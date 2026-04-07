Los Premios Empiria refuerzan la lucha contra la desinformación en salud e incorporan una categoría de educación

En un contexto marcado por la proliferación de bulos y desinformación en salud y alimentación, la plataforma Kómoda News ha abierto el plazo de presentación de candidaturas para la segunda edición de los Premios Empiria, unos galardones que reconocen los mejores proyectos de comunicación que contribuyen a la defensa de la ciencia, la información y comunicación rigurosa y la lucha contra la desinformación en España.Los Premios Empiria, que cuentan con el aval de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS), distinguen iniciativas que promueven el conocimiento científico basado en la evidencia y refuerzan el papel de la información rigurosa en la sociedad. El jurado está compuesto por expertos en comunicación e información científica, salud y nutrición.En esta segunda edición, Kómoda News incorpora una nueva categoría para premiar la mejor iniciativa de educación en salud, que se suma a las ya existentes: mejor proyecto de divulgación científica y mejor iniciativa en defensa de la ciencia. Además, se otorgará nuevamente el Premio Especial del Jurado, destinado a reconocer la trayectoria de una persona o institución destacada en la promoción del conocimiento científico y la salud.En la primera edición de los Premios Empiria, celebrada el pasado año en el Ateneo de Madrid, fueron reconocidas iniciativas presentadas por la Organización Médica Colegial, el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y la Asociación de Enfermería Nutricional y Dietética (AdENyD), junto con la doctora María Neira, en aquel momento directora del Departamento de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud de la Organización Mundial de la Salud, quien recibió el Premio Especial del Jurado.“Nos encontramos ante una nueva realidad comunicativa en la que cada vez es más complejo combatir la desinformación”, explica Paula Carrera, directora de Kómoda News. “Por eso es tan importante reconocer iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad de la información en salud y a acercar el conocimiento científico a la sociedad”, añade.Por su parte, el Dr. Rafael Urrialde, experto en seguridad alimentaria, nutrición y sostenibilidad y miembro del comité editor de Kómoda News, explica la importancia de la incorporación de una categoría específica de educación en salud que “responde a la necesidad de impulsar proyectos que no solo informen, sino que ayuden a la ciudadanía a conocer y adquirir hábitos saludables y dispongan de una mayor formación en salud, así como una herramienta de transferencia del conocimiento”. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 15 de junio y las candidaturas podrán presentarse a través del formulario disponible en la web oficial de Kómoda News -donde también se pueden consultar las bases- o por correo electrónico. El fallo del jurado se dará a conocer antes del 10 de julio y la entrega de los galardones tendrá lugar en una ceremonia que se celebrará en octubre.

Sobre Kómoda News

Kómoda News es una plataforma de conocimiento que ofrece un espacio para que los profesionales contribuyan a la transferencia de conocimiento científico en los ámbitos de la salud, la alimentación, la nutrición, la sostenibilidad y los estilos de vida. Kómoda News ha sido reconocida con el Premio Estrategia NAOS en la modalidad Iniciativa Empresarial, otorgado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) en la Edición 2025 por ser una plataforma digital de información abierta y gratuita, creada para combatir la desinformación en salud, alimentación y estilos de vida mediante divulgación rigurosa y accesible.La plataforma es una iniciativa de la consultora Torres y Carrera, que impulsa este proyecto con el objetivo de promover el rigor en la divulgación científica y combatir la desinformación. Kómoda News cuenta con un comité editor formado por expertos técnicos y periodistas especializados en salud, y reúne más de 50 colaboraciones de expertos, realizadas de forma altruista y transparente.