MANIFIESTO DEL COLEGIO PROFESIONAL DE PERIODISTAS POR EL DÍA MUNDIAL DE LIBERTAD DE PRENSA 2026 

Cada 3 de mayo, periodistas de todo el mundo nos unimos para reclamar Libertad de Prensa. Un derecho fundamental sobre el que se sustentan todas las democracias y un derecho siempre amenazado por quienes no creen en la paz, la convivencia, la igualdad, la tolerancia y la participación ciudadana.

En el Encuentro Regional de Periodistas de Andalucía -celebrado en marzo en Almería- quienes ejercemos el periodismo reiteramos nuestro compromiso con la ética profesional y nuestra responsabilidad con el derecho a la información de la ciudadanía. Pero también expresamos nuestra preocupación por la escalada de violencia a nivel mundial. Quienes siembran las semillas de la crispación, el caos y el miedo no tardan mucho en derramar sangre para alimentar su hambre de odio. Por contra, quienes ejercemos el periodismo no podemos permanecer impasibles ante las violaciones de los derechos humanos. Ni antes, ni ahora, ni nunca. Porque permanecer impasibles significa hacer mal nuestro trabajo y abandonar a la sociedad ante el abismo de la oscuridad del autoritarismo.

Según un informe elaborado por la Unesco, la libertad de prensa ha experimentado un retroceso en los últimos años comparable al observado durante las dos guerras mundiales y la guerra fría. Reporteros sin Fronteras señala que el 52 por ciento de los 179 países estudiados en su informe anual afrontan una situación muy grave respecto a la situación de la libertad de prensa. España ha caído seis puestos y se sitúa en el puesto 29. Podría ser peor, pero es un puesto vergonzoso para el país que en 1810 enarboló desde Andalucía la libertad de prensa y la exportó a medio mundo.

Desde el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, proponemos un gran Pacto por la paz, en el que tanto los profesionales del periodismo, como la ciudadanía y los representantes públicos unamos esfuerzos contra la violencia. El 5 de mayo a las 17:15 horas, celebraremos el encuentro virtual ‘Periodistas por la paz’, en el que reivindicaremos el papel del periodismo frente a los conflictos y las guerras, y nuestra defensa firme de un periodismo ético, independiente y comprometido con los derechos humanos.

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Aprovecharemos para reiterar nuestra propuesta de acoger en España por primera vez la Conferencia Mundial de Libertad de Prensa y que lo haga en el lugar que vio nacer este derecho: la provincia de Cádiz y Andalucía entera, tierra de diálogo y convivencia, debe ser otra vez escenario internacional del compromiso por el periodismo libre. El exceso de regulación también es una amenaza para la libertad de prensa en España. La respuesta a quienes se autodenominan “periodistas” y “medios de comunicación” no puede ser forzar normas que obstaculizan el derecho a la información de la ciudadanía.

En plena campaña a la Junta de Andalucía, debemos reiterar la necesidad de informar con criterios periodísticos, y no con los impuestos por la ley electoral. Desde el Colegio de Periodistas de Andalucía, invitamos a la ciudadanía, a las instituciones y a los propios profesionales a sumarse a esta causa común. La libertad de prensa no es solo una garantía para quienes ejercemos el periodismo, sino un pilar imprescindible para una sociedad libre, crítica, democrática y en paz.