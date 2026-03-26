Obras en autovía A-7 entre los PPKK 824+700 y 824+300 (T.M. El Ejido), en sentido decreciente, para lo que se realizará el cierre del carril derecho

La Jefatura Provincial de Tráfico informa que se van a realizar obras o trabajos de mantenimiento en la autovía A-7 entre los PPKK 824+700 y 824+300 (T.M. El Ejido), en sentido decreciente, para ello, se realizará el cierre del carril derecho.

Las actuaciones se llevarán a cabo, salvo causas de fuerza mayor, el día 27 de marzo desde las 08:00h. hasta las 13:00h.

Para una información actualizada puede consultar en el mapa de estado del tráfico e incidencias de la DGT: https://etraffic.dgt.es/etrafficWEB/