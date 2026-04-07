Miski Liu Suria

La gente no discute por la Verdad, sino por el orgullo de tener razón.

División de la realidad

Control y poder

Según David Ike

Realidades diferentes

División en dos grupos

Conciencia y despertar

Frecuencia y conciencia

Control de la percepción

Naturaleza de la realidad

Cuestionando lo establecido

Atrapados en el relato oficial

Manipulación de la percepción

https://miski-liu-suria.blogspot.com

David Icke explica que la humanidad está entrando en una “división masiva de la realidad”. Sostiene que la gente se está separando en dos formas de percibir el mundo: una condicionada por el sistema y otra basada en cuestionarlo y expandir la conciencia. Se plantea que está limitada la percepción humana.

La humanidad se está separando en dos formas de percibir la realidad: una controlada y otra más consciente, basada en cuestionar lo establecido. No sólo vivimos una crisis, sino una división de la percepción: la gente está viendo realidades diferentes según su nivel de conciencia. Esa fractura alimenta el conflicto, el miedo y el control, mientras que el despertar implica recuperar una visión unificada de la realidad.

David Icke interpreta esta idea como una fractura de la percepción colectiva: una parte de la humanidad estaría despertando a una realidad oculta, mientras que otra parte sigue atrapada en el relato oficial. Esa división no es sólo social o política, sino también mental y vibratoria: miedo, conflicto y manipulación mantienen separados a los seres humanos, mientras que el despertar implica reconocer una conciencia más unificada.

La realidad es percepción. Lo que llamamos ‘realidad’ depende de cómo interpreta la información el cerebro. Sólo percibimos una pequeña parte de lo que existe. La sociedad se está separando en gente que acepta la versión oficial del mundo y en otra gente que la cuestiona y desarrolla otra percepción

Afirma que instituciones y sistemas influyen en cómo ve la realidad la gente. Esto mantiene a la mayoría dentro de una visión limitada. Plantea que expandir la conciencia permite ver más allá de esa realidad limitada. Cada ser humano elige en qué lado de la realidad estar.

La realidad no sería algo objetivo, sino una interpretación del cerebro. El cerebro actúa como un decodificador de información, como una radio. Afirma que los sistemas de poder influyen en cómo percibimos la realidad. Esa influencia mantiene a la mayoría dentro de una visión limitada del mundo. Introduce la idea de que todo es energía y frecuencia, y que la percepción humana

solo capta una pequeña parte de lo que existe.

SIMULACIÓN

En una entrevista de Mauro Biglino a David Icke, éste cuestionan la realidad, la historia y las creencias tradicionales desde perspectivas no convencionales. Icke plantea que la realidad es una especie de simulación, que la religión y la política sirven como mecanismos de control, y que salir de ese marco exige cambiar de conciencia.

La entrevista se centra en las ideas de David Icke sobre la realidad como una simulación, el cerebro como un procesador de información y la religión como una herramienta de control. A su juicio, existen élites que controlan la percepción de la realidad y habla de manipulación social, mediática y cultural. Icke describe el cerebro como una especie de ordenador biológico que decodifica información en lugar de producir la realidad misma.

Sostiene que la religión, la política y la ciencia ortodoxa pueden funcionar como sistemas de creencias rígidos que dividen a la gente y ayudan a mantener el control, y vincula los conflictos mundiales con la generación de respuestas humanas basadas en el miedo. Afirma que escapar de la simulación requiere un cambio de frecuencia, de conciencia y de identidad propia.

REVELACIÓN

El Jinete de la Tormenta afirma que pronto se revelará información sobre los híbridos, las civilizaciones antiguas y las bases subterráneas en Irán y en el Vaticano. Sostiene que el Vaticano oculta una gran biblioteca subterránea con conocimientos y tecnología muy antiguos, relacionados con los ángeles, los gigantes y los seres híbridos descritos en la Biblia.

Presenta la situación como parte de una operación mundial que cambiará el sistema financiero y revelará verdades bíblicas. Sostiene que se revelará esta información públicamente “en pocas semanas” y que los acontecimientos actuales forman parte de una operación espiritual mundial que transformará el planeta.

También vincula estas ideas con Oriente Medio donde habría bases subterráneas, tecnología avanzada, pirámides ocultas y puertas estelares. Además, asegura que varios líderes mundiales estarían colaborando en secreto para desmontar el viejo sistema financiero. Afirma que ocurrirá pronto una revelación sobre estos temas y cambiará el mundo.

