Inicio / Periodismo Alternativo y de Misterio / Fin del viejo orden

Fin del viejo orden

Por
No hay comentarios
febrero 13, 2026 8:58 pm

Miski Liu Suria

Grande es la verdad, pero aún mayor es el silencio sobre la verdad.” Aldous Huxley.

Artículo de opinión

De Piscis a Acuario

  • Fin del viejo orden
  • Más transparencia
  • No esperes secretos
  • Transición clave en 2026
  • Despertar en abril y julio
  • Espere un cambio masivo
  • Se conocerá lo desconocido

Mecenazgo y apoyo al canal:

El botón de donaciones de PayPal está en la esquina superior izquierda de mi blog:

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Desde el móvil, hay que poner la versión web para poder hacer clic en el icono de donar.

https://www.paypal.com/donate?token=CQaN2u8mrQl5VTmP23SVoeTtrxTiJM-SWhN7z9DTC9j7VIjAYogSgsxsQwgdAoe8rxqDFp17vSG2vAc4

Si has notado que el mundo parece polarizado últimamente, no estás solo. Desde la política hasta el clima, puede parecer que la humanidad está teniendo dificultades para convivir, según Lynne Roulo. Aunque estos tiempos pueden dejarte con una sensación de desánimo, la buena noticia es que la polarización se debe a que estamos atravesando una transición de una era astrológica a otra, y el próximo periodo promete ser de mayor conciencia, compasión e iluminación.

No esperes secretos. La era de Acuario es un periodo de transparencia. El acceso a la información te daba poder en la era de Piscis, y como no era fácil acceder a ella, tenías la posibilidad de ocultar tus acciones y tu comportamiento. Era más fácil salirte con la tuya.

En esta nueva era, es accesible la información para todos y cada ser humano está bajo auditoría. Se pueden rastrear las acciones. Se registra y se comparte el comportamiento. Dado que el acceso a la información es para todos, importará cada vez más quién eres como ser humano. ¿Eres íntegro? Será más importante que nunca vivir en sintonía con tu ser superior, pero no será suficiente el acceso a la información porque esta era exige verdadera sabiduría.

La era de Acuario es un momento de gran complejidad, ya que cambia nuestro sentido de identidad personal y nuestros cimientos. Se esperan avances en todos los ámbitos, incluyendo descubrimientos científicos, avances tecnológicos y transformación social. A nivel individual, serán constantes el cambio y el aprendizaje y durarán toda la vida.

La tecnología allanará el camino para cambios radicales en el estilo de vida. Estamos entrando en un mundo completamente nuevo.El mundo al que entraste no será el mismo que dejas. El cambio es la clave, y quienes se mantengan flexibles serán quienes prosperen.

The Age of Aquarius: What it is and Why you Should Care

NOTICIAS DEL RESETEO

ECONOMÍA

EEUU

EUROPA

ESPAÑA

AMÉRICAS

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/@miskiliusuria/videos

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

——————————————————————————

Libros muy interesantes
Libros como «El Material de Ra» (Ley del Uno), la investigación gnóstica de John Lamb Lash en «No a Su Imagen», o incluso las deconstrucciones matriciales previas del Dr. Phil Valentine describen la arquitectura del control: trampas de reencarnación, borrados de memoria, barreras de frecuencia.

https://www.patreon.com/posts/who-you-are-you-150286006

Basado en una interpretación original de los textos de Nag Hammadi y otros escritos gnósticos, el libro “No a su imagen” explica cómo una casi desconocida secta mesiánica se convirtió en una potencia mundial dominante, aniquilando a los grandes maestros espirituales gnósticos, los sacerdotes druidas y los curanderos chamánicos de Europa y el Norte de África. Los zaddikim (los terroristas religiosos originales) quemaron las bibliotecas y destruyeron los templos en un intento de silenciar a los antiguos relatores de la verdad y guardar sus propios secretos.

Pero como John Lamb Lash pone de manifiesto, cuando la verdad la tiene el planeta Tierra, ésta no puede ser ni velada ni destruida. Mucho antes del surgimiento del Cristianismo, el monoteísmo era una anomalía. Las culturas paganas de Egipto, Europa y el Próximo Oriente eran politeístas, aunque mantenían la primacía de la figura de la “diosa de la sabiduría” Sophia, la verdadera madre de la humanidad. En las enseñanzas de los Misterios, la Tierra era la materialización de Sophia, manteniéndose así sagrada para la gente que buscaba la plenitud en su presencia.

