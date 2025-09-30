Los Ingenieros de Caminos han gestionado más de 70.000 millones de inversión en obra pública en Andalucía en los últimos 25 años

La Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos celebra este 2025 medio siglo de historia haciendo balance y mirando los retos del futuro • En torno a 20.000 empresas de Ingeniería se han creado en la comunidad en estos 50 años. En la actualidad, el 10% de las empresas activas en Andalucía están vinculadas a la Construcción • El Colegio congrega el 2 de octubre en Málaga a 250 colegiados de todas las provincias en una gala conmemorativa, en la que contaremos con la presencia del alcalde Francisco de la Torre, de la consejera y el viceconsejero de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, del viceconsejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente y de la alcaldesa de Granada, entre otras autoridades • Un libro, que se publicará a final de año, y una exposición itinerante, bajo el título ’50 Años – 50 Obras’, homenajearán los hitos históricos de la Ingeniería en Andalucía, Ceuta y Melilla La Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP) cumple este 2025 medio siglo de historia y lo hace evaluando la contribución de la profesión al avance de este territorio, su importante peso específico en el PIB regional y revisando los retos a medio y largo plazo. Sólo en los últimos veinticinco años, y aún a pesar de la dura crisis económica vivida desde 2008, los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos han gestionado más de 70.000 millones de euros de inversión en obra pública en Andalucía -un 12% del total nacional-. En sus manos está la planificación, proyecto, ejecución y gestión de las obras en carreteras, aeropuertos, puertos, recursos hídricos, costas, en energías renovables, en urbanismo y planificación del territorio, en grandes estructuras, medio ambiente o movilidad, entre otras. El peso económico de la obra civil y las infraestructuras en Andalucía ha sido determinante tanto para la actividad productiva como para la cohesión territorial en Andalucía durante los primeros 25 años del siglo actual. En cuanto a subsectores, las carreteras y el transporte ferroviario concentran gran parte del esfuerzo inversor, seguidos por la gestión del agua (presas, conducciones, depuración y regadíos) y los proyectos portuarios y aeroportuarios. Esta diversificación ha permitido que la obra civil andaluza contribuya no solo al crecimiento económico, sino también a la modernización de la base productiva, al fomento de la movilidad sostenible y a la resiliencia frente al cambio climático.

Actualmente, casi el 10% de las empresas activas en la región están vinculadas al sector de la construcción, lo que supone un total de 60.000. Además, la recuperación del empleo ha sido sostenida y, tras los peores años de la recesión, supera a día de hoy los 270.000 ocupados, con una creciente participación de profesionales cualificados vinculados a la Ingeniería Civil. Tras el fuerte ciclo expansivo vivido entre 2000 y 2007, con niveles récord de inversión pública y privada en este ámbito, el sector sufrió un desplome a raíz de la crisis financiera de 2008. En esa etapa, el empleo en la construcción en Andalucía llegó a caer más de un 50% respecto a su máximo histórico, y el Valor Añadido Bruto (VAB) de la rama constructora se redujo de forma drástica. A partir de 2014 se inicia una recuperación gradual. En términos de licitación pública, Andalucía ha pasado de mínimos históricos -incluso por debajo de mil millones de euros anuales- a aproximarse en 2024 a los 4.000 millones de euros, la cifra más alta de los últimos quince años. Este 2025 ya registra en los primeros seis meses el mayor volumen de licitación de obra pública desde 2009, alcanzando los 3.600 millones de euros. El impacto macroeconómico de estas inversiones es muy significativo. Según diferentes estimaciones, cada millón de euros invertido en obra civil se traduce en alrededor de 0,78 millones adicionales de PIB, genera unos 12 empleos a tiempo completo y cerca de 620.000 euros retornan a la Administración vía impuestos, seguros sociales y tasas. Esto explica que, incluso con un peso relativo menor que en los ejercicios previos a 2008, el sector siga actuando como palanca de crecimiento y estabilización. En este sentido, el VAB de la construcción en Andalucía creció un 4,7% en 2024, muy por encima de la media nacional (2,8%) y de la Eurozona (0,9%), lo que subraya la fortaleza del sector en la región. Programa del aniversario Los años previos al boom de la Expo’92, que no sólo impulsó Sevilla, sino que vertebró Andalucía a nivel viario y ferroviario, dibujaron en la Comunidad algunos de los grandes hitos de las infraestructuras de estos 50 años, como la A-92 –que más de tres décadas después continúa siendo su arteria principal-. Estos días se cumple también el décimo aniversario del puente de la Constitución de 1812, que se ha convertido en un emblema de Cádiz y supuso un antes y un después para la conectividad de la Bahía gaditana. Estas son dos de las 50 actuaciones recogidas en una exposición y un libro conmemorativo, bajo el título ’50 Años – 50 Obras’. La exposición, patrocinada por Guamar y Actüa Infraestructuras, se inaugurará en la Alameda Principal de Málaga el 2 de octubre, junto a representantes municipales y colegiales. En los 15 prismas y 45 paneles que la componen se acerca el Colegio y la Ingeniería Civil a la ciudadanía contando “nuestra historia, quiénes somos y qué hacemos, a través de 50 obras claves en el territorio andaluz, en Ceuta y en Melilla”. La muestra estará hasta el 16 de octubre en Málaga e irá pasando después por otras capitales andaluzas. El libro, que será una versión extendida de esta exposición, se presentará a final de año. Se estima que en estos 50 años se han creado en torno a 20.000 empresas de Ingeniería en la comunidad andaluza. Entre los más de 3.500 colegiados de la Demarcación están los fundadores y gestores de algunas de las principales constructoras y consultoras andaluzas, como Sando, UG21, Azvi, Eiffage Infraestructuras, Guamar, Vialterra, Jarquil, Martín Casillas, Civile, Heliopol, Maygar, Glesa, Hormacesa, Redio y Delta Infraser. Todas ellas patrocinadores del 50 aniversario de Caminos Andalucía, Ceuta y Melilla y congregados entre los 250 asistentes a la Gala Conmemorativa que se celebrará la noche del 2 de octubre en la Hacienda del Álamo en Málaga.

En ella dará la bienvenida el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre Prados, y clausurará la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz. El Decano de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Juan Manuel Medina, se centrará en lo que supone este aniversario; la decana de la unificación de Caminos Andalucía, Ceuta y Melilla, Virginia Sanjuán, hará una mirada a la historia de la Demarcación; y el presidente del CICCP, Miguel Ángel Carrillo abordará dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Entre el público estarán los miembros de las juntas rectoras de este medio siglo, junto al viceconsejero de Fomento Articulación del Territorio y Vivienda, Mario Muñoz-Atanet; el viceconsejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Sergio Arjona; además de varios directores generales de la Junta, todos ellos Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos; la alcaldes de Granada, Marifrán Carazo; la directora técnica de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Nuria Jiménez; la directora de la Escuela Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Granada, Mónica López; representantes de CEACOP, ASICA, ACP Málaga y otros representantes de los ayuntamientos de Granada y Málaga.