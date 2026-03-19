Más de cien propuestas y grandes ciclos harán florecer la ‘Primavera Cultural 2026’ en Almería

El concejal del Área de Cultura, Tradiciones y Educación del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, ha presentado hoy la programación trimestral repleta de variedad y citas imprescindibles

Este fin de semana entra la primavera climatológica y, con ella, se inicia otra nueva temporada de la mano del Área de Cultura, Tradiciones y Educación del Ayuntamiento de Almería que, de nuevo, volverá a contar con nombres consolidados, valores emergentes, propuestas más arriesgadas y grandes clásicos propios del segundo trimestre del año como la Feria del Libro, las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro, las Jornadas Astronómicas, Solazo Fest, Plazeando o Alamar, otras que se consolidan como Atardeceres Flamencos o Almería Tattoo Convention y otras que continuarán su desarrollo en abril, mayo y junio, como Trasladanza, Delicatessen, Nomadart o los conciertos matinales de la Banda Municipal de Música.

“Serán en total más de cien propuestas, teniendo en cuenta que las Jornadas del Siglo de Oro de mayo o la Feria del Libro de abril tienen múltiples eventos cada uno de ellos”, ha detallado el concejal delegado del Área de Cultura, Diego Cruz, que ha explicado que cada trimestre “buscamos ofrecer siempre un abanico de actividades muy variado, que va desde lo más clásico a lo más actual; que va desde los artistas consolidados a valores emergentes para que tengan en Almería un lugar donde mostrar su evolución, y seguimos también con el apoyo a creadores almerienses”.

Cruz añade que “son varias líneas de trabajo multidireccional que vienen demostrando que la Cultura en Almería: funciona. Tanto por la calidad de las propuestas en unos casos, como por la respuesta del público, que es habitual que nos haga colgar el cartel de “entradas agotadas” en muchísimas cita de la temporada”.

Aunque la presentación se ha centrado en los meses de abril, mayo y junio, hay que recordar que todavía en marzo, ya en la primavera climatológica, quedará por disfrutar del varios conciertos del Ciclo de Música Sacra hasta el día 26, del teatro de ‘Parejas Imperfectas’ (21 de marzo, Auditorio), de la música de ‘Sabina en las venas’ (20 de marzo, Auditorio), Morricone en versión Rock (27 de marzo, Auditorio), Paco Candela (28 de marzo, Auditorio), o una cita más de Delicatessen, con ‘Lorca Indómitas’ (26 de marzo, Apolo).

Gaming y literatura

Abril arrancará con la cuarta edición de Almería On Game (días 4 y 5 en el Auditorio Municipal Maestro Padilla). Un evento consolidado del mundo gaming, manga y cultura urbana y alternativa.

De los videojuegos a la Literatura, la Feria del Libro se celebrará del 14 al 19 de abril, con una extensa programación de actos, eventos y firmas de ejemplares que se detallarán más adelante con una presentación específica. “Dentro del mundo de las letras me gustaría destacar que las actividades seguirán todo el trimestre en nuestra red de bibliotecas municipales que, además, a partir del 23 de abril, Día del Libro, volverán a sumar la Biblioteca de Pescadería La Chanca en el nuevo Virgen Del Socorro”, ha apostillado Diego Cruz.

Música y Nomadart

En música habrá más variedad. “Tenemos un abanico muy amplio: recibimos a Café Quijano el 10 de abril, a punto de agotar entradas, apostamos por el hard rock local con lo que será la presentación del nuevo disco de Mister Sinmarc, el 12 de abril en el Apolo y tendremos a las que son dos de las mejores representantes de la tradición coplera. Una muy actual: Laura Gallego el 18 de abril, y otra que celebrará 20 años dedicados al escenario: Diana Navarro, el 16 de mayo”.

Música, y mucha, es la que traerá también la sexta edición de Solazo+Music del 1 al 3 de mayo “o el ciclo Alamar, que este año adelantamos unos días y se celebrará el 11, 12 y 13 de junio, con un cartel que desvelaremos llegado el momento”, ha explicado Diego Cruz.

En el abanico de propuestas no puede faltar el flamenco. Tras el importante éxito de la primera edición, volverán los Atardeceres Flamencos en el Mesón Gitano. “Son eventos de entrada libre, con artistas de la tierra, que será cada sábado del mes de mayo: los días 2, 9, 16, 23 y 30. Y también hay que recordar que el último fin de semana del mes de junio comienza Plazeando, el ciclo de artistas almerienses en plazas del centro histórico que se enmarca dentro del Festival de Flamenco y Danza que desarrolla el núcleo de su programación en el mes de julio”.