Esa antigua visión se convirtió en una amenaza para el Cristianismo, la emergente creencia fundamentada en la salvación y en el dominio patriarcal de la Tierra y que ensalzaba el sufrimiento personal como una camino al más allá. Pero Lash explica que la glorificación del sufrimiento es un síntoma de patología y engaño y desenmascara a Jesucristo como el agente provocador de las clases dirigentes que usan el juego víctima/agresor para controlar las mentes y los corazones de la mayoría de las personas. No a su imagen profundiza en los antiguos escritos gnósticos para reconstruir el relato que los primeros cristianos intentaron borrar de las páginas de la historia. Explora la riqueza de la antigua espiritualidad pagana europea y abre el camino a la recuperación y el avance de la especial sabiduría antigua que encontraba a la divinidad en la presencia viva de la Tierra.

https://www.cervantes.com/libro/9788460875628/no-a-su-imagen

https://www.todocoleccion.net/libros-antropologia/no-su-imagen-john-lamb-lash-editorial-terma-publishing~x614580300

————————————————————–

Mujeres

Ahora que estoy estudiando filosofía oriental en la Universidad de Harvard online, he investigado este tema tan polémico sin tomar partido:

En el jainismo, hay visiones digambara que limitan el moksha para las mujeres por karma corporal. ¿Qué dicen esas visiones?

En la tradición Digambara del jainismo, se sostiene que las mujeres no pueden alcanzar el moksha (liberación) directamente en un cuerpo femenino debido a la imposibilidad práctica de cumplir el voto supremo de aparigraha (no posesión total), que exige la desnudez completa (digambara, «vestido del cielo») para los ascetas que aspiran a la liberación final en esta era.

Razón principal: Nudismo ascético

Los monjes Digambara renuncian a toda prenda como símbolo de desapego absoluto del cuerpo y el mundo material; las mujeres, por normas sociales, protección durante el peregrinaje y preservación del brahmacharya (celibato), usan un simple manto blanco como aryikās (monjas), lo que se considera una posesión residual que bloquea el kevalajñāna (omnisciencia) y moksha.

Rol del karma corporal

El cuerpo femenino se ve como cargado de karma obstructivo (nokarma) ligado a la fisiología (menstruación, vergüenza social), impidiendo la renuncia total; así, una mujer asceta progresa espiritualmente pero debe renacer como hombre para completar el camino en una vida posterior, donde sí pueda practicarse la desnudez.

Moksha es la liberación espiritual suprema del ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento (samsara), lograda al eliminar todos los lazos kármicos y alcanzar la naturaleza pura del alma. Es el estado de siddha, un alma omnisciente, gozosa y eterna en Siddhashila, libre de karma tras las Tres Joyas: visión correcta (samyak darshana), conocimiento correcto (samyak jnana) y conducta correcta (samyak charitra).

…………………………………………

Moringa

El poder curativo secreto de la MORINGA: rejuvenezca su cuerpo, aumente la inmunidad y combate la inflamación de forma natural.

Moringa: La fuente inagotable de nutrientes de la naturaleza. Bajo el follaje esmeralda de sus hojas se esconde un verdadero tesoro de nutrientes, cada uno más esencial que el anterior. La moringa se erige como un gigante entre los superalimentos, con una impresionante variedad de vitaminas, minerales y aminoácidos esenciales para una salud óptima.

Desde la vitamina A hasta el zinc, la moringa ofrece una sinfonía de nutrientes para fortalecer el cuerpo y revitalizar el espíritu. Disfruta de la abundancia de la naturaleza con cada delicioso bocado de moringa y observa cómo tu vitalidad alcanza nuevas cotas.

Aprovechando el poder de los antioxidantes. En un mundo asediado por la avalancha de radicales libres, la moringa emerge como una firme defensora de la integridad celular. Cargada con potentes antioxidantes como la quercetina, el ácido clorogénico y el betacaroteno, la moringa se erige como un baluarte contra el estrés oxidativo y el envejecimiento prematuro.

