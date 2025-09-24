Más de 140 escolares descubrirán los valores del ajedrez mañana, jueves, en el XII Memorial Martínez Sola

El concejal Antonio Casimiro y el club Reverté presentan esta acción en la Plaza de las Velas, enmarcada en la Semana del Deporte, y la competición federada que reunirá en El Toyo a 100 jugadores

El XII Torneo de Ajedrez Memorial Juan Martínez Sola se desdoblará en dos acciones, la primera mañana, jueves, en la Plaza de las Velas, donde practicarán este deporte más de 140 escolares, y la segunda, del 26 al 28 de septiembre, en El Toyo, con la competición federada, que reunirá a 100 jugadores procedentes de toda España.

Hoy, el concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro, ha presentado la competición, acompañado por el presidente del Club Reverté, José Juan Rubio, y la viuda del homenajeado, Joaquina Fernández.

Antonio Casimiro afirma que “vivimos en una sociedad acelerada, donde el estrés imperante provoca problemas de salud mental de la adolescencia y acelera las enfermedades degenerativas en los mayores. Por eso, para mí son fundamentales los deportes de equilibro cuerpo-mente, que despiertan la paciencia, que es la ciencia de la paz y la concentración, favorecen la atención, y el pensamiento reflexivo. Y eso es el ajedrez, especialmente útil potenciar la atención que con el abuso del móvil se está perdiendo entre los jóvenes. Y la sociedad envejece y deportes como el ajedrez promueven el desarrollo cognitivo y contribuyen a prevenir las enfermedades del cerebro. Por eso, queríamos que el ajedrez estuviera dentro de la Semana del Deporte, y que se explique y acerque a los escolares”.

De esta manera, el 12º Torneo de Ajedrez Memorial Juan Martínez Sola, organizado por el Club Reverté, se suma a la Semana del Deporte con un festival de ajedrez mañana jueves, desde las 10 horas, en la Plaza de las Velas, con la participación de 140 escolares, de Primaria y Secundaria. Permitirá acercar a los niños y jóvenes un deporte apasionante, donde la estrategia es básica, y que tiene una gran cantera con diferentes clubes en la provincia de Almería. Será un torneo de partidas rápidas, muy divertidas, y mixto.

Posteriormente, habrá un torneo oficial, el Memorial propiamente dicho, que se celebrará del 26 al 28 de septiembre, en el hotel Cabo de Gata Jardín. El presidente del club, José Juan Rubio, afirma que “participarán 100 jugadores federados, es válido para ELO FIDE y ELO FADA, con ritmo de juego de 60 minutos, más 30 segundos por movimiento”.

El concejal ha destacado que “queremos convertir El Toyo en uno de los principales destinos de España en el turismo deportivo, pues reúne las condiciones ideales. Instalaciones deportivas modernas, amplia red hotelera, buen clima todo el año y frente a la playa para deportes náuticos. El año pasado vinieron a Almería como público o participantes más de 50.000 personas, y queremos superar este año dicha cifra. Esta competición en El Toyo se enmarca en nuestro objetivo de convertir la ciudad en un destino preferente del turismo deportivo”.

Por último Joaquina Fernández ha dado las gracias “al Ayuntamiento y la ciudad en general por el apoyo que siempre recibimos, y al club Reverté por mantener la memoria de mi marido, Juan Martínez Sola, con este torneo”.

Por tanto, el ajedrez será uno de los protagonistas de la Semana Europea del Deporte de Almería.