Salud conmemora el Día Mundial del Corazón con una campaña de sensibilización en Almería

El delegado anima a la ciudadanía a “no perderse ni un latido” a través de acciones de información y prevención en toda la provincia

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Corazón, cada 29 de septiembre, la Delegación Territorial de Salud y Consumo, en el marco de la Estrategia de Promoción de una Vida Saludable en Andalucía 2024-2030, ha puesto en marcha una campaña de sensibilización dirigida a toda la ciudadanía bajo el lema ‘No te pierdas ni un latido’. Una iniciativa que ha contado con la colaboración del Distrito Sanitario Almería, Distrito Sanitario Poniente y el Área de Gestión Sanitaria Norte.

El delegado territorial de Salud y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte, ha subrayado que “la prevención es la mejor herramienta que tenemos frente a las enfermedades cardiovasculares. Queremos recordar a la población que pequeños gestos en la alimentación, el ejercicio físico y las revisiones médicas periódicas pueden salvar vidas. Con esta campaña animamos a toda la ciudadanía a no perderse ni un latido y a cuidar de su salud cardiovascular cada día”.

El objetivo principal de esta campaña es concienciar sobre la importancia de la salud cardiovascular, animar a la población a mantener revisiones médicas periódicas y prestar atención a las señales de advertencia que puedan indicar un problema de corazón.

Entre las actividades previstas se han incluido la iluminación en color rojo de edificios y fuentes emblemáticas de Ayuntamientos, Diputación, delegaciones territoriales y Universidad, así como la instalación de mesas informativas en distintos puntos de los distritos y áreas sanitarias participantes. En estas mesas, además de facilitar información y material divulgativo de la Fundación Española del Corazón, se han realizado actividades como la toma de tensión, la medición del perímetro abdominal o el cálculo del riesgo cardiovascular con la herramienta de la Fundación Española del Corazón.

Asimismo, se ha difundido un cartel común elaborado con aportaciones de las distintas áreas y se ha distribuido material de sensibilización, como lazos rojos, cintas métricas o la rueda del ejercicio físico/IMC. También se ha llevado a cabo el reparto de tomates como alimento saludable y preventivo frente a enfermedades cardiovasculares, una iniciativa que se está organizando con la colaboración de empresas del sector.