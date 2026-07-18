La Junta impulsa el modelo de minería sostenible de la cantera del Tranco

GabinetedePrensa julio 18, 2026 0
La Junta impulsa el modelo de minería sostenible de la cantera del Tranco

Las actuaciones incluyen la restauración progresiva de los terrenos y nuevos sistemas para optimizar el aprovechamiento del mármol

El delegado territorial de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía en Almería, Guillermo Casquet, ha visitado la cantera del Tranco, en el término municipal de Lubrín, para conocer la evolución de los trabajos de explotación, restauración ambiental y valorización del recurso minero. Durante la visita ha estado acompañado por la jefa del Servicio de Minas, Mercedes Cobreros; la directora facultativa de la explotación, Miriam Rivas; el director ambiental de obra, Israel Aracil; el jefe de cantera, José Franco; y el responsable técnico de Cosentino, Serafín Sabiote.

Guillermo Casquet ha destacado que «la minería andaluza es plenamente compatible con la protección del medio ambiente cuando se desarrolla con planificación, responsabilidad e innovación». En este sentido, ha valorado el esfuerzo que está realizando la explotación para compatibilizar la actividad extractiva con la restauración progresiva de los terrenos, incorporando técnicas que mejoran tanto el aprovechamiento del recurso como la recuperación ambiental de los espacios intervenidos.

Durante el recorrido, el delegado ha podido comprobar el avance de las actuaciones de restauración ambiental que se desarrollan de forma paralela a la actividad extractiva. Entre ellas destaca la recuperación de una escombrera mediante la remodelación geomorfológica del terreno para favorecer su integración en el entorno natural, así como la ejecución de plantaciones con riego por goteo destinadas a consolidar la cubierta vegetal y mejorar la integración paisajística.

Asimismo, los responsables de la explotación han explicado los trabajos de movimiento de tierras para recuperar piedra aprovechable, optimizando los recursos existentes y reduciendo la generación de residuos. También han dado a conocer los procesos de valorización del mármol mediante sistemas de troceado y precribado, que permiten incrementar el rendimiento del recurso y mejorar la eficiencia de la explotación.

Durante la visita se ha puesto de manifiesto que los trabajos de restauración se desarrollan de forma paralela a la actividad extractiva, conforme a los criterios de sostenibilidad y protección ambiental que rigen la actividad minera en Andalucía. Asimismo, se han abordado diferentes cuestiones técnicas relacionadas con las reservas de mármol, los límites de la concesión minera, los derechos mineros colindantes y las demasías, aspectos relevantes para la planificación y el futuro desarrollo de la explotación.

Casquet ha reiterado el compromiso de la Junta de Andalucía con un sector minero moderno, competitivo y sostenible, que constituye un importante motor de desarrollo económico y generación de empleo en la provincia de Almería.

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