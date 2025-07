Los trabajadores andaluces, con dificultades para desconectar del trabajo: el 60% necesita como mínimo una semana o más

Más de 8 cada 10 andaluces reciben algún tipo de mensaje por parte de su empresa fuera del horario laboralEl trabajo ya no termina al salir de la oficina ni al apagar el ordenador. Aunque en España existe legislación que regula el derecho a la desconexión digital, la realidad sigue estando lejos de su cumplimiento efectivo. Solo una de cada cuatro personas encuestadas (24,3%) asegura que no recibe ningún tipo de interrupción digital al acabar su jornada laboral, mientras que el resto convive con algún tipo de intromisión, ya sea rara vez (28,8%), de forma ocasional (30,6 %), frecuente (12,4 %) o incluso constante (4,3 %), según la encuesta de Randstad.En Andalucía, la desconexión digital también parece lejos de consolidarse. Solo el 17 % de los profesionales asegura no recibir nunca comunicaciones laborales fuera de horario, eso quiere decir que más de 8 de cada 10 andaluces reciben algún tipo de mensaje por parte de su empresa fuera del horario laboral, muy por encima que la media nacional (24,3 %).Además, las interrupciones frecuentes o constantes son algo más habituales en la comunidad andaluza que en el resto del país. En concreto, un 6 % de los profesionales afirma recibir mensajes laborales de forma constante y un 11,4 % con frecuencia, lo que suma un preocupante 17,4 %, frente al 12,4 % registrado a nivel nacional en estas categorías.El 33,1 % de los trabajadores andaluces declara que estas interrupciones ocurren “a veces”, el 32,4 % “rara vez” y el 17 % nunca. Más de la mitad de los empleados de la industria y la tecnología afirma que deja de pensar en el trabajo nada más empezar las vacacionesLa capacidad de desconectar del trabajo durante las vacaciones varía notablemente según el sector profesional. Este análisis asegura que los trabajadores de la educación, la sanidad y el transporte y la logística son quienes más dificultades tienen para desconectar cuando llegan los días de descanso.En el sector educativo, solo el 40,4% afirma desconectar inmediatamente, mientras que un 26,3% necesita más de una semana y un 7% tarda más de dos semanas en dejar de pensar en el trabajo. El panorama es también complejo en la sanidad. Quienes se dedican a cuidar de nuestra salud parecen tener serias dificultades para cuidar de su propio descanso. Apenas un 37,3% consigue una desconexión instantánea. Mientras que en transporte y logística, un 31,6% requiere entre una y dos semanas.En el otro extremo de la balanza se encuentran los sectores con mayor capacidad de desconexión. En el sector industrial, más de la mitad de sus profesionales (52,5%) afirma dejar el trabajo atrás desde el primer minuto de sus vacaciones. Le sigue de cerca el mundo de la tecnología y la informática, donde un 50,8% también logra esta desconexión inmediata.Otros datos relevantes completan la fotografía sectorial y es que en construcción, el 39,7% desconecta al momento y el 30,1% lo hace en menos de una semana; en el sector agrario, ganadería y pesca, el 32,9% desconecta inmediatamente y un significativo 38,6% en menos de siete días. Expectativas de disponibilidad permanenteEl problema no se limita a las notificaciones fuera de hora, sino que también hay una expectativa de disponibilidad permanente. Casi cuatro de cada diez trabajadores (37,7%) consideran que su empresa espera que respondan a esos mensajes fuera del horario laboral. Otro 22,8% no tiene claro si esa presión existe o no.Más allá de los dispositivos encendidos, el reto principal es lograr una desconexión digital y mental real. Solo el 26,9% de los encuestados asegura que consigue desconectar por completo al acabar la jornada laboral. La mayoría se sitúa en un punto medio o bajo de desconexión, lo que evidencia que “cerrar la puerta mental” del trabajo sigue siendo una tarea pendiente. Esta falta de descanso sostenido contribuye al agotamiento emocional y a la fatiga acumulada, factores de riesgo para trastornos más graves de salud mental.