Despídete de los estragos del tiempo y las toxinas ambientales al abrazar el abrazo protector del arsenal antioxidante de la moringa. Deja que cada sorbo de té de moringa o cada crujido de sus semillas te proteja contra el avance implacable de la degeneración.

Desafiando la diabetes con la magia de la moringa. En la lucha incansable contra la diabetes, la moringa emerge como un aliado formidable, ejerciendo su poder botánico para regular los niveles de azúcar en sangre con precisión y aplomo.

Gracias a una potente combinación de compuestos bioactivos como el ácido clorogénico y los isotiocianatos, la moringa ejerce una influencia suave pero profunda en el metabolismo de la glucosa, ofreciendo alivio a quienes sufren las garras de la resistencia a la insulina. Abraza el toque curativo de la moringa y recupera el control de tu destino metabólico.

Combatiendo la inflamación: La sinfonía silenciosa de la moringa. En medio de la cacofonía de la inflamación crónica, la moringa emerge como una sinfonía relajante, calmando el tumultuoso mar de los conflictos corporales con su poder antiinflamatorio. Cargada con potentes compuestos como la quercetina, el kaempferol y el ácido cafeoilquínico, la moringa orquesta una respuesta armoniosa dentro del cuerpo, aliviando el dolor, la hinchazón y el enrojecimiento con una gracia incomparable. Dile adiós a las ataduras de la inflamación y abraza una vida de vitalidad y libertad con la moringa a tu lado.

El dilema del colesterol: Superado por el poder de la moringa. En la eterna batalla contra el colesterol alto, la moringa se erige como un faro de esperanza, iluminando el camino hacia el bienestar cardiovascular con su poder reductor del colesterol. Mediante una sinfonía de compuestos bioactivos como el beta-sitosterol, la quercetina y el ácido oleico, la moringa ejerce una influencia suave pero profunda en el metabolismo lipídico, marcando el comienzo de una era de equilibrio y armonía en las arterias. Abrace el poder transformador de la moringa y vea cómo su corazón vuelve a cantar de alegría.

Toxicidad por Arsénico: Prevenida por el Escudo de Moringa. En un mundo contaminado por el espectro de la toxicidad por arsénico, la Moringa emerge como un guardián inquebrantable, protegiendo el cuerpo de los efectos perniciosos de este asesino silencioso. Mediante una potente combinación de fitoquímicos como flavonoides, polifenoles y glucosinolatos, la Moringa ejerce una formidable influencia desintoxicante, eliminando el arsénico del cuerpo con una determinación inquebrantable. Abrace la protección de la Moringa y proteja su salud de los peligros ocultos que acechan en las sombras.

1. Ayuda a perder peso

La moringa es rica en fibra, lo que ayuda a sentirte saciado por más tiempo. Sus hojas contienen ácido clorogénico, un antioxidante que actúa como un quemador de grasa natural y también ayuda a equilibrar los niveles de azúcar en sangre, lo cual está relacionado con el metabolismo. Se sabe que reduce los niveles de glucosa en sangre, lo que la hace beneficiosa para las personas con diabetes. Para preparar té de moringa, simplemente hierve una cucharadita de polvo de moringa en agua, añade miel y bébelo todas las mañanas.

2. Proporciona energía instantánea

El polvo de moringa es rico en nutrientes y antioxidantes. Los alimentos aportan energía al cuerpo, que se utiliza principalmente para reparar el deterioro celular normal que se produce con el tiempo. Por lo tanto, el polvo de moringa es ideal para obtener un rápido impulso de energía.

3. Beneficios para la piel y el cabello

Las hojas de moringa son ricas en vitamina A, que promueve la elasticidad de la piel. También son una buena fuente de todos los aminoácidos esenciales que contribuyen a la formación de la proteína queratina, necesaria para un cabello más largo y grueso. El polvo de moringa tiene un importante contenido antioxidante, además de propiedades antienvejecimiento.

https://amg-news.com/miracle-alert-the-secret-healing-power-of-moringa-is-finally-exposed-rejuvenate-your-body-boost-immunity-fight-inflammation-naturally

https://www.amazon.es/dp/B09BD8DC6Q?ref_=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed_asin_title_2

Miski Liu Suria

Related Posts

Cambio de régimen
febrero 12, 2026
Tiempos emocionantes
febrero 11, 2026
Revolución financiera
febrero 10, 2026

Deje un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *