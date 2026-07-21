La Operación Paso del Estrecho supera enAlmería los 153.000 pasajeros con unincremento del 2,5 por ciento respecto al pasadoaño

GabinetedePrensa julio 21, 2026 0
OPE 2026 1

 El puerto almeriense registra también un aumento del 2,2 por ciento
en vehículos embarcados durante las primeras cinco semanas del
dispositivo

La Operación Paso del Estrecho (OPE) 2026 continúa desarrollándose con normalidad en el puerto de Almería, que mantiene una evolución positiva respecto al pasado año. Desde el inicio de la fase de
salida, el pasado 15 de junio, y hasta el 20 de julio, 153.257 pasajeros y 37.780
vehículos han embarcado desde las instalaciones portuarias almerienses, cifras
que representan incrementos del 2,5 % y del 2,2 %, respectivamente, en
comparación con el mismo periodo de 2025.
Durante la jornada de ayer 20 de julio, el puerto de Almería registró 7.572
pasajeros y 1.853 vehículos en la línea con Nador, además de 914 pasajeros y
220 vehículos con destino a Melilla, lo que elevó el tráfico diario a 8.486 pasajeros
y 2.073 vehículos, distribuidos en siete rotaciones.
Desde que se iniciara este dispositivo se han realizado 185 rotaciones, cuatro más
que el año anterior (+2,2 %). La línea Almería-Nador continúa siendo la principal
conexión del puerto almeriense durante la OPE. En el acumulado del dispositivo
suma 126.871 pasajeros y 31.352 vehículos, con incrementos del 0,9 % y del 1,2
%, respectivamente. Destaca igualmente el crecimiento de la línea Almería-Melilla,
que experimenta una subida del 34,1 % en pasajeros y del 32,3 % en vehículos,
consolidando su recuperación respecto al pasado año.

En materia asistencial, los servicios desplegados en el marco del dispositivo
realizaron el pasado 20 de julio 21 asistencias sanitarias y 23 asistencias sociales
en el puerto de Almería. Desde el inicio de la Operación Paso del Estrecho se han
contabilizado 308 asistencias sanitarias y 494 asistencias sociales, reflejo del
amplio dispositivo de atención y apoyo a los viajeros coordinado por la
Administración General del Estado.
La OPE 2026 continúa desarrollándose con plena normalidad gracias a la
coordinación de la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias, en
colaboración con la Subdelegación del Gobierno en Almería, las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, la Autoridad Portuaria, Salvamento Marítimo,
Cruz Roja, los servicios sanitarios y el resto de organismos implicados. El objetivo
sigue siendo garantizar un tránsito seguro, ágil y asistido para los miles de
ciudadanos que utilizan diariamente el puerto almeriense en sus desplazamientos
entre Europa y el norte de África.


Datos acumulados en el Puerto de Almería (Aplicación SIGE – Sistema de Gestión de Emergencia – Secretaria General de Protección Civil y Emergencias). Fuente de datos Autoridad Portuaria (1) y Modulo OPE (2) (Subdelegación de Gobierno) del Puerto de Almería.
DESDE EL 15/06 AL 20/0720262025%
ROTACIONES (1)1851812,2
PASAJEROS EMBARCADOS (1)153.257149.5092,5
VEHÍCULOS EMBARCADOS (1)37.78036.9542,2
ASISTENCIAS SOCIALES (2)49443912,5
TRADUCCIONES (2)459460-0,2
ASISTENCIAS SANITARIAS (2)30824227,2

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