El Ayuntamiento de Almería propone adjudicar a ‘Urbaser’ el nuevo contrato de recogida y transporte de residuos urbanos

El concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, Antonio Urdiales, espera que la adjudicación de este contrato “estratégico”, que acompañará la transformación que vive la ciudad, se formalice antes de final de año

Los servicios técnicos del Ayuntamiento de Almería han concluido el procedimiento de análisis de las ofertas presentadas a la licitación del contrato de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos (RSU), a la que han concurrido las principales compañías del sector, lo que evidencia la importancia y dimensión de este contrato para la ciudad.

Tras la valoración realizada por la Mesa de Contratación, la propuesta de adjudicación se formula a favor de la empresa ‘Urbaser S.A.’, que ha presentado la oferta mejor valorada en su conjunto, tanto en los aspectos técnicos como en la oferta económica. La propuesta económica de la mercantil asciende a 142.535.795,78 euros para un periodo de once años, frente a un presupuesto de licitación de 161.972.495,20 euros (IVA incluido).

La propuesta de ‘Urbaser’ cumple con los requisitos exigidos, presentando algunas mejoras respecto a los mínimos establecidos para el servicio. La empresa ha presentado un plan de implantación dividido en dos fases, con cronograma y maquinaria provisional detallada, y una operativa de recogida bien definida que incluye rutas, frecuencias, medios humanos y materiales.

Así lo ha adelantado el concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, Antonio Urdiales, subrayando que esta adjudicación “marcará el inicio de una nueva etapa en la gestión de los residuos urbanos en Almería, con un modelo más eficiente, moderno y respetuoso con el medio ambiente”.

Un contrato estratégico para Almería



El nuevo contrato incorporará importantes mejoras, algunas de las cuales se establecían en el pliego de condiciones que ha regido esta licitación, y otras que han sido propuestas por Urbaser. Se pueden destacar, entre otras:

– Renovación total de la flota de vehículos, con uso preferente de Gas Natural y eléctricos, reduciendo emisiones y ruidos.

– Renovación y aumento de la contenerización en todo el municipio, incluyendo una prueba piloto de reducción de olores en los contenedores marrones de orgánica.

– Implantación del sistema puerta a puerta para la fracción orgánica de hostelería y grandes productores. Además, las pescadería tendrán la posibilidad de adherirse también a este sistema de recogida puerta a puerta.

– Colocación de ‘islas emergentes’ (contenedores portátiles) que se colocarán durante unas horas en el Casco Histórico y Paseo de Almería, evitando así la presencia de estos elementos durante todo el día.

– Digitalización del nuevo servicio mediante una plataforma de gestión en tiempo real con tecnología GIS, que permitirá mejorar el control y la eficiencia de la recogida de residuos.

– Refuerzo de los servicios de recogida de enseres, voluminosos y poda.

– Ampliación del horario del Punto Limpio del Sector 20.

– Construcción de una gasinera para la nueva flota de vehículos.

– Construcción de ocho islas completas de contenedores soterrados y renovación anual de los buzones en mal estado.

– Servicio de atención y subsanación de incidencias en horario de mañana y tarde.

– Dos educadores ambientales para acompañar en labores de concienciación a pie de calle.



Próximos pasos



Una vez firmada la propuesta de adjudicación, ‘Urbaser’ dispondrá de diez días para presentar la documentación requerida antes de elevar el expediente a la Junta de Gobierno Local para la adjudicacion del contrato.

Con esta adjudicación “el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la economía circular y con una Almería más limpia, sostenible y preparada para los retos medioambientales del futuro. Un contrato que mejorará sustancialmente la gestión de los residuos en nuestra ciudad”, ha reconocido Urdiales, destacando además que la empresa adjudicataria propuesta, Urbaser, “cuenta con una amplia experiencia en el sector y también en Almería, donde ya gestionó anteriormente un contrato de estas características, y hoy tiene una posición de referencia en el panorama internacional de la gestión de residuos”.

Asimismo, ha puesto en valor la importancia que tendrá este nuevo contrato para el municipio, cuya mejora, junto con la inminente licitación del contrato de limpieza viaria y playas, contribuirá al gran proceso de transformación que vive Almería.