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NOTICIAS DEL RESETEO

Viniste aquí para presenciar el mayor espectáculo del mundo.https://www.goodlion.tv/instantwatch?utm_campaign=8b8e77f2-1ebc-4cd9-b807-dd774feb7497&utm_source=so&utm_medium=mail&cid=2b93864e-c1b1-49ca-95f6-6b169e9c8439

Mensaje de Shadow Intel.- La era dorada no está por venir, ya está aquí. Gesara activado en 209 naciones. La próxima caída será impactante. ¿Qué harás primero con tu libertad?https://x.com/shadowintel2/status/2040515977071280614

Mensajes crípticos de Axios4B:

Protocolo de resurrección . El tiempo se ha agotado.

. El tiempo se ha agotado. El poder oculto quería una tragedia. Querían una excusa para alargar esto.

Creían que la oscuridad duraría para siempre. Se equivocaron.

Los recursos están desplegados. Los objetivos están fijados.

Ha muerto el viejo sistema. Ha comenzado la resurrección.

La arquitectura del QFS está totalmente operativa.

La tormenta ya no se acerca. Ha llegado.

La luz siempre vence a la oscuridad.

Observa el agua.

https://t.me/AXIOS4B

ORIENTE MEDIO

Nuevos ataques contra la isla de Jarg , principal terminal petrolera.https://efe.com/mundo/2026-04-07/eeuu-bombardeo-isla-jarg-iran/

, principal terminal petrolera.https://efe.com/mundo/2026-04-07/eeuu-bombardeo-isla-jarg-iran/ Irán rechazó el alto el fuego en respuesta a la propuesta estadounidense.https://www.iranintl.com/en/202604066832

rechazó el alto el fuego en respuesta a la propuesta estadounidense.https://www.iranintl.com/en/202604066832 Advertencia de Trump a Irán : “¡Abre el maldito estrecho, maldito loco!”https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=267087

a : “¡Abre el maldito estrecho, maldito loco!”https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=267087 Irán advierte a EEUU de que responderá más allá de la región si cumple sus amenazas.https://efe.com/mundo/2026-04-07/iran-respuesta-amenazas-eeuu-region/

advierte a EEUU de que responderá más allá de la región si cumple sus amenazas.https://efe.com/mundo/2026-04-07/iran-respuesta-amenazas-eeuu-region/ Irán reconstruye sus bases de misiles en cuestión de horas.https://esrt.press/actualidad/597602-inteligencia-estadounidense-iran-reconstruye-bases

reconstruye sus bases de misiles en cuestión de horas.https://esrt.press/actualidad/597602-inteligencia-estadounidense-iran-reconstruye-bases La Guardia Revolucionaria iraní confirma la muerte de su jefe de Inteligencia.https://efe.com/mundo/2026-04-06/jefe-inteligencia-guardia-revolucionaria-iran/

Israel bombardeó la planta iraní de Pars Sur , el mayor yacimiento de gas del mundo.https://efe.com/mundo/2026-04-06/ataque-petroquimica-pars-sur-iran/

bombardeó la planta iraní de , el mayor yacimiento de del mundo.https://efe.com/mundo/2026-04-06/ataque-petroquimica-pars-sur-iran/ Hallan un yacimiento de gas frente a la costa de Egipto en un momento clave.https://es.euronews.com/business/2026/04/07/el-hallazgo-de-gas-frente-a-la-costa-de-egipto-llega-en-un-momento-critico-por-la-guerra-c

en un momento clave.https://es.euronews.com/business/2026/04/07/el-hallazgo-de-gas-frente-a-la-costa-de-egipto-llega-en-un-momento-critico-por-la-guerra-c El Líbano pide negociaciones con Israel para evitar una catástrofe humanitaria.https://es.euronews.com/my-europe/2026/03/31/libano-pide-negociaciones-con-israel-evitar-catastrofe-humanitaria

pide negociaciones con Israel para evitar una catástrofe humanitaria.https://es.euronews.com/my-europe/2026/03/31/libano-pide-negociaciones-con-israel-evitar-catastrofe-humanitaria Trump recuerda su ultimátum y subraya que «Irán puede ser arrasado en una noche».https://www.europapress.es/internacional/noticia-trump-recuerda-ultimatum-subraya-iran-puede-ser-arrasado-noche-20260406212203.html

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ECONOMÍA

Sube el petróleo y bajan las acciones a medida que aumenta la retórica bélica.https://www.zerohedge.com/markets/oil-stocks-down-war-rhetoric-rises-deadlines-loom

y bajan las acciones a medida que aumenta la retórica bélica.https://www.zerohedge.com/markets/oil-stocks-down-war-rhetoric-rises-deadlines-loom La guerra actual y la crisis sanitaria buscaban provocar un reinicio financiero orquestado por los mundialistas, según Infowars.https://www.infowars.com/posts/urgent-warning-the-iran-war-is-covid-2-0-a-globalist-economic-trap-meant-to-trigger-a-global-financial-collapse

El peaje de Teherán para el estrecho de Ormuz divide a los países en tres categorías: hostiles, neutrales y amigos.https://www.zerohedge.com/energy/tehrans-toll-booth-strait-divides-countries-3-categories

para el estrecho de divide a los países en tres categorías: hostiles, neutrales y amigos.https://www.zerohedge.com/energy/tehrans-toll-booth-strait-divides-countries-3-categories El estrecho de Ormuz registró el tránsito de quince buques en 24 horas, mientras que dieron un giro repentino dos petroleros con gas natural licuado qatarí.https://www.zerohedge.com/geopolitical/hormuz-sees-15-ships-transit-24-hours-two-tankers-qatari-lng-make-sudden-u-turn

registró el tránsito de quince buques en 24 horas, mientras que dieron un giro repentino dos petroleros con natural licuado qatarí.https://www.zerohedge.com/geopolitical/hormuz-sees-15-ships-transit-24-hours-two-tankers-qatari-lng-make-sudden-u-turn Irán permite a los buques iraquíes utilizar el estrecho de Ormuz mientras el total de tránsitos semanales alcanza el nivel más alto desde el comienzo de la guerra.https://www.zerohedge.com/energy/iran-allows-iraqi-ships-use-strait-hormuz-total-weekly-transits-reach-highest-war-began

EUROPA

Todos los hombres alemanes de entre 17 y 45 años deben obtener ahora la aprobación del ejército para viajes al extranjero que duren más de tres meses.https://www.zerohedge.com/military/all-german-men-aged-17-45-must-now-obtain-army-approval-trips-abroad-lasting-more-3-months

de entre 17 y 45 años deben obtener ahora la aprobación del ejército para viajes al extranjero que duren más de tres meses.https://www.zerohedge.com/military/all-german-men-aged-17-45-must-now-obtain-army-approval-trips-abroad-lasting-more-3-months Vance critica a Bruselas y promete ayudar a Orbán .https://es.euronews.com/my-europe/2026/04/07/vicepresidente-eeuu-vance-arremete-contra-bruselas-promete-ayudar-orban-votacion-hungria

critica a y promete ayudar a .https://es.euronews.com/my-europe/2026/04/07/vicepresidente-eeuu-vance-arremete-contra-bruselas-promete-ayudar-orban-votacion-hungria Orbán y sus aliados acusan a Meta de interferir en las elecciones de Hungría.https://es.euronews.com/my-europe/2026/04/06/the-cube-orban-y-sus-aliados-acusan-a-meta-de-interferir-en-las-elecciones-de-hungria

ESPAÑA

El tirón de Semana Santa genera 211.510 empleos.https://www.eleconomista.es/economia/noticias/13856363/04/26/la-afiliacion-media-marca-un-nuevo-record-con-21882147-tras-sumar-marzo-211510-cotizantes-por-el-tiron-de-la-hosteleria-ante-semana-santa.html

genera 211.510 empleos.https://www.eleconomista.es/economia/noticias/13856363/04/26/la-afiliacion-media-marca-un-nuevo-record-con-21882147-tras-sumar-marzo-211510-cotizantes-por-el-tiron-de-la-hosteleria-ante-semana-santa.html España pone en manos de EEUU el suministro de crudo y gas.https://www.eleconomista.es/energia/noticias/13856551/04/26/hito-inedito-en-la-energia-espanola-eeuu-lidera-por-primera-vez-la-venta-de-petroleo-y-gas-al-mismo-tiempo.html

El Airbus español C295, protagonista del rescate del piloto estadounidense en Irán.https://www.eleconomista.es/industria/noticias/13856903/04/26/el-c295-espanol-de-airbus-protagonista-inesperado-del-rescate-del-piloto-estadounidense-en-iran.html

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/@miskiliusuria/videos

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulacione