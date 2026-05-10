LOS SINDICATOS DEL COMITÉ DE EMPRESA DE GRUPO CONTROL ALMERÍA DESMIENTEN EL COMUNICADO DE FTSP-USO

Las organizaciones sindicales UGT, CSIF, Alternativa Sindical, STS-A y Redes, integrantes del Comité de Empresa de Grupo Control Almería, queremos trasladar a la opinión pública y a la plantilla nuestro rechazo al comunicado difundido recientemente por la sección sindical de FTSP-USO, así como a las manifestaciones realizadas posteriormente en distintos medios de comunicación, en las que dicha organización se atribuye en exclusiva la consecución de la dotación de chalecos antitrauma para los trabajadores y trabajadoras. Tras la publicación de estas declaraciones en prensa, el Comité de Empresa de Grupo Control Almería, representado por las organizaciones sindicales firmantes, ha mostrado su sorpresa ante unas afirmaciones que no se corresponden con la realidad de los hechos. Por responsabilidad y respeto hacia la plantilla y hacia la opinión pública, nos vemos en la obligación de aclarar la situación para que tanto los trabajadores y trabajadoras como la ciudadanía conozcan la verdad sobre el origen de esta reivindicación y su desarrollo.

Los sindicatos firmantes consideramos necesario aclarar que esta mejora en materia de seguridad laboral no responde a la actuación aislada de una única organización sindical, sino al trabajo conjunto desarrollado durante la anterior legislatura por el conjunto del Comité de Empresa. Durante ese periodo se mantuvieron numerosas reuniones, negociaciones y actuaciones con la empresa, fruto del esfuerzo coordinado y responsable de todas las fuerzas sindicales representadas. Gracias a ese trabajo colectivo y continuado, se lograron avances importantes en materia de prevención y protección de la plantilla, entre ellos la implantación de los chalecos antitrauma. Además, parte de las organizaciones sindicales que participaron activamente en dichas negociaciones continúan formando parte del actual comité, manteniendo una línea de actuación basada en la defensa conjunta de los derechos laborales y la seguridad de los trabajadores y trabajadoras. Asimismo, queremos destacar que todas estas actuaciones constan debidamente reflejadas en las actas oficiales de las reuniones mantenidas con la empresa y del propio Comité de Empresa, documentación que acredita de forma clara y objetiva el origen y desarrollo de estas reivindicaciones.

Por ello, consideramos improcedente e irrespetuoso intentar apropiarse de un logro que pertenece al esfuerzo colectivo de múltiples representantes sindicales. Entendemos que este tipo de actuaciones no contribuyen ni a la unidad sindical ni a la defensa eficaz de la plantilla, además de distorsionar la realidad de los hechos. Desde UGT, CSIF, Alternativa Sindical, STS-A y Redes reiteramos nuestro compromiso con la mejora de las condiciones laborales y de seguridad en Grupo Control Almería, apostando siempre por el trabajo conjunto, la responsabilidad y el respeto institucional.