.https://cnnespanol.cnn.com/2026/02/04/latinoamerica/china-panama-alto-precio-anulacion-contrato-reuters Cuba atraviesa una semana marcada por la tensión política, los apagones y las bajas temperaturas.https://cnnespanol.cnn.com/2026/02/05/latinoamerica/cuba-tensiones-politicas-apagones-bajas-temperaturas-orix

atraviesa una semana marcada por la tensión política, los apagones y las bajas temperaturas.https://cnnespanol.cnn.com/2026/02/05/latinoamerica/cuba-tensiones-politicas-apagones-bajas-temperaturas-orix México prepara un envío de ayuda humanitaria a Cuba .https://noticiaslatam.lat/20260206/1171126680.html

prepara un envío de ayuda humanitaria a .https://noticiaslatam.lat/20260206/1171126680.html Sheinbaum dice que México enviará ayuda humanitaria a Cuba a más tardar el lunes.https://cnnespanol.cnn.com/2026/02/06/mexico/sheinbaum-envio-ayuda-humanitaria-cuba-lunes-orix

dice que enviará ayuda humanitaria a a más tardar el lunes.https://cnnespanol.cnn.com/2026/02/06/mexico/sheinbaum-envio-ayuda-humanitaria-cuba-lunes-orix Díaz-Canel dice que Cuba está dispuesta al diálogo con EEUU sin presiones.https://cnnespanol.cnn.com/2026/02/05/latinoamerica/diaz-canel-cuba-dispuesta-dialogo-eeuu-sin-presiones-orix

dice que está dispuesta al diálogo con EEUU sin presiones.https://cnnespanol.cnn.com/2026/02/05/latinoamerica/diaz-canel-cuba-dispuesta-dialogo-eeuu-sin-presiones-orix Enormes tormentas de nieve paralizan Japón y provocan la primera helada en Cuba .https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=264785

y provocan la primera helada en .https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=264785 La economía boliviana cae en el endeudamiento para salir de la recesión.https://noticiaslatam.lat/20260206/es-una-carga-social-la-economia-boliviana-cae-en-endeudamiento-externo-e-interno-para-salir-de-la-1171132873.html

cae en el para salir de la recesión.https://noticiaslatam.lat/20260206/es-una-carga-social-la-economia-boliviana-cae-en-endeudamiento-externo-e-interno-para-salir-de-la-1171132873.html Más de 45.000 hectáreas devastadas por los incendios en la Patagonia argentina .https://cnnespanol.cnn.com/2026/02/05/argentina/video/incendios-patagonia-argentina-hectareas-devastadas-cafe-tv

.https://cnnespanol.cnn.com/2026/02/05/argentina/video/incendios-patagonia-argentina-hectareas-devastadas-cafe-tv Milei anuncia que evitará recurrir a la deuda externa para pagar intereses.https://noticiaslatam.lat/20260205/responde-a-la-restriccion-milei-anuncia-que-evitara-recurrir-a-la-deuda-externa-para-pagar-1171054934.html

anuncia que evitará recurrir a la deuda externa para pagar intereses.https://noticiaslatam.lat/20260205/responde-a-la-restriccion-milei-anuncia-que-evitara-recurrir-a-la-deuda-externa-para-pagar-1171054934.html Polémica en Argentina por el cambio del índice que mide la inflación .https://noticiaslatam.lat/20260204/polemica-en-argentina-por-el-cambio-del-indice-que-mide-la-inflacion-1171037528.html

por el cambio del índice que mide la .https://noticiaslatam.lat/20260204/polemica-en-argentina-por-el-cambio-del-indice-que-mide-la-inflacion-1171037528.html Milei da marcha atrás en la actualización de la medición de la inflación en Argentina .https://noticiaslatam.lat/20260204/milei-da-marcha-atras-en-la-actualizacion-de-la-medicion-de-la-inflacion-en-argentina-1171022106.html

da marcha atrás en la actualización de la medición de la en .https://noticiaslatam.lat/20260204/milei-da-marcha-atras-en-la-actualizacion-de-la-medicion-de-la-inflacion-en-argentina-1171022106.html Era of Light sostiene que el modelo ‘motosierra’ de Milei ha logrado cierta estabilización macroeconómica, pero a costa de una economía estancada, un consumo desplomado, una desindustrialización y una creciente venta del territorio y de los recursos del país.

ha logrado cierta estabilización macroeconómica, pero a costa de una economía estancada, un consumo desplomado, una desindustrialización y una creciente venta del territorio y de los recursos del país. https://eraoflight.com/2026/02/02/argentina-mileis-chainsaw-economic-model-and-the-illusion-of-recovery/

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/@miskiliusuria/videos

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

——————————————————————————

Libros muy interesantes

Libros como «El Material de Ra» (Ley del Uno), la investigación gnóstica de John Lamb Lash en «No a Su Imagen», o incluso las deconstrucciones matriciales previas del Dr. Phil Valentine describen la arquitectura del control: trampas de reencarnación, borrados de memoria, barreras de frecuencia.

https://www.patreon.com/posts/who-you-are-you-150286006

Basado en una interpretación original de los textos de Nag Hammadi y otros escritos gnósticos, el libro “No a su imagen” explica cómo una casi desconocida secta mesiánica se convirtió en una potencia mundial dominante, aniquilando a los grandes maestros espirituales gnósticos, los sacerdotes druidas y los curanderos chamánicos de Europa y el Norte de África. Los zaddikim (los terroristas religiosos originales) quemaron las bibliotecas y destruyeron los templos en un intento de silenciar a los antiguos relatores de la verdad y guardar sus propios secretos.

Pero como John Lamb Lash pone de manifiesto, cuando la verdad la tiene el planeta Tierra, ésta no puede ser ni velada ni destruida. Mucho antes del surgimiento del Cristianismo, el monoteísmo era una anomalía. Las culturas paganas de Egipto, Europa y el Próximo Oriente eran politeístas, aunque mantenían la primacía de la figura de la “diosa de la sabiduría” Sophia, la verdadera madre de la humanidad. En las enseñanzas de los Misterios, la Tierra era la materialización de Sophia, manteniéndose así sagrada para la gente que buscaba la plenitud en su presencia.

Esa antigua visión se convirtió en una amenaza para el Cristianismo, la emergente creencia fundamentada en la salvación y en el dominio patriarcal de la Tierra y que ensalzaba el sufrimiento personal como una camino al más allá. Pero Lash explica que la glorificación del sufrimiento es un síntoma de patología y engaño y desenmascara a Jesucristo como el agente provocador de las clases dirigentes que usan el juego víctima/agresor para controlar las mentes y los corazones de la mayoría de las personas. No a su imagen profundiza en los antiguos escritos gnósticos para reconstruir el relato que los primeros cristianos intentaron borrar de las páginas de la historia. Explora la riqueza de la antigua espiritualidad pagana europea y abre el camino a la recuperación y el avance de la especial sabiduría antigua que encontraba a la divinidad en la presencia viva de la Tierra.

https://www.cervantes.com/libro/9788460875628/no-a-su-imagen

https://www.todocoleccion.net/libros-antropologia/no-su-imagen-john-lamb-lash-editorial-terma-publishing~x614580300

————————————————————–

Mujeres

Ahora que estoy estudiando filosofía oriental en la Universidad de Harvard online, he investigado este tema tan polémico sin tomar partido:

En el jainismo, hay visiones digambara que limitan el moksha para las mujeres por karma corporal. ¿Qué dicen esas visiones?

En la tradición Digambara del jainismo, se sostiene que las mujeres no pueden alcanzar el moksha (liberación) directamente en un cuerpo femenino debido a la imposibilidad práctica de cumplir el voto supremo de aparigraha (no posesión total), que exige la desnudez completa (digambara, «vestido del cielo») para los ascetas que aspiran a la liberación final en esta era.

Razón principal: Nudismo ascético

Los monjes Digambara renuncian a toda prenda como símbolo de desapego absoluto del cuerpo y el mundo material; las mujeres, por normas sociales, protección durante el peregrinaje y preservación del brahmacharya (celibato), usan un simple manto blanco como aryikās (monjas), lo que se considera una posesión residual que bloquea el kevalajñāna (omnisciencia) y moksha.

Rol del karma corporal

El cuerpo femenino se ve como cargado de karma obstructivo (nokarma) ligado a la fisiología (menstruación, vergüenza social), impidiendo la renuncia total; así, una mujer asceta progresa espiritualmente pero debe renacer como hombre para completar el camino en una vida posterior, donde sí pueda practicarse la desnudez.

Moksha es la liberación espiritual suprema del ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento (samsara), lograda al eliminar todos los lazos kármicos y alcanzar la naturaleza pura del alma. Es el estado de siddha, un alma omnisciente, gozosa y eterna en Siddhashila, libre de karma tras las Tres Joyas: visión correcta (samyak darshana), conocimiento correcto (samyak jnana) y conducta correcta (samyak charitra).

…………………………………………

Moringa

El poder curativo secreto de la MORINGA: rejuvenezca su cuerpo, aumente la inmunidad y combate la inflamación de forma natural.

Moringa: La fuente inagotable de nutrientes de la naturaleza. Bajo el follaje esmeralda de sus hojas se esconde un verdadero tesoro de nutrientes, cada uno más esencial que el anterior. La moringa se erige como un gigante entre los superalimentos, con una impresionante variedad de vitaminas, minerales y aminoácidos esenciales para una salud óptima.

Desde la vitamina A hasta el zinc, la moringa ofrece una sinfonía de nutrientes para fortalecer el cuerpo y revitalizar el espíritu. Disfruta de la abundancia de la naturaleza con cada delicioso bocado de moringa y observa cómo tu vitalidad alcanza nuevas cotas.

Aprovechando el poder de los antioxidantes. En un mundo asediado por la avalancha de radicales libres, la moringa emerge como una firme defensora de la integridad celular. Cargada con potentes antioxidantes como la quercetina, el ácido clorogénico y el betacaroteno, la moringa se erige como un baluarte contra el estrés oxidativo y el envejecimiento prematuro.

Despídete de los estragos del tiempo y las toxinas ambientales al abrazar el abrazo protector del arsenal antioxidante de la moringa. Deja que cada sorbo de té de moringa o cada crujido de sus semillas te proteja contra el avance implacable de la degeneración.

Desafiando la diabetes con la magia de la moringa. En la lucha incansable contra la diabetes, la moringa emerge como un aliado formidable, ejerciendo su poder botánico para regular los niveles de azúcar en sangre con precisión y aplomo.

Gracias a una potente combinación de compuestos bioactivos como el ácido clorogénico y los isotiocianatos, la moringa ejerce una influencia suave pero profunda en el metabolismo de la glucosa, ofreciendo alivio a quienes sufren las garras de la resistencia a la insulina. Abraza el toque curativo de la moringa y recupera el control de tu destino metabólico.

Combatiendo la inflamación: La sinfonía silenciosa de la moringa. En medio de la cacofonía de la inflamación crónica, la moringa emerge como una sinfonía relajante, calmando el tumultuoso mar de los conflictos corporales con su poder antiinflamatorio. Cargada con potentes compuestos como la quercetina, el kaempferol y el ácido cafeoilquínico, la moringa orquesta una respuesta armoniosa dentro del cuerpo, aliviando el dolor, la hinchazón y el enrojecimiento con una gracia incomparable. Dile adiós a las ataduras de la inflamación y abraza una vida de vitalidad y libertad con la moringa a tu lado.

El dilema del colesterol: Superado por el poder de la moringa. En la eterna batalla contra el colesterol alto, la moringa se erige como un faro de esperanza, iluminando el camino hacia el bienestar cardiovascular con su poder reductor del colesterol. Mediante una sinfonía de compuestos bioactivos como el beta-sitosterol, la quercetina y el ácido oleico, la moringa ejerce una influencia suave pero profunda en el metabolismo lipídico, marcando el comienzo de una era de equilibrio y armonía en las arterias. Abrace el poder transformador de la moringa y vea cómo su corazón vuelve a cantar de alegría.

Toxicidad por Arsénico: Prevenida por el Escudo de Moringa. En un mundo contaminado por el espectro de la toxicidad por arsénico, la Moringa emerge como un guardián inquebrantable, protegiendo el cuerpo de los efectos perniciosos de este asesino silencioso. Mediante una potente combinación de fitoquímicos como flavonoides, polifenoles y glucosinolatos, la Moringa ejerce una formidable influencia desintoxicante, eliminando el arsénico del cuerpo con una determinación inquebrantable. Abrace la protección de la Moringa y proteja su salud de los peligros ocultos que acechan en las sombras.

1. Ayuda a perder peso

La moringa es rica en fibra, lo que ayuda a sentirte saciado por más tiempo. Sus hojas contienen ácido clorogénico, un antioxidante que actúa como un quemador de grasa natural y también ayuda a equilibrar los niveles de azúcar en sangre, lo cual está relacionado con el metabolismo. Se sabe que reduce los niveles de glucosa en sangre, lo que la hace beneficiosa para las personas con diabetes. Para preparar té de moringa, simplemente hierve una cucharadita de polvo de moringa en agua, añade miel y bébelo todas las mañanas.

2. Proporciona energía instantánea

El polvo de moringa es rico en nutrientes y antioxidantes. Los alimentos aportan energía al cuerpo, que se utiliza principalmente para reparar el deterioro celular normal que se produce con el tiempo. Por lo tanto, el polvo de moringa es ideal para obtener un rápido impulso de energía.

3. Beneficios para la piel y el cabello

Las hojas de moringa son ricas en vitamina A, que promueve la elasticidad de la piel. También son una buena fuente de todos los aminoácidos esenciales que contribuyen a la formación de la proteína queratina, necesaria para un cabello más largo y grueso. El polvo de moringa tiene un importante contenido antioxidante, además de propiedades antienvejecimiento.

https://amg-news.com/miracle-alert-the-secret-healing-power-of-moringa-is-finally-exposed-rejuvenate-your-body-boost-immunity-fight-inflammation-naturally

https://www.amazon.es/dp/B09BD8DC6Q?ref_=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed_asin_title_2

