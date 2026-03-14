La Junta declarará la próxima semana obras de emergencia en cauces andaluces por más de 61,5M€

El consejero Fernández-Pacheco destaca que esta declaración permitirá intervenir más de 390 kilómetros de cauces afectados

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha anunciado este sábado en Níjar (Almería) que la Junta de Andalucía declarará la próxima semana una primera declaración de obras de emergencia para reparar los daños ocasionados en los cauces andaluces tras el tren de borrascas registrado entre los meses de noviembre y febrero.

Esta declaración permitirá intervenir en más de 390 kilómetros de cauces de Andalucía, con una inversión prevista superior a 61,5 millones de euros, con el objetivo de restablecer la capacidad hidráulica de ríos y arroyos afectados, reparar infraestructuras dañadas y reducir el riesgo ante futuros episodios de lluvias intensas.

Se actuará en una primera fase en las provincias de Málaga y Cádiz, las más afectadas y aún con zonas a las que no se ha podido acceder; y en Almería y Granada en su totalidad.

Las actuaciones se tramitarán mediante procedimiento de emergencia, lo que permitirá agilizar su contratación y ejecución para actuar con rapidez en las zonas más afectadas de las 7.458,81 hectáreas inundadas por desbordamiento fluvial. Estos trabajos generarán más de 1.340 empleos directos y 930 indirectos.

Fernández-Pacheco ha señalado que “tras los episodios de lluvias intensas que hemos vivido en los últimos meses, la Junta de Andalucía va a actuar con rapidez para reparar los daños en los cauces y reforzar la seguridad frente a futuros temporales”.

El consejero ha recordado que estas actuaciones se enmarcan en el Plan Andalucía ACTÚA, dotado con 1.780 millones de euros, puesto en marcha por el Gobierno andaluz para dar una respuesta rápida a los daños ocasionados por las borrascas y recuperar la normalidad en los territorios afectados.

“Estamos movilizando recursos para recuperar infraestructuras, proteger a nuestros agricultores y mejorar la seguridad hidráulica de nuestros cauces”, ha subrayado.

Actuaciones en la provincia de Almería

En la provincia de Almería, estas actuaciones supondrán una inversión de más de 3,4 millones de euros para intervenir en distintos cauces afectados por el tren de borrascas.

De esta cantidad, más de 2,25 millones de euros se destinarán a actuaciones en el Poniente almeriense, en los municipios de Adra, Balanegra y El Ejido, mientras que alrededor de 1,07 millones de euros permitirán intervenir en cauces del Levante almeriense y la cuenca del río Almanzora.