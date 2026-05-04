Arrancan en Almería las pruebas de Evaluación de Diagnóstico para más de 19.000 estudiantes de Primaria y Secundaria

Se desarrollarán entre el 5 y 7 de mayo en más de 360 centros, con las novedades de que el alumnado de 2º de ESO realizará la prueba en formato digital y la ampliación de los recursos para NEE

Las pruebas de Evaluación de Diagnóstico comenzarán mañana día 5 en Almería con la participación de más de 19.000 alumnos de 4º de Primaria y 2º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en más de 360 centros educativos donde se imparten estas enseñanzas.

En concreto, el 5 de mayo se evaluará al alumnado de 4º de Primaria de Lengua Castellana y Literatura y Primera Lengua Extranjera (Inglés, Francés o Alemán según curse el alumnado) y el día 6 de Matemáticas. Los escolares, más de 9.000, realizarán la prueba en formato papel a través de cuadernillos impresos que se proporcionarán a los centros educativos con anterioridad.

En el caso de los estudiantes de 2º de la ESO, alrededor de 10.000, realizarán la prueba en formato digital entre el 5 y el 7 de mayo sobre Lengua Castellana y Literatura y Primera Lengua Extranjera (Inglés, Francés o Alemán según curse el alumnado) y Matemáticas. La duración máxima prevista para cada área o materia será de 60 minutos, tanto en Primaria como en Secundaria.

Las pruebas presentan novedades con el objetivo de que tanto el profesorado como la administración obtengan una mejor información sobre el dominio de las competencias del alumnado en comunicación lingüística (Lengua Castellana y Literatura), competencia plurilingüe (Primera Lengua Extranjera) y en matemáticas.

Así, todo el alumnado de 2º de la ESO realizará la prueba en formato digital, dejando un margen de autonomía a los centros para organizar su aplicación. Esta medida ha permitido simplificar y reducir la burocracia tanto en la codificación como en la corrección de las pruebas. Además, durante el mes de marzo se ha realizado un pilotaje previo de las pruebas para garantizar su adecuación e idoneidad.

Para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que a juicio del Equipo de Orientación Educativa o del Departamento de Orientación del centro lo requiera, se le permitirán determinados apoyos o adaptaciones. En este curso se ha ampliado la variedad de recursos disponibles para alumnado NEE y disléxico. También dispondrá de un modelo de prueba ajustado a su nivel de competencia curricular y tendrá su propio informe individualizado que permitirá a docentes y familia obtener información útil sobre su proceso de escolarización.

Las Pruebas de Diagnóstico en Andalucía se trabajan desde un marco de evaluación similar al resto de pruebas y evaluaciones internacionales, por lo que se han elaborado modelos y diseños que responden a tales características, con la creación además de comisiones técnicas que trabajan en la fiabilidad, validez y rigor científico de las mismas.

La Evaluación de Diagnóstico tiene carácter informativo, formativo y orientador para los centros, el profesorado y las familias. El objetivo de la prueba es poder disponer de un diagnóstico del nivel competencial del alumnado en esos cursos que permita aportar más información a las evaluaciones continuas que los docentes realizan y detectar áreas de mejora que ayuden tanto a los centros educativos como a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional a adoptar propuestas que permitan la mejora de los resultados académicos, convirtiéndose, por tanto, en un elemento más de información y de contraste valioso para los propios docentes. Asimismo, tratan de evaluar no solo lo que el alumnado sabe sino lo que sabe hacer, cómo lo sabe hacer y en qué nivel de dominio lo sabe hacer, aplicado a situaciones y contextos diversos, tanto escolares como sociales.

El informe global de resultados se publicará durante el mes de junio y permitirá a los centros poder tener a su disposición mayor información para sus procesos de autoevaluación.

En el portal de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/evaluacion-educativa se ha puesto a disposición de los centros educativos y el profesorado modelos liberados de pruebas elaborados por expertos durante este curso y que suponen además un recurso de apoyo a los docentes que pueden hacer uso de los mismos en su práctica diaria de aula para el trabajo competencial.