Y música traerá también el proyecto que se inauguró en febrero en el Mirador de la Rambla: Nomadart. “El cajón sorpresa se situará este trimestre el 11 de abril en la Puerta de Purchena, y el 20 de junio bajo el Cable Inglés. Estoy convencido de que la expectación seguirá creciendo y que volverá a reunir a cientos y cientos de personas para descubrir qué artista o banda se encuentra al finalizar la cuenta atrás”, ha vaticinado Diego Cruz.

Jazz y clásica

Almería también es tierra de Jazz y la programación vuelve a contar con dos citas con este apasionante género de la mano de Clasijazz. Será el 14 de mayo en el Auditorio con Katanga, con Daahoud Salim & Clasijjaz Big Band, y el 6 de junio en el Apolo con ‘La música de Federico García Lorca: cantares, coplas, canciones con soul’.

Para los amantes de la música clásica habrá una cuantiosa cantidad de convocatorias. Con la Banda Municipal de Música de Almería habrá cuatro conciertos matinales con en el Apolo el 19 y 26 de abril y el 10 y 24 de mayo, y en junio regresarán los conciertos en la Plaza de la Constitución, como se detallará en unas semanas.

El Auditorio acogerá el segundo concierto del ciclo Andalucía Sinfónica el 23 de mayo con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, pero antes habrá un nuevo concierto de temporada de la Orquesta Ciudad de Almería (OCAL), con su 25 aniversario, que será el 26 de abril en el Auditorio titulado ‘Escuchar Crecer la Hierba’.

Teatro y otras artes escénicas

En primavera no falta el teatro y todas las artes escénicas que le rodean.

El 25 de abril estará en el Auditorio la obra ‘Campeones 2’, con parte del elenco de las películas de Javier Fesser, con El Langui al frente.

Se celebrarán las XLII Jornadas de Teatro del Siglo de Oro. La programación completa se detallará la próxima semana. Se desarrollará del 1 al 10 de mayo con lecturas, música y, cómo no, mucho teatro.

El programa Delicatessen tendrá dos nuevas obras con lo mejor del teatro independiente y más arriesgado en el Apolo. Será con ‘El Fantástico viaje de Jonás el espermatozoide’ el 30 de abril y ‘Ulises’ el 21 de mayo.

La apuesta por lo almeriense también incluye el teatro y “por eso nos complace contar con doble pase en el Auditorio de ‘Cuando las canciones dejen de hablar de nosotros’. Una propuesta teatral de Julio Béjar que propone una experiencia inmersiva, es decir, el público se sentará en el escenario, cerca de los intérpretes, incluso alguno de los espectadores formará parte de la cena de cumpleaños del argumento”, ha explicado Diego Cruz. También almerienses son las compañías que cada temporada participan en el Programa Estable de Teatro Aficionado, que tendrá nuevas obras los días 15 de abril, 20 de mayo y 10 de junio.

Tras dos ‘entradas agotadas’ en primavera se celebrarán las tres últimas citas de la segunda edición de Trasladanza. Será el 13 de abril con ‘Next To My Skin’, el 22 de mayo con ‘Pleita’ y cerraremos el 12 de junio con ‘Un patético amor desconocido’. “Por cierto, estas dos últimas son espectáculos de bailaoras almerienses como son Marta Bonilla y Mariana Collado”, ha recordado el concejal de Cultura, añadiendo que “arte escénica es también el circo, en este caso con la modernidad de las nuevas tecnologías en ‘El Circo de la Luz’, que estará del 8 al 17 de mayo en el Recinto Ferial”.

Astronomía, Almería Tattoo Convention y mucho más

Del 25 al 29 de mayo se celebrará la decimocuarta edición de las Jornadas Astronómicas de Almería, con la presencia, entre otros, del Premio Nobel de Física, Brian Schmidt.

Del 12 al 14 de junio regresa Almería Tattoo Convention en el Palacio de Congresos de El Toyo, una cita que prevé la asistencia de miles de personas en los tres días de celebración, que tiene además una extensa programación complementaria con música, arte urbano, food trucks…

“Además, seguiremos con cediendo el Apolo para los premios Lux de cine cuyas proyecciones coordina Diputación de Almería, seguirán las charlas y encuentros en el Centro de Innovación Cultural Katiuska y siempre seguiremos con las puertas abiertas para colaborar con todas aquellas iniciativas en las que podamos contribuir”, ha dicho Diego Cruz.

“Como ven, una primavera completísima, por lo que animo a todos los almerienses a que se sumerjan en la riqueza de la cultura que nos rodea. Que apoyen a los artistas locales, asistan a eventos culturales, y abran sus mentes y corazones a nuevas experiencias y a la diversidad de la cultura y el ocio”, ha concluido.

Como es habitual, las entradas se encuentran a la venta en la taquilla municipal del Apolo y en https://almeriaculturaentradas.es/ o en canales propios según en el evento, como en el caso de Solazo+Music o El Circo de la Luz que tienen su propia plataforma de venta en su web.