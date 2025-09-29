Mangafest, el mayor evento de entretenimiento y cultura asiática, aterriza de nuevo en Almería

El Palacio de Exposiciones Cabo de Gata-Ciudad de Almería acoge el 11 y 12 de octubre la segunda edición de este festival de videojuegos y entretenimiento

Mangafest aterriza en Almería con la celebración de su segunda edición. El mayor festival de videojuegos, cultura asiática y entretenimiento de Andalucía, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Almería a través del Área de Juventud, celebra una nueva edición los días 11 y 12 de octubre en el Palacio de Exposiciones y Congresos Cabo de Gata–Ciudad de Almería de El Toyo. Una edición que contará con una extensa programación e invitados especiales.

La concejala de Juventud, Lorena Nieto, ha presentado el evento junto al coordinador de Mangafest, David Herrera, y lo ha definido como “el mayor evento de entretenimiento de Andalucía, trayendo a la capital lo mejor del manga, del anime y de los videojuegos”. Nieto ha asegurado que “Mangafest llega con una nueva programación con una nueva propuesta, nuevos talleres, nuevos stands e incluso nuevos concursos”.

Además, entre los invitados a este festival estará Pablo Domínguez, actor de doblaje con una amplia trayectoria. Es la voz del icónico personaje de anime Son Goku y Black Goku en Dragon Ball Super en su versión en castellano, Greed, en la famosa serie Fullmetal Alchemist: Brotherhood, y de Teru en el anime Mob Psycho 100, y muchos más. En concreto, “acudirá a Mangafest Almería el sábado 11 de octubre e interectuará con los seguidores y asistentes”.

Del mismo modo, la edil ha recordado que “las entradas siguen a la venta en la web del festival, www.mangafest.es/almeria”. Los asistentes “tendrán también su oportunidad perfecta para demostrar su destreza con el mando o el ratón en los distintos torneos de videojuegos que se celebrarán”. Para el Ayuntamiento de Almería, “es un placer tender la mano en este tipo de eventos que nos pone en el centro del mapa en manga y videojuegos por unos días”.

Por su parte, David Herrera ha asegurado que “el horario será de 11.00 a 20.00 horas y, como novedad, ponemos en marcha hoy mismo las entradas de familia numerosa, con cinco entradas por 25 euros, con lo cual sale la entrada a solo 5 euros”. Junto a esto, además, también se han puesto en marcha un 3×2 en entradas de sábado y domingo.

Otra novedad, ha comentado el coordinador del evento, es que “vamos a tener una zona grande de talleres donde vamos a incluir, por primera vez, talleres basados en la tecnología con drones y ciencias”. Durante estos días, “lanzaremos, prácticamente a diario, los nuevos invitados y las nuevas actividades, lo cual prolongaremos hasta la llegada del festival”, ha finalizado Herrera.

Una nueva edición extraordinaria ofrecerá contenidos de la mayor calidad y reunirá a miles de aficionados a la cultura asiática, los videojuegos y familias almerienses en el Palacio de Exposiciones y Congresos Cabo de Gata-Ciudad de Almería. Hay que recordar que “todas las novedades sobre la programación del festival y los invitados que asistirán al mismo, se darán a conocer en las redes sociales de Mangafest y en la web”.

Sobre Eventos BWG

Eventos BWG es la promotora de actividades punteras en Sevilla, entre ellas Mangafest, referente español e internacional en la cultura del manga, el anime y el ocio digital que cada año recibe más de 100.000 visitantes. La empresa realiza eventos culturales y de entretenimiento a lo largo y ancho de Andalucía y más allá de sus fronteras, colaborando con empresas privadas y con instituciones públicas y centrándose en campos como la cultura asiática, el ocio digital, la tecnología y el entretenimiento para todos los públicos.