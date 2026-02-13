El Colegio de la Abogacía de Almería impulsa la conciliación profesional con un curso especializado para colegiados

La formación, de 30 horas presenciales, permitirá la creación de un listado de conciliadores y la puesta en marcha de nuevos servicios para la ciudadanía

El Colegio de la Abogacía de Almería está desarrollando durante este mes de febrero el Curso de Especialización en Conciliadores Profesionales, una acción formativa presencial dirigida a colegiados y colegiadas con el objetivo de reforzar sus capacidades en la resolución extrajudicial de conflictos y adaptarse al nuevo marco normativo que impulsa los medios alternativos al proceso judicial.

El curso, que se celebra entre los días 4 y 16 de febrero, consta de 30 horas lectivas distribuidas en seis sesiones y ha despertado un notable interés entre la abogacía almeriense, con un elevado número de inscripciones dentro del límite de plazas establecido. La iniciativa responde al contexto introducido por la Ley 1/2025, de 2 de enero, que promueve los medios adecuados de solución de controversias (MASC) como herramienta clave para mejorar la eficiencia del Servicio Público de Justicia y fomentar la resolución de conflictos por vías no jurisdiccionales.

El programa formativo aborda de manera integral el papel del conciliador profesional y su encaje en el ejercicio de la abogacía. Entre los contenidos se incluyen los aspectos generales de los MASC, las diferencias entre conciliación, mediación y arbitraje, los distintos tipos de conciliación existentes —institucional, laboral, notarial o registral—, así como el estudio detallado del procedimiento conciliador y de los requisitos y efectos jurídicos del acuerdo alcanzado entre las partes.

Uno de los ejes centrales de la formación es el análisis de la figura del conciliador privado, desde sus principios básicos de actuación, como la confidencialidad, la imparcialidad y la neutralidad, hasta sus competencias profesionales, funciones, responsabilidad y marco ético. Asimismo, el curso profundiza en la gestión del conflicto, las tipologías de controversias susceptibles de conciliación y las distintas escuelas y metodologías de intervención, incorporando técnicas y herramientas prácticas propias de los sistemas de resolución alternativa.

Entre el profesorado participan especialistas del ámbito académico, judicial y profesional, como el profesor de Derecho Civil de la Universidad de Almería Víctor Bastante Granell, quien ha impartido varias sesiones dedicadas al análisis del conflicto y a las fases y técnicas del proceso conciliador. También intervienen magistrados, letrados de la Administración de Justicia, docentes universitarios y representantes de la propia institución colegial.

La superación del curso —para la que se exige la asistencia a al menos el 80% de las horas lectivas— permitirá a los participantes integrarse en el listado de conciliadores del Colegio de la Abogacía de Almería, requisito establecido para formar parte del futuro servicio de conciliación privada que la institución pondrá en marcha próximamente. Asimismo, esta formación habilitará para participar en el servicio de conciliación destinado a personas beneficiarias del derecho de Asistencia Jurídica Gratuita, ampliando así la oferta de mecanismos de resolución de conflictos accesibles a la ciudadanía.

Esta iniciativa se enmarca en el acuerdo suscrito en diciembre de 2025 entre la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, orientado a impulsar la conciliación como instrumento eficaz para reducir la litigiosidad y favorecer soluciones más ágiles, económicas y consensuadas.

Durante la última jornada del curso se abordará específicamente la implantación del servicio colegial de conciliación y la futura plataforma electrónica para la gestión de estos procedimientos, lo que permitirá ofrecer un sistema ágil, seguro y adaptado a las necesidades actuales de profesionales y usuarios.

Con esta acción formativa, el Colegio de la Abogacía de Almería refuerza su compromiso con la formación continua, la especialización de la profesión y la mejora del servicio público que presta la abogacía, promoviendo una cultura jurídica orientada al diálogo, el acuerdo y la resolución eficiente de los conflictos.