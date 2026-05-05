La DGT pone en marcha en Almería una campaña de protección al peatón en carretera y de vigilancia de los VMP

Del 4 al 10 de mayo

Se trata de un campaña de carácter provincial en las vías urbanas para concienciar a conductores y peatones.

Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil incrementarán la vigilancia en aquellas vías con más presencia de peatones y VMP

En 2025 hubo siete peatones fallecidos en carretera y sólo uno hacía uso de elementos reflectantes y cinco de ellos circulaban de noche. En 2026 ya hay un peatón fallecido en carretera

A pesar de que tienen prohibida su circulación por carretera, entre 2021 y 2025 se han registrado 199 siniestros de VMP y dos fallecidos. En 2026 hay un conductor fallecido de VMP

La DGT en Almería ha puesto en marcha desde ayer lunes y hasta el 10 de mayo, una doble campaña de protección al peatón en carretera con la que pretende concienciar en el respeto a la movilidad peatonal y de vigilancia de la circulación de los VMP por vías interurbanas, donde tienen prohibida su circulación.

Entre 2019 y 2025, 28 personas fallecieron como consecuencia de un atropello en carretera (17 en carreteras convencionales) y en 2026 ya hay que lamentar un peatón fallecido más. Desde 2021 a 2025 se han contabilizado 199 siniestros de tráfico con implicación de VMP con 19 heridos hospitalizados y 184 heridos leves.

Durante la campaña, los agentes de la ATGC vigilarán las vías interurbanas de la provincia, especialmente, aquellas con antecedentes de atropellos y de circulación de VMP.

CIRCULACIÓN DE PEATONES POR VÍAS FUERA DE POBLADO

Los peatones en carretera deben circular por la izquierda, para que puedan ver de frente a los vehículos que se acerquen. Si se circulara por la derecha, los vehículos se acercarían por detrás, lo que supondría una dificultad para percibir el riesgo a tiempo y tomar las medidas necesarias para evitarlo. Sólo se circulará por la derecha si por cualquier circunstancia de la vía o del tráfico sea más fácil o más seguro.

Si existe arcén, se caminará por él, y si no existe, se circulará por la calzada, lo más pegado posible al borde. Si son varias las personas, deberán ir una detrás de otras, en fila india.

Puede surgir la necesidad de cruzar al otro lado de la carretera, en este caso se cruzará, como en las vías urbanas, por los lugares más seguros y con mayor visibilidad, por ejemplo, en tramos de carretera sin curvas ni rasante, y por lugares en los que no haya árboles, coches u otros obstáculos que impidan ver y ser vistos por los conductores de vehículos.

Si existiese un refugio o zona peatonal u otro espacio adecuado, ningún peatón debe permanecer en la calzada ni en el arcén. Si estuviera esperando a un vehículo sólo invadirá la calzada cuando éste se encuentre a su altura.

PEATONES: LA IMPORTANCIA DE SER VISTOS

En autopistas y autovías está prohibida la circulación de peatones. Sólo si en caso de accidente, avería, malestar físico de sus ocupantes u otra emergencia, fuera necesario solicitar auxilio, el conductor u otro ocupante podrá salir del vehículo (llevando siempre un chaleco reflectante de alta visibilidad), sin que el resto de los ocupantes pueda transitar por la calzada. Normalmente a la entrada de las autopistas o autovías existe un cartel informativo que indica la prohibición de circular a los peatones, no obstante, si no existiese, siempre está señalizada con la señal general de autovía o autopista.

VEHÍCULOS DE MOVILIDAD PERSONAL (VMP)

Cuando se trata de seguridad en la carretera, los chalecos reflectantes son salvavidas silenciosos

1.456 denuncias por circular en carretera desde 2023:

2023: 411 (32 en autovía)

2024: 510 (27 en autovía)

2025: 535 (33 en autovía)

199 accidentes en carretera entre 2021 y 2025.

3 conductores fallecidos entre 2025 y 2026

REGISTRO DE VMP EN LA DGT

Los VMO deben registrarse en la DGT desde el 30 de enero de 2026 y

disponer de seguro obligatorio.

El registro puede hacerse en la sede electrónica de la DGT ( www.dgt.es )

Ya hay inscritos en la provincia más de 2.000 VMP