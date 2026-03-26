Los hospitales de Almería ofertan 140 plazas de formación sanitaria especializada

Torrecárdenas, Poniente y La Inmaculada presentan su oferta docente con nuevas especialidades y refuerzo en atención primaria

Los hospitales públicos de la provincia de Almería, junto a los Distritos Sanitarios de atención primaria de Almería y Poniente, así como el Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería han celebrado sus jornadas de puertas abiertas dirigidas a los futuros Especialistas Internos Residentes (EIR), en las que han dado a conocer su oferta docente para la próxima convocatoria. En conjunto, los centros hospitalarios ofertan un total de 140 plazas de formación sanitaria especializada, consolidando su capacidad docente y adaptándose a las necesidades actuales del sistema sanitario.



El Hospital Universitario Torrecárdenas concentra la mayor parte de la oferta con un total de 99 plazas de EIR, mayor número que el año anterior. De ellas, 75 corresponden a especialidades médicas, incluidas 15 de atención primaria en el Distrito Sanitario Almería, 16 de Enfermería, con cuatro plazas en atención primaria, tres para Psicología, dos para Farmacia y una plaza, respectivamente, para Física, Química y Biología. Entre las principales novedades, el centro incorporará su primer residente en Medicina de Urgencias y Emergencias, tras haber sido acreditado para esta especialidad, así como la puesta en marcha de la docencia en Inmunología, con la primera plaza ofertada. Asimismo, contará con un segundo residente en Neumología.



Por su parte, el Hospital Universitario Poniente, junto al Distrito Sanitario Poniente, ha presentado una oferta de 28 plazas de EIR distribuidas en diversas especialidades. En el ámbito médico, se incluyen plazas en Análisis Clínicos, Anestesiología y Reanimación, Aparato Digestivo, Cirugía Ortopédica y Traumatología, Medicina Intensiva, Medicina Interna, Medicina del Trabajo, Medicina Familiar y Comunitaria, ésta con ocho plazas, Obstetricia y Ginecología, Pediatría, Psiquiatría y Radiodiagnóstico. Además, se ofertan plazas en Enfermería Familiar y Comunitaria, Enfermería Obstétrico-Ginecológica y Enfermería de Salud Mental, así como una plaza en Farmacia Hospitalaria y otra en Psicología Clínica.



El delegado territorial de la Consejería de Sanidad, Juan de la Cruz Belmonte, ha asistido al encuentro, donde ha subrayado la importancia de la formación sanitaria especializada, destacando que “la formación de nuevos profesionales es fundamental para garantizar la calidad asistencial”, así como “el compromiso de los centros sanitarios con la mejora continua de su oferta docente”.



En el Hospital La Inmaculada del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería, la oferta asciende a 13 plazas, con un refuerzo destacado en atención primaria. En concreto, se ofertan ocho plazas de Medicina Familiar y Comunitaria, dos más que el año anterior, cuatro de Enfermería Familiar y Comunitaria, también con un incremento de dos plazas, y una de Enfermería Obstétrico-Ginecológica.



Las jornadas de puertas abiertas permiten a los futuros residentes conocer de primera mano la organización, instalaciones y programas formativos de los centros sanitarios, facilitando así una elección informada de su especialidad y destino. Estas actividades se enmarcan en la labor informativa habitual de los centros y garantizan el acceso a la información en condiciones de igualdad durante el proceso de selección.