Los humanos están locos

Un chalado es una persona falta de juicio o poco cuerda. Un cateto es una persona inculta e ignorante, cuya única fuente de información es la televisión manipulada.Este artículo tiene una parte autobiográfica, porque se me ha inspirado así.

Me he pasado toda la vida buscando ambientes serenos de nivel cultural, aunque no todos piensen lo mismo, pero donde se pueda hablar de todo sin que nadie se ofenda, y donde no exista una colección de complejos mentales y reacciones absurdas, pero mi gozo se fue a un pozo durante muchos años en mi tierra.

Nací en una familia distópica, pero bien situada, fui a un colegio La Salle de fanáticos religiosos y de compañeros que me atacaban sin razón, y luego a un instituto de profesores locos que aprobaban a quienes les daba la gana. Parece que aquella locura era típica de mi tierra en aquel entonces. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? me preguntaba.

Empecé a encontrar la normalidad cuando salí fuera de mi tierra, especialmente en Madrid. Allí encontré una Facultad donde se trataba a las personas con respeto, a pesar a pesar de vivir en los años locos de la transición española, donde proliferaban las huelgas y los mítines, que entonces me parecían absurdos, porque eran jóvenes progres tratando de labrarse una carrera política que les hiciera ricos, pero poco a poco fui descubriendo una élite intelectual que me encantó. Muchos políticos llegaron al poder con una mano detrás y otra delante, y salieron del poder con una fortuna detrás y otra delante.

Primero descubrí a mi elegante amigo asturiano Vicente Guzmán, quien fue un compañero inseparable durante muchos años, me transmitió mucho conocimiento y nunca me traicionó. No sé si seguirá vivo, porque hace muchos años que no tengo contacto con él. Luego tuve la suerte de ser discípulo del profesor de Yoga, Ramiro Calle, quien me abrió las puertas a la Filosofía Oriental y al conocimiento de los grandes yoguis y lamas, luego a la tertulia semanal de los profesores Agustín García Calvo y Fernando Savater, luego a las conferencias de Fernando Sánchez Dragó y Antonio Escohotado, y luego tuve la suerte de conocer a maestros espirituales como Lanza del Vasto y Emilio Fiel ‘Miyo’, entre otros muchos, y me parecía haber alcanzado el cielo.

Todos ellos y muchos más me abrieron la mente a un mundo culto y refinado, desconocido para un chico de provincias, cansado de un mundo absurdo y cateto. Pero cuando terminé mi carrera tuve que volver a mi tierra a trabajar en un periódico que parecía otra galería de locos, empezando por el director que era un enfermo mental, paranoico, obsesivo, arrogante y tirano, que ahora se dedica a sacar los trapos sucios de la monarquía para así sentirse superior. Y otra vez me hice la famosa pregunta ¿qué he hecho yo para merecer esto?

He tardado años en descubrir la respuesta a la famosa pregunta. Parece ser que a todos los espíritus que hemos elegido ascender antes de nacer, con el fin de alcanzar la Verdad Suprema para el beneficio de todos los seres, se nos somete a todo tipo de pruebas absurdas y humillantes para probar nuestro temple. Y vaya si lo han probado, hasta el punto de volverme casi loco, pero poco a poco voy recuperando la cordura y viendo mi vida con mayor claridad, gracias a Dios. Escribir y comunicar es la mejor terapia que he encontrado. Sin rencor ni ira, porque nunca sucedió nada sino que fue una mala pesadilla. La mayoría de esos chalados ya están muertos, y espero que hayan visto desde el otro lado los personajes tan ridículos que representaron.

Antonio Escohotado expuso la idea de que gobernar a otros debería ser un delito, como crítica al autoritarismo y al colectivismo que suponen la anulación de la libertad individual a favor del poder de unos pocos. Escohotado defendía que gobernar a otros es una forma de injusta de dominio y, por lo tanto, debería estar perseguido, ya que perpetúa la lógica esclavista y clerical que deben abandonar las sociedades modernas en favor de una libertad responsable.

Escohotado postula la libertad y el derecho individual como valores supremos y denuncia a todo sistema que subordina al sujeto bajo el interés del grupo, transformándolo en objeto de administración y control. Equipa el afán de gobernar a un dogmatismo aplicado a la vida social, por lo que legislar sobre la moral de los individuos, o castigar acuerdos entre adultos, supone invadir una esfera que debería ser inviolable.

Esta postura surge de su profundo apego a la defensa de la responsabilidad y la autonomía personal, considerando que el interés colectivo no puede justificar nunca la subordinación del individuo y que, en última instancia, gobernar implica ejercer violencia moral y coerción sobre otros. En sus obras, como “Los enemigos del comercio”, Escohotado se esfuerza por mostrar cómo las ideologías utópicas siempre terminan justificando autoritarismos y sociedades jerárquicas, bajo el pretexto de “justicia social”.

