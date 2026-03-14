Más de 200 cofrades se forman para una Semana Santa cardioasegurada

La jornada, enmarcada en el plan ‘Almería Capital Cardioasegurada’ del Ayuntamiento, ha contado con el apoyo de la Junta de Andalucía, la Universidad y la Cátedra HLA Mediterráneo

El Ayuntamiento de Almería ha organizado hoy una jornada formativa en soporte vital básico y uso del desfibrilador semiautomático dirigida a más de 200 cofrades de la capital, con el objetivo de reforzar la seguridad sanitaria durante la próxima Semana Santa. La actividad, desarrollada en un pabellón de deportes del campus, forma parte del proyecto Almería Capital Cardioasegurada y ha contado con la colaboración de la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía, el Hospital HLA Mediterráneo, el 061 y la Agrupación de Hermandades y Cofradías.

El concejal delegado del Área de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte del Ayuntamiento de Almería, Antonio Jesús Casimiro Andújar, ha destacado la alta participación de las hermandades en esta iniciativa. “Esta mañana, gracias a la Agrupación de Cofradías, nos acompañan todos los desfiles profesionales de nuestra capital. Ha sido la respuesta masiva por toda parte de todas las cofradías. Hay más de 200 personas haciendo esta formación teórico-práctica”, ha señalado.

Casimiro ha explicado que la jornada combina contenidos teóricos y prácticos para que los participantes comprendan tanto el procedimiento como la forma de actuar ante una emergencia. “La respuesta ha sido excepcional de todas las cofradías almerienses. Realmente estamos muy felices por ello. Hoy es un día histórico en la ciudad de Almería porque estamos haciendo esta formación a 200 cofrades para esta Semana Santa Cardioasegurada que entra a formar parte de un plan global que es Almería Capital Cardioasegurada”, ha indicado.

El edil ha recordado que el objetivo de este plan, ya iniciado, es instalar desfibriladores en distintos puntos de la ciudad y formar a la ciudadanía para actuar ante paradas cardiacas. “Los primeros minutos de una parada cardiaca son claves… el saber utilizar las manos para hacer la RCP, la maniobra de regeneración cardio-pulmonar y el uso del desfibrilador puede salvar una vida”, ha subrayado.

Por su parte, el delegado territorial de Salud de la Junta de Andalucía, Juan de la Cruz Belmonte, ha valorado la implicación de las instituciones y de las propias hermandades en este proyecto. “Esto es un proyecto largamente seguido por parte de esta delegación y sobre todo agradecer a la Universidad de Almería, al Ayuntamiento de Almería y al mismo tiempo a la Asociación de Cofradías que son los que han dado el paso importante para que sea un ejemplo”, ha señalado, animando a empresas y administraciones a sumarse a la creación de “una Almería cardio-asegurada a nivel de capital y a nivel de provincia”.

Desde la Universidad de Almería, el vicerrector de Sostenibilidad, Salud y Deportes, Gabriel Aguilera Manrique, ha destacado el compromiso del campus con la sociedad. “La Universidad está encantada de colaborar en este proyecto tan atractivo”, ha afirmado. Aguilera también ha adelantado que la institución trabaja para que su alumnado reciba formación en estas materias. “Queremos que todo estudiante de la Universidad de Almería tenga estos conocimientos de RCP básica y manejo del desfibrilador semiautomático como una responsabilidad social que tenemos todos los ciudadanos”.

El presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Almería, José Rafael Soto Matías, ha destacado la utilidad de la formación para los desfiles procesionales. De esta manera, adquieren los conocimientos prácticos y teóricos para saber “cómo actuar en caso de que hubiese cualquier incidencia en nuestros desfiles profesionales, en las calles”, ha explicado.

Soto ha subrayado que esta preparación beneficia a toda la ciudadanía. “Esto no es para nosotros, esto es para la Ciudad de Almería”, ha indicado, agradeciendo la colaboración institucional y el trabajo de los sanitarios voluntarios. En la jornada han participado representantes de 22 hermandades, de un total de 26, además de la Asociación de Fotógrafos de la Semana Santa y miembros de la Legión.

El director médico del Hospital HLA Mediterráneo, Javier García del Águila, ha recordado que la iniciativa comenzó el pasado año con la formación de tres hermandades. “Hemos intentado y lo hemos conseguido hacer un grupo mucho más compacto”, para lo cual “se ha establecido una comisión mixta”, ha explicado. Según ha indicado, la capital aspira a convertirse en la tercera provincia andaluza en contar con una Semana Santa cardioasegurada, dentro del plan municipal que prevé ampliar la red de desfibriladores con nuevas columnas de emergencia en distintos puntos de la ciudad.

La directora provincial del 061, María Luz García, ha insistido en la importancia de la formación ciudadana para mejorar la supervivencia ante una parada cardíaca. “Nosotros llegamos en menos de 10 minutos dentro de la ciudad y aquí es clave la actuación de los ciudadanos que están a pie. Si saben actuar inmediatamente es fundamental para poder salvar vidas y aumentar la supervivencia del paciente”, ha explicado. García ha detallado que el curso enseña a reconocer una parada cardíaca, activar el sistema de emergencias llamando al 061 y aplicar maniobras básicas de reanimación, además de utilizar el desfibrilador.

La formación ha sido impartida por un equipo de 20 instructores acreditados siguiendo las recomendaciones del Consejo Europeo de Resucitación Cardiopulmonar. Primero se ha desarrollado una formaciçon teórica, y luego han passado a las practices. El enfermero del Centro de Emergencias Sanitarias 061 y del Hospital Mediterráneo, José Miguel Garrido Molina, ha señalado que todos los participantes obtendrán un certificado europeo para el uso del desfibrilador externo automatizado. “Esta Semana Santa va a ir Cardiosegurada, porque el 061 ha dejado unos desfibriladores para todas las estaciones de penitencia”, ha indicado, animando a las hermandades a adquirir sus propios dispositivos para reforzar la seguridad en el futuro.