Argumenta que sólo se debería intervenir jurídicamente cuando la libertad de uno afecta la de otro, pero nunca cuando se trata de decisiones personales asumidas voluntariamente; de ahí su crítica a la penalización de gobernar o intervenir en el libre acuerdo entre adultos. Esta idea resuena en debates sobre democracia, paternalismo estatal y límites del poder político, donde sigue siendo objeto de críticas profundas la legitimidad del gobierno sobre la vida de otros.

¿Cómo sobrevivir a la locura del fin de los tiempos? pregunta James Gilliland. Lo peor es que la sociedad es un manicomio, dado que son contagiosas las enfermedades mentales cuando todos están locos y no hay gente cuerda. Todo por falta de autoconciencia.

La locura del fin de los tiempos se refiere a comportamientos irracionales, colectivos o individuales, donde se cree inminente la llegada de acontecimientos apocalípticos caracterizados por el miedo, la pérdida de control y la ruptura de las normas sociales. El fin de los tiempos se asocia con la llegada de eventos extraordinarios y la transformación espiritual del mundo. En este contexto, se describe un periodo de tribulación, engaño, aparición de falsos profetas y un aumento del mal, lo que puede provocar miedo, ansiedad y comportamientos extremos.

La frase «los seres humanos están locos» suele usarse para destacar las contradicciones, irracionalidades y peculiaridades del comportamiento humano. Lacan, a través del aforismo «todo el mundo está loco», señala cómo el pensamiento humano está marcado por delirios, errores de percepción y una creación constante de realidades subjetivas. Nietzsche también dijo: “En los individuos, la locura es rara; pero en grupos, partidos, naciones y épocas, es la regla”.

Según Tom Braun Senior los seres humanos están locos porque sufren principalmente por sus propios pensamientos, actitudes y creencias irracionales. La locura se explica como consecuencia de un ego desbocado, la incapacidad de disfrutar la vida y la tendencia a quejarse. En resumen, la locura humana es una mezcla de imaginación, irracionalidad, creatividad y contradicción.

El sufrimiento y los problemas personales nacen de una mente no entrenada y de pensamientos autodestructivos. Se refiere a la mente humana como un ogro o un vampiro, que domina y esclaviza a la persona, hasta que ésta aprende a domesticarla y a tomar el control de sus pensamientos. La mayoría de la gente sufre porque adopta pensamientos negativos, se resiste inútilmente a la realidad y se obsesiona con que sean diferentes las cosas. Cada ser humano vive una realidad subjetiva, creada y filtrada por su mente. Lo que piensas, es lo que eres.

Lo que estamos presenciando es desconcertante.https://x.com/WarClandestine/status/1962926591505310078

Estén preparados, porque está a punto de suceder algo.https://rumble.com/v6ygtwo-p-3723b-ds-trapped-on-epstein-trump-sends-message-to-putin-xi-and-kim-stand.html?e9s=src_v1_cbl%2Csrc_v1_ucp_a

¿Quién está detrás de las operaciones mundiales de acoso grupal organizado?https://gangstalkingmindcontrolcults.com/who-what-is-behind-global-organized-stalking-ops-insights-from-tis/

Gesara llega al capitolio de Luisiana en 2025. La revolución monetaria busca acabar con el IRS y quitarle el poder a la Fed.https://amg-news.com/nesara-hits-the-louisiana-state-capitol-2025-monetary-revolution-aims-to-end-the-irs-and-strip-power-from-the-fed-video/

sería inevitable una .- Parecen contradictorios los datos, aumenta la y cada vez es más difícil distinguir entre una volatilidad temporal y un cambio fundamental de sistema.https://www.youtube.com/watch?v=YfeF08wkd0c Está en marcha la fase final de la operación Fénix, marcando un punto de inflexión histórico en la lucha por la liberación financiera mundial. Diciembre de 2025 traerá un progreso innegable con mayores riesgos que nunca.

Al acercarnos al 2026, la humanidad está al borde de la liberación financiera. El QFS, Gesara y los centros de redención son armas contra la opresión financiera. Se está desmoronando el poder de la élite, y nada puede detener lo que se avecina. Ha llegado el amanecer de una nueva era. La transformación es imparable.

El escenario está preparado. Los bancos se están desmoronando. Los medios están colapsando. Los gobiernos títeres se están quedando sin influencia.

¿Qué viene después? El caos de la verdad. Mercados en caída libre. Disturbios en la calle mientras despiertan los durmientes a una realidad que no pueden comprender.

Pero de las cenizas, surge el orden. No el orden de la tiranía. El orden de la luz: el sistema financiero cuántico. El regreso de la soberanía respaldada por oro . La restauración de la ley, y no la esclavitud marítima.

. La restauración de la ley, y no la esclavitud marítima. Por eso no debes temer al silencio. Por eso no debes quebrarte cuando llegue el apagón, porque cuando hable el EBS, no será la voz de la tiranía, sino la voz de la liberación. Es el martillo que destroza la ilusión. Es el amanecer que rompe la noche más larga. El protocolo del apagón no es el fin sino el principio.

Mantén la calma. Mantente alerta. Cuando se oscurezcan las pantallas, recuerda esto: La oscuridad es prueba de que está a punto de hablar la luz.

El Vaticano emitirá un decreto de medianoche, “Ad tempus nullius”: Traducción: “Jurisdicción nula”.

«Cuidado con el agua».- Esta frase sugiere que se avecina algo importante, instando a prestar mucha atención a los acontecimientos en desarrollo, especialmente a aquellos que a primera vista podrían parecer menores o sin relación. La advertencia a «vigilar las aguas» subraya la urgencia del momento, animando a la gente a mantenerse informada y analizar críticamente los acontecimientos que se desarrollan a su alrededor.https://operationdisclosureofficial.com/2025/09/02/x22-report-episode-3722-trump-following-andrew-jackson-agenda-judicial-coup-is-failing/

C ultos saturninos detrás de las corporaciones modernas.- Se presentan como símbolos inofensivos de progreso, tecnología y riqueza. Pero tras los logotipos, la arquitectura y los rituales corporativos se esconde algo mucho más antiguo y perturbador: el culto a Saturno . Desde símbolos secretos a simple vista hasta la obsesión esotérica por el control, el sacrificio y los ciclos infinitos.https://youtu.be/luBONYQH8Ro

detrás de las corporaciones modernas.- Se presentan como símbolos inofensivos de progreso, tecnología y riqueza. Pero tras los logotipos, la arquitectura y los rituales corporativos se esconde algo mucho más antiguo y perturbador: el culto a . Desde símbolos secretos a simple vista hasta la obsesión esotérica por el control, el sacrificio y los ciclos infinitos.https://youtu.be/luBONYQH8Ro El gran desenlace , punto de inflexión para la civilización, según Ariel Prolotario1 .- Durante los próximos cinco a diez años, el panorama mundial experimentará una transformación tan profunda que parecerá una saga de ciencia ficción, impulsada por la revaluación monetaria (RV), los pagos de dividendos, la inteligencia artificial, los fondos soberanos de inversión (SWF), la energía de punto cero y la tecnología desclasificada. Esta transformación culminará en una humanidad unida, donde lo imposible se convertirá en realidad. No estamos lejos de nada de eso, porque se están aplicando medidas ahora.https://www.patreon.com/posts/prolotarios-on-137993707

, punto de inflexión para la civilización, según .- Durante los próximos cinco a diez años, el panorama mundial experimentará una transformación tan profunda que parecerá una saga de ciencia ficción, impulsada por la revaluación monetaria (RV), los pagos de dividendos, la inteligencia artificial, los fondos soberanos de inversión (SWF), la energía de punto cero y la tecnología desclasificada. Esta transformación culminará en una humanidad unida, donde lo imposible se convertirá en realidad. No estamos lejos de nada de eso, porque se están aplicando medidas ahora.https://www.patreon.com/posts/prolotarios-on-137993707 El escenario mundial está repleto de actividad, desde los cambiantes panoramas económicos hasta la diplomacia internacional de alto riesgo. La turbulencia económica actual no es simplemente una crisis sino un desmonte deliberado del viejo sistema para allanar el camino a uno nuevo, y el oro juega un papel crucial al señalar este cambio monumental. Desde el desmoronamiento de las antiguas estructuras económicas y la exposición de la influencia institucional, hasta una compleja partida de ajedrez geopolítica que implica a líderes mundiales y una lucha de poder oculta, la narrativa sugiere una serie de acontecimientos cuidadosamente orquestados que conducen a un gran despertar y a un reinicio mundial.https://operationdisclosureofficial.com/2025/09/03/x22-report-episode-3723-trump-is-resetting-the-world-economy-trump-sends-message-to-putin-xi-and-kim/

Las órdenes ejecutivas e indultos de Biden podrían ser declarados nulos y sin valor porque fueron firmados con ‘autopen’.https://x.com/TheIntelSCIF/status/1963328294436352293

podrían ser declarados nulos y sin valor porque fueron firmados con ‘autopen’.https://x.com/TheIntelSCIF/status/1963328294436352293 Rusia y China firman un acuerdo para construir el gasoducto Power of Siberia 2, demorado durante mucho tiempo.https://www.cnbc.com/amp/2025/09/02/power-of-siberia-2-russia-signs-new-gas-pipeline-deal-with-china.html

y firman un acuerdo para construir el gasoducto Power of Siberia 2, demorado durante mucho tiempo.https://www.cnbc.com/amp/2025/09/02/power-of-siberia-2-russia-signs-new-gas-pipeline-deal-with-china.html Canadá está en dificultades; las empresas amenazan con irse del país. La economía canadiense está en recesión, al igual que Alemania. La inflación en la UE está empezando a aumentar. La independencia de la Fed está quedando al descubierto. El oro revela el rumbo de la economía.https://rumble.com/v6ygs1g-ep-3723a-is-gold-telegraphing-what-is-happening-trump-is-reseting-the-world.html?e9s=src_v1_ucp_a

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones. Mi seudónimo es Miski Liu